Ильин Владимир


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 ProcessTech Saransk 2025: как прошел самый большой форум по процессной аналитике России 1
18.03.2011 «Пикотех» провел испытания абонентских устройств ВКС серии «Глагол» в спутниковой сети «Инмарсат» 1
25.02.2011 Российский производитель оборудования ВКС «Пикотех» в 2010 г. увеличил продажи в 1,8 раза 1
18.11.2010 Присяжные оправдали экс-сотрудников "Евросети". Чичваркин рад 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ильин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 2
Cisco Systems 5183 2
Lenovo Motorola 3511 1
МВС глобальные телекоммуникации 3 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
Apple Inc 12412 1
Google LLC 12079 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9041 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
Евросеть 1412 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5674 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 183 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 1
Судебная власть - Judicial power 2367 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3059 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 812 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3405 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8627 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25220 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14333 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7325 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11897 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25134 1
Inmarsat BGAN - Broadband Global Area Network - широкополосная спутниковая сеть 16 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3112 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8769 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3894 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28586 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 880 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17599 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7116 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9532 1
Пикотех - Глагол ВКС 4 1
Валов Юрий 11 2
Коротков Андрей 85 1
Латыш Дмитрий 5 1
Гервис Юрий 11 1
Ермилов Андрей 11 1
Власкин Андрей 18 1
Рогов Юрий 3 1
Левин Борис 55 1
Левин Леонид 131 1
Мирошников Борис 63 1
Чичков Роман 1 1
Каторгин Сергей 1 1
Олесик Алексей 1 1
Мачабели Константин 13 1
Курта Александр 2 1
Цверкунов Виталий 1 1
Смурыгин Дмитрий 1 1
Чичваркин Евгений 162 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Мамут Александр 130 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 337 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 1
Казахстан - Республика 5728 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1383 1
Украина 7727 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1787 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8147 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2482 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7213 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2956 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 1
