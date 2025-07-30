Альфа-Банк и Инфомаксимум развивают концепцию AI-Powered Process Mining

Альфа-Банк развивает комплексный подход к цифровой трансформации бизнес-процессов, основанный на синтезе процессной аналитики и искусственного интеллекта. Центром новой модели выступает концепция AI-Powered Process Mining, реализованная при помощи собственных разработок и системы активной бизнес-аналитики Proceset российского вендора Инфомаксимум.

AI-Powered Process Mining — это развитие классического Process Mining, в котором процессная аналитика дополняется возможностями искусственного интеллекта. Сейчас процессный аналитик работает на стыке двух миров — технического и управленческого: помимо работы с данными, понимания Python и SQL, от специалиста требуется умение формулировать и интерпретировать гипотезы с точки зрения бизнес-ценности. Все это повышает порог входа в профессию и усложняет аналитические проекты. Альфа-Банк решает эту проблему с помощью искусственного интеллекта.

«Уже сейчас наши процессные дата-аналитики используют различные ИИ-копилоты для повышения эффективности. Копилоты позволяют снизить порог входа в аналитику, ускорить реализацию проектов, а также помогают нам проводить комплексную диагностику процессов, выходящую за рамки традиционного подхода Process Mining», — отмечает Андрей Шалягин, руководитель офиса цифровизации Альфа-Банка.

Особое внимание в проекте уделяется интеграции на уровне систем — корпоративной GenAI-платформы AlfaGen и Proceset. Proceset выступает источником ценной информации о процессах — в ней хранятся схемы, метрики, анкеты проектов и документация интервью ответственных лиц. Благодаря этому можно сформировать качественный промпт для API-запроса в AlfaGen. Результат запроса визуализируется в динамических дашбордах Proceset.

Кроме того, Банк изучает возможность создания полноценных аналитических ИИ-агентов, поскольку исследование процессов – это такая же рутина, где есть четкие алгоритмы и предсказуемая последовательность действий

«Мы стремимся к модели, в которой процессы будут заменены функциями, выполняемыми ИИ-агентами. Будущее — это гибкие сценарии, строящиеся в реальном времени на основе данных. Уже сегодня мы видим, как 20-30% задач можно передавать ИИ, а в перспективе 1-2 лет этот показатель может увеличиться до 70%», — подчеркивает Иван Иванов, директор по стратегии цифровой трансформации Альфа-Банка.

Таким образом, благодаря реализации концепции AI-Powered Process Mining, Альфа-Банк успешно решает задачи цифровой трансформации, обеспечивая высокую скорость и точность принятия решений, существенно увеличивая производительность процессов и открывая новые возможности для эффективного управления бизнесом.

«Синергия Process Mining и искусственного интеллекта помогает бизнесу быть гибче и быстрее адаптироваться к изменениям рынка. Proceset обеспечивает необходимую инфраструктуру и возможности интеграций, чтобы компании могли получать максимальную пользу от своих данных и аналитических решений. Опыт Альфа-Банка в сфере внедрения ИИ и процессной аналитики — хороший пример для рынка, и я буду очень рад обсудить проекты коллег на Форуме ProcessTech Saransk в сентябре», — резюмирует Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум.