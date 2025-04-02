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Шалягин Андрей



02.04.2025 Process и Task Mining в эпоху AI – лучшие кейсы, инсайты и тренды лидеров рынка на конференции ProcessTech 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шалягин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 1
Infomaximum - Инфомаксимум 36 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
ГПБ - Газпромбанк 1098 1
Альфа-Банк 1786 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
Абсолют Банк 234 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 460 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146855 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 303 1
Экономический эффект 1091 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29638 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5849 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1102 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350574, в очереди разбора - 761397.
Создано именных указателей - 172079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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