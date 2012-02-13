Коротков Андрей

10 февраля 2012 г. в Москве на 58 году жизни скончался Андрей Коротков , один из первых руководителей Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Куратором ФЦП «Электронная Россия» Коротков был в 2002-2003 г.г. в должности первого заместител

Андрей Коротков: Я многие процессы ВТБ отдал бы на аутсорсинг CNews: В начале 2004 года ваша карьера сделала достаточно крутой поворот: вы стали заникматься совершенно иной деятельностью в иной структуре. С чем в первое время было сложнее всего справиться? Андрей Коротков: Если говорить о профессиональных интересах, то я не могу сказать, что очень круто изменил направление своей деятельности. Я управлял многими крупными коллективами, которые в то