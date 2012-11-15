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Коротков Андрей



15.11.2012 ИТ-архитектор: профессия редкая, но нужная 1
13.02.2012 Скончался один из отцов-основателей «Электронной России» 6
26.01.2012 Стартовал конкурс лучших проектов облачных сервисов Your Business – Your Fame 1
15.12.2011 Свободное ПО поднимает голову в России 1
29.06.2011 Борис Славин покидает пост председателя правления СоДИТ 1
04.02.2011 Россия и США пишут правила кибервойны 4
29.11.2010 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России – новые направления» 1
18.11.2010 Присяжные оправдали экс-сотрудников "Евросети". Чичваркин рад 1
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 1
02.03.2010 Круглый стол CNews: «ВРМ в России: новый виток развития» 1
22.05.2009 Круглый стол CNews: Управление бизнес-процессами в России 1
19.05.2009 Долгосрочные ИТ-стратегии отложены до лучших времен 1
07.06.2008 CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 2
28.05.2008 14 сентября откроется конгресс «Подмосковные вечера» 1
11.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
04.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
27.08.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
06.02.2006 15 февраля откроется "Неделя информационных технологий в Москве" 1
02.12.2005 Россия: разработчики Open Source объединяются 1
28.11.2005 28 февраля откроется саммит "Корпоративные ИТ Стратегии в России" 1
17.11.2005 Сын Матвиенко стал главным айтишником ВТБ 1
16.11.2005 28 февраля откроется саммит "Корпоративные ИТ Стратегии в России" 1
15.11.2005 28 февраля откроется саммит "Корпоративные ИТ-стратегии в России" 1
19.08.2005 Изданию CNews - 5 лет 1
19.08.2005 ВТБ вместе с Oracle намерен проверить свои филиалы на наличие нелицензионных программных продуктов 1
24.06.2005 Андрей Коротков: Я многие процессы ВТБ отдал бы на аутсорсинг 15
31.05.2005 Внешторгбанк выбрал разработчика новой системы расчетов 1
16.03.2005 Россия: Закон о e-торговле рождается в муках 1
14.03.2005 "Внешторгбанк" и "Гута-банк" объединили ИТ-стратегии 1
26.11.2004 «Внешторгбанк» запустил мейнфрейм 2
22.07.2004 "Внешторгбанк" потратит 1 млрд. рублей на ИТ 1
13.04.2004 B2B переходит на рельсы открытых стандартов 1
30.10.2003 Московский IDF: второе пришествие 2
28.10.2003 CiscoExpo'2003: европейский рынок IP-услуг вырастет на 22,6% 1
27.10.2003 МЭРТ предлагает создать должность CIO России 1
13.10.2003 В Минсвязи создана закрытая группа по открытому ПО 1
09.10.2003 Минсвязи будет продвигать Linux 4
04.07.2003 "УСП Компьюлинк" открыл центр технических решений 1
04.07.2003 Soviet Union или просто .SU 1
11.06.2003 Минсвязи разберется с электронной подписью 1

