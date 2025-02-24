Разделы

Цифровизация
|

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года

Приглашаем принять участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2025» 27 марта 2025 г.

По ссылке доступны условия и пакеты участия в мероприятии.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок RPA

Востребованные решения

Практика роботизации

  • Как расставить приоритеты при роботизации
  • Как выбрать RPA-платформу
  • В чем преимущества собственной разработки
  • Как научить пользователей создавать роботов
  • Миграция на российские решения — делимся опытом
  • Окупаются ли RPA-проекты

С докладами выступят:

Информация о прошедшей ранее конференции доступна по ссылке

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Компьютерная грамотность больше не нужна. Работодатели стали активно нанимать людей, не умеющих включать ПК

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2025 г. по версии CNews

Клиенты массово бегут с крупной криптобиржи, с которой хакеры увели валюту на 1,5 млрд долларов

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

Президент России призвал к разработке национальной нормативно-правовой базы для искусственного интеллекта

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще