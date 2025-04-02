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Медвежонков Дмитрий
|02.04.2025
|Process и Task Mining в эпоху AI – лучшие кейсы, инсайты и тренды лидеров рынка на конференции ProcessTech 1
Медвежонков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
|Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
|Infomaximum - Инфомаксимум 36 1
|Иванов Иван 21 1
|Бочкин Александр 34 1
|Дорохова Марина 10 1
|Климов Вячеслав 2 1
|Шалягин Андрей 2 1
|Окунев Денис 1 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 1
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