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Медвежонков Дмитрий



02.04.2025 Process и Task Mining в эпоху AI – лучшие кейсы, инсайты и тренды лидеров рынка на конференции ProcessTech 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Медвежонков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
Infomaximum - Инфомаксимум 36 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 39 1
Альфа-Банк 1790 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
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MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 285 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 284 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6987 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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