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Обухова Елизавета
|24.02.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
Обухова Елизавета и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 74 1
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 1
|Русагро Тех - Русагро Технологии 49 1
|РСХБ Интех - RSHB Intech 50 1
|Softline - Sl Soft - Robin - Робин 189 1
|Астафьев Денис 2 1
|Алексеев Юрий 18 1
|Ульихин Павел 34 1
|Сергеев Павел 6 1
|Зобов Дмитрий 2 1
|Тихомиров Олег 6 1
|Хван Артём 9 1
|Подгорнов Вячеслав 6 1
|Симонов Александр 2 1
|Казьмин Никита 8 1
|Дашкевич Иван 3 1
|Кирьянова Александра 138 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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