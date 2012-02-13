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Коротков Андрей
СОБЫТИЯ
|13.02.2012
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Скончался один из отцов-основателей «Электронной России»
10 февраля 2012 г. в Москве на 58 году жизни скончался Андрей Коротков, один из первых руководителей Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Куратором ФЦП «Электронная Россия» Коротков был в 2002-2003 г.г. в должности первого заместител
|24.06.2005
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Андрей Коротков: Я многие процессы ВТБ отдал бы на аутсорсинг
CNews: В начале 2004 года ваша карьера сделала достаточно крутой поворот: вы стали заникматься совершенно иной деятельностью в иной структуре. С чем в первое время было сложнее всего справиться? Андрей Коротков: Если говорить о профессиональных интересах, то я не могу сказать, что очень круто изменил направление своей деятельности. Я управлял многими крупными коллективами, которые в то
|09.10.2003
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Минсвязи будет продвигать Linux
О, центр будет выполнять и еще одну важную задачу – двигать вперед «Электронную Россию». Как заявил Андрей Коротков, в федеральных органах государственной власти уже существуют примеры использо
|17.04.2002
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Андрей Коротков объявил ближайшие планы по реализации ФЦП "Электронная Россия"
есса Международной Академии Связи "Глобальное информационное общество: социальные, экономические и технологические аспекты", первый заместитель министра Российской Федерации по связи и информатизации Андрей Коротков заявил, что "информационные технологии, не являясь панацеей от всех социальных и других проблем, дают, в тоже время, шанс на их успешное разрешение, сообщает Информационное Аген
|17.04.2002
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Андрей Коротков принял участие в работе конференции "Электронное правительство для развития"
10-11 апреля первый заместитель министра Российской Федерации по связи и информатизации Андрей Коротков принял участие в международной конференции "Электронное правительство для развития", которая проходила в Палермо (Италия) под патронажем Правительства Италии и ООН. В работе кон
Коротков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 7
|Телятников Алексей 21 6
|Славин Борис 37 5
|Краснов Федор 11 5
|Шаронов Андрей 60 5
|Якушев Михаил 50 5
|Иншаков Дмитрий 51 4
|Шубин Александр 20 4
|Левенчук Анатолий 13 4
|Старовойтов Константин 9 4
|Вартанова Елена 6 4
|Белоусов Максим 109 4
|Дергунова Ольга 120 4
|Сеславинский Михаил 32 4
|Ткачёв Роман 27 3
|Кадощук Игорь 19 3
|Стрельцов Анатолий 11 3
|Пестряков Павел 7 3
|Курносов Иван 9 3
|Леин Леонид 6 3
|Ященко Виктор 6 3
|Белец Сергей 5 3
|Чадин Сергей 4 3
|Трутнев Дмитрий 3 3
|Семенчук Андрей 3 3
|Пронькин Андрей 3 3
|Гриханов Евгений 4 3
|Ивлев Евгений 3 3
|Басырова Диляра 4 3
|Гриднева Ирина 3 3
|Кива Владимир 4 3
|Тенцер Анатолий 4 3
|Välimäki Jari - Вялимяки Яри 4 3
|Ames Richard - Эймс Ричард 7 3
|Путин Владимир 3454 3
|Греф Герман 485 3
|Кирюшин Сергей 91 3
|Эпштейн Герман 32 3
|Казак Максим 162 3
|Хромов Алексей 18 3
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