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Индексная книга (каталог) CNews*
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Хван Артём



14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Хван Артём и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8922 5
Северсталь Инфоком 64 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 5
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 35 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 5
Picvario - Пикварио 15 5
8259 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 5
Газинформсервис - ГИС 278 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 5
Diasoft - Диасофт 882 5
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 5
R-Vision - Р-Вижн 157 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 5
Ланит Интеграция 190 5
Сбер - СберБизнес Софт 56 5
Hoff Tech - Хофф Тех 41 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 5
Ростелеком 9738 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Infomaximum - Инфомаксимум 33 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 38 1
Cloud4Y 286 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 453 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2380 5
Альфа-Банк 1775 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 5
РЖД - Российские железные дороги 1910 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 5
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 5
Кофемания 53 5
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 5
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 46 5
Savina Legal - Савина Лигал 15 5
ВТБ - Почта Банк 467 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 5
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 5
ГПБ - Газпромбанк 1086 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 4
Северсталь ПАО - Severstal 483 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 4
Ингосстрах СПАО 421 4
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 24 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 31 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
ММК Учетный Центр 2 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Федеральное казначейство России 1783 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2516 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2721 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 6
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 219 6
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 5
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8052 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3089 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6819 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3837 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6696 5
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Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 759 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4890 5
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4710 5
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 147 5
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 833 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6276 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10259 1
Оцифровка - Digitization 4564 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1157 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2270 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 45 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2142 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6601 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1316 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 703 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 5
НКТ - Р7-Офис 383 5
Бизнес Технологии - Global-ERP 46 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 5
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 5
Новые облачные технологии - МойОфис 788 5
Протек - Здравсити 26 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
СалютДевайсы - GigaChat 196 4
НКТ - Р7-графика 31 2
Infomaximum - Proceset Process mining 30 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
Врацкий Андрей 135 5
Пирогова Ирина 29 5
Абакумов Евгений 206 5
Смирнов Вячеслав 41 5
Желтухин Вадим 32 5
Шадаев Максут 1015 5
Солдатенкова Ксения 26 5
Нерадовский Константин 18 5
Павлов Вадим 21 5
Богомолов Денис 12 5
Урусов Виктор 128 5
Кирьянова Александра 137 5
Джабиев Георгий 45 5
Евсеев Артем 14 5
Галкин Николай 106 5
Суровец Дмитрий 77 5
Панченко Иван 141 5
Кибалко Кирилл 36 5
Глазков Александр 138 5
Беляев Владислав 84 5
Киселев Сергей 61 5
Тонаканян Рафаэль 5 5
Глухов Иван 28 5
Малевицкая Алла 6 5
Щелыванова Яна 6 5
Козицкий Денис 6 5
Челидзе Джимшер 30 5
Цыганков Дмитрий 37 5
Завьялов Максим 13 5
Сабынин Андрей 36 4
Сахаров Александр 75 4
Чернаков Ростислав 9 4
Погорелов Руслан 8 4
Талипов Руслан 7 4
Белоусов Максим 108 4
Лукьянов Олег 15 4
Князев Андрей 15 4
Замаруев Владимир 40 4
Натрусов Артем 284 4
Попов Андрей 111 4
Россия - РФ - Российская федерация 145113 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5782 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 5
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 265 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2934 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5989 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4671 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 370 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8734 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1885 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 5
РАН - Российская академия наук 1882 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 168 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 5
CNews AWARDS - награда 521 5
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
Создано именных указателей - 168623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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