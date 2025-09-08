Разделы

Девенчук Алексей


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 ProcessTech Saransk 2025: как прошел самый большой форум по процессной аналитике России 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Девенчук Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ramax - Рамакс 119 1
Infomaximum - Инфомаксимум 47 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 148 1
SAP SE 5386 1
8741 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13747 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9055 1
Силовые машины 142 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 603 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 387 1
ГПБ - Газпромбанк 1145 1
Альфа-Банк 1830 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 1
АльфаСтрахование СГ 343 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 212 1
ФосАгро 141 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5680 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12703 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 581 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11930 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 568 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 385 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 67 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3653 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 520 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16539 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6085 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1367 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 245 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 305 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7347 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5719 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 560 1
Infomaximum - Proceset Process mining 40 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2302 1
Бочкин Александр 44 1
Здунов Артем 4 1
Иванов Иван 24 1
Ильин Владимир 4 1
Соболев Роман 31 1
Данилина Дарья 2 1
Обухова Елизавета 3 1
Горелова Ксения 2 1
Щелкунова Ольга 1 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 624 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 310 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6132 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2847 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6097 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6189 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 851 1
