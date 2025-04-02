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Климов Вячеслав



02.04.2025 Process и Task Mining в эпоху AI – лучшие кейсы, инсайты и тренды лидеров рынка на конференции ProcessTech 1
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Климов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Infomaximum - Инфомаксимум 36 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
ММК Учетный Центр 2 1
ГПБ - Газпромбанк 1098 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 2
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 53 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12132 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5368 1
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Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 230 1
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Хван Артём 10 1
Самойлова Оксана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1927 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5849 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8890 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14707 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172189.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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