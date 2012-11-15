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Коротков Андрей
Коротков Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Телятников Алексей 20 6
|Рейман Леонид 977 5
|Сеславинский Михаил 28 4
|Шаронов Андрей 50 4
|Белоусов Максим 67 4
|Дмитриев Сергей 25 3
|Айвазов Армен 450 3
|Хромов Алексей 15 3
|Хохлов Игорь 24 3
|Ковалев Игорь 25 3
|Эренбург Михаил 37 3
|Якушев Михаил 40 3
|Эпштейн Герман 32 3
|Дергунова Ольга 113 3
|Кирюшин Сергей 64 3
|Демин Владимир 22 3
|Борисов Алексей 16 3
|Алтухов Дмитрий 36 3
|Поляков Александр 50 2
|Чибисов Владимир 22 2
|Македонский Сергей 46 2
|Белайчук Анатолий 20 2
|Казак Максим 153 2
|Попова Мария 119 2
|Фурсенко Андрей 78 2
|Аншина Марина 68 2
|Костин Андрей 50 2
|Андреев Владимир 74 2
|Макаров Валентин 157 2
|Греф Герман 330 2
|Медведев Дмитрий 1477 1
|Катьянов Юрий 2 1
|Бочкарев Сергей 16 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
|Кузьмичев Виталий 2 1
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 97 1
|Серова Елена 299 1
|Степанов Кирилл 6 1
|Путин Владимир 2158 1
|Милованцев Дмитрий 88 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 7
|РИА Новости 703 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 310 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 730 1
|CNews - ZOOM.CNews 1284 1
|Fortune 154 1
|Российская газета 135 1
|Gartner 3050 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 4
|IDC - International Data Corporation 4390 3
|IDC Russia - IDC Россия 139 1
|Forbes Global 2000 29 1
|Gartner Dataquest 316 1
|Подмосковные Вечера 5 3
|CeBIT 379 1
|IDF - Intel Developer Forum 129 1
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