Публикаций - 67, упоминаний - 101

Коротков Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8248 13
Microsoft Corporation 20288 10
Intel Corporation 10386 6
Cisco Systems 4542 5
Google LLC 8948 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 539 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 3
Oracle Corporation 5639 3
Software AG 166 3
Docsvision - ДоксВижн 933 3
Крок 1506 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3680 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 927 2
Siemens AG - Сименс Россия 2116 2
KPMG - КПМГ 258 2
Компьюлинк ГК - Compulink 319 2
Акадо Телеком - Комкор 770 2
HP - Hewlett-Packard 3333 2
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 79 2
БИС - Банковские информационные системы 65 2
Компьюлинк УСП 143 2
HP Inc. 4843 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 2
Oracle Sun Microsystems 2063 2
SAP SE 4177 2
4772 2
IT Expert - ИТ Эксперт 39 1
Yandex - Яндекс 4442 1
Oracle Россия и СНГ 209 1
Meta - Facebook 3969 1
Монолит-Инфо 47 1
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 267 1
CA Technologies - Computer Associates 320 1
РТСофт - RTSoft 70 1
ДиалогНаука 168 1
Сибинтек 95 1
Everest Group 10 1
Парус 346 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 13
Росгосстрах 210 8
Еврохим МХК 65 4
РОСНО СК 161 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 207 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 2
Аэрофлот 572 2
Альфа-Банк 1279 2
РусГидро ПАО 131 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 113 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 1
Nestle - Нестле 92 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 113 1
Marriott Hotels 31 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 185 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 84 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 83 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Intel Capital 146 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 60 1
Finnair - Авиакомпания 33 1
Mars Wrigley 19 1
ТНК-ВР Холдинг 226 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 385 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 228 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
Евросеть 1310 1
ПСБ - Промсвязьбанк 627 1
Boeing 447 1
X5 Group - Перекресток 245 1
Visa International 1613 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 746 1
Магнит - Сеть магазинов 278 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 253 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 159 1
Связной ГК 1047 1
eBay Inc 1516 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 8
Совет Европы 72 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2173 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 266 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 475 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 262 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1896 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 68 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 372 1
Президент США - The White House - Белый дом 86 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 128 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 137 1
Верховный суд Российской Федерации 284 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 308 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1066 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 786 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 693 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 248 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 247 1
Правительство РФ 2468 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1906 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 3
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 2
Руссофт - Russoft 330 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 198 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 67 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 10
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 121 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 533 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2292 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9223 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1573 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 125 2
ИТ-аутсорсинг 788 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 860 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1104 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 289 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 48 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 545 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 252 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 17 1
Lean - Бережливое производство 22 1
Workflow - Поток работ 90 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 662 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 61 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 318 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 257 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 122 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1741 1
TQM - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества 5 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 164 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1527 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5604 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 632 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 192 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 933 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 594 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 718 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 552 1
Linux OS 6990 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 832 4
HCL WebSphere 504 4
IBM Tivoli 273 3
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 16 3
IBM DB2 295 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 423 2
Microsoft Windows XP 2171 2
Microsoft Dynamics 240 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 132 1
Node.js - программная платформа 60 1
Python Django 21 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 59 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 217 1
IBM Cognos BI 221 1
Software AG ARIS 147 1
Avaya Definity 17 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 33 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 1
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 90 1
Rover - RoverBook 82 1
Java - Язык программирования 2333 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 415 1
Nvidia GeForce GTX 2866 1
Microsoft Windows 10 9806 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
Microsoft Office 2824 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 367 1
Aladdin JaCarta 165 1
Microsoft Azure 1177 1
Intel Itanium 573 1
PHP - Язык программирования 397 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1049 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 744 1
Microsoft PowerPoint 596 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 1
Linux MeeGo Core Software Platform 236 1
Apple iPod 1197 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 335 1
Телятников Алексей 20 6
Рейман Леонид 977 5
Сеславинский Михаил 28 4
Шаронов Андрей 50 4
Белоусов Максим 67 4
Дмитриев Сергей 25 3
Айвазов Армен 450 3
Хромов Алексей 15 3
Хохлов Игорь 24 3
Ковалев Игорь 25 3
Эренбург Михаил 37 3
Якушев Михаил 40 3
Эпштейн Герман 32 3
Дергунова Ольга 113 3
Кирюшин Сергей 64 3
Демин Владимир 22 3
Борисов Алексей 16 3
Алтухов Дмитрий 36 3
Поляков Александр 50 2
Чибисов Владимир 22 2
Македонский Сергей 46 2
Белайчук Анатолий 20 2
Казак Максим 153 2
Попова Мария 119 2
Фурсенко Андрей 78 2
Аншина Марина 68 2
Костин Андрей 50 2
Андреев Владимир 74 2
Макаров Валентин 157 2
Греф Герман 330 2
Медведев Дмитрий 1477 1
Катьянов Юрий 2 1
Бочкарев Сергей 16 1
Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
Кузьмичев Виталий 2 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 97 1
Серова Елена 299 1
Степанов Кирилл 6 1
Путин Владимир 2158 1
Милованцев Дмитрий 88 1
Россия - Российская федерация - РФ 76300 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 7
Германия - Федеративная Республика 6767 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 6
Россия - СФО - Новосибирск 2783 6
Европа 6447 5
Франция - Французская Республика 4070 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 455 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 4
Азия - Азиатский регион 2863 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 3
Финляндия - Финляндская Республика 1396 3
Эстония - Эстонская Республика 622 3
Япония 6703 3
США - Колумбия - Вашингтон 834 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 251 3
Грузия 978 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 2
Финляндия - Хельсинки 219 2
Великобритания - Лондон 1598 2
Китай - Тайвань 1382 2
Германия - Берлин 503 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 2
Италия - Итальянская Республика 2438 2
Коста-Рика - Республика 54 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 886 2
США - Нью-Йорк 2309 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 481 2
Австралия - Австралийский Союз 2036 2
Южная Корея - Республика 2840 2
Индия - Республика 3430 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 458 1
США - Техас - Даллас 92 1
Армения - Республика 993 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2541 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1338 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 192 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 3
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 260 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 946 1
МПС - Международные платежные системы 90 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 110 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 135 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 7
РИА Новости 703 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 310 1
Коммерсантъ - Издательский дом 730 1
CNews - ZOOM.CNews 1284 1
Fortune 154 1
Российская газета 135 1
Gartner 3050 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 4
IDC - International Data Corporation 4390 3
IDC Russia - IDC Россия 139 1
Forbes Global 2000 29 1
Gartner Dataquest 316 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 86 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 873 3
РАН - Российская академия наук 586 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 112 1
Подмосковные Вечера 5 3
CeBIT 379 1
IDF - Intel Developer Forum 129 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
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