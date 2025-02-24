Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года
Приглашаем принять участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2025» 27 марта 2025 г.
По ссылке доступны условия и пакеты участия в мероприятии.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок RPA
- Как изменился российский рынок RPA
- Какие проблемы существуют на рынке RPA
- Роботизация в крупных компаниях
- Роботизация для среднего и малого бизнеса
- Роботизация в государственном секторе
- Когда стоит заменить человека роботом
- Всегда ли робот безопасен
Востребованные решения
- Какие процессы пора роботизировать
- Российские RPA-платформы
- Популярные облачные сервисы для роботизации
- Возможности low- и no-code при роботизации
- Можно ли купить робота на маркетплейсе
- Особенности роботизации Legacy-систем
Практика роботизации
- Как расставить приоритеты при роботизации
- Как выбрать RPA-платформу
- В чем преимущества собственной разработки
- Как научить пользователей создавать роботов
- Миграция на российские решения — делимся опытом
- Окупаются ли RPA-проекты
С докладами выступят:
- Павел Ульихин, руководитель практики автоматизированной роботизации - бизнес-процессов, ОМК
- Елизавета Обухова, начальник Центра RPA, Газпромбанк
- Семен Кузнецов, руководитель группы автоматизации и роботизации бизнес-процессов, ГК «Продо»
- Артем Хван, руководитель Центра аналитики процессов, Россельхозбанк
- Никита Казьмин, руководитель Центра компетенций Process Mining & RPA, «РСХБ-Интех»
- Андрей Морозкин, директор по операционной эффективности, «Финам»
- Антон Бобровников, главный ИТ-архитектор, «Русагро Тех»
- Павел Сергеев, исполнительный директор ROBIN, компания SL Soft
- Иван Дашкевич, ведущий эксперт ЦК AI «Финам»
- Олег Тихомиров, лидер стрима RPA, ВТБ
- Александра Кирьянова, главный редактор CNews
- Денис Астафьев, старший разработчик, X5 Tech
- Юрий Алексеев, генеральный директор DEPLOY
- Александр Симонов, руководитель дирекции роботизации, «Уралсиб»
- Евгений Шульман, ведущий эксперт по роботизации, «Уралсиб»
- Вячеслав Подгорнов, начальник управления развития инструментов эффективности бизнес-процессов группы «Московская Биржа»
- Дмитрий Зобов, директор по работе с корпоративными клиентами, Puzzle RPA
- Спикер от компании «Сапран Софт»
- Спикер от компании Primo RPA
Информация о прошедшей ранее конференции доступна по ссылке
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