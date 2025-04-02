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Шалягин Андрей
|02.04.2025
|Process и Task Mining в эпоху AI – лучшие кейсы, инсайты и тренды лидеров рынка на конференции ProcessTech 1
|17.09.2024
|ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1
Шалягин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
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