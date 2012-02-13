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Коротков Андрей

СОБЫТИЯ


13.02.2012 Скончался один из отцов-основателей «Электронной России»

10 февраля 2012 г. в Москве на 58 году жизни скончался Андрей Коротков, один из первых руководителей Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Куратором ФЦП «Электронная Россия» Коротков был в 2002-2003 г.г. в должности первого заместител
24.06.2005 Андрей Коротков: Я многие процессы ВТБ отдал бы на аутсорсинг

CNews: В начале 2004 года ваша карьера сделала достаточно крутой поворот: вы стали заникматься совершенно иной деятельностью в иной структуре. С чем в первое время было сложнее всего справиться? Андрей Коротков: Если говорить о профессиональных интересах, то я не могу сказать, что очень круто изменил направление своей деятельности. Я управлял многими крупными коллективами, которые в то
09.10.2003 Минсвязи будет продвигать Linux

О, центр будет выполнять и еще одну важную задачу – двигать вперед «Электронную Россию». Как заявил Андрей Коротков, в федеральных органах государственной власти уже существуют примеры использо
17.04.2002 Андрей Коротков объявил ближайшие планы по реализации ФЦП "Электронная Россия"

есса Международной Академии Связи "Глобальное информационное общество: социальные, экономические и технологические аспекты", первый заместитель министра Российской Федерации по связи и информатизации Андрей Коротков заявил, что "информационные технологии, не являясь панацеей от всех социальных и других проблем, дают, в тоже время, шанс на их успешное разрешение, сообщает Информационное Аген
17.04.2002 Андрей Коротков принял участие в работе конференции "Электронное правительство для развития"

10-11 апреля первый заместитель министра Российской Федерации по связи и информатизации Андрей Коротков принял участие в международной конференции "Электронное правительство для развития", которая проходила в Палермо (Италия) под патронажем Правительства Италии и ООН. В работе кон

Публикаций - 87, упоминаний - 95

Коротков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Microsoft Corporation 25775 11
Intel Corporation 12811 8
Cisco Systems 5372 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
SAP SE 5601 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
Google LLC 12690 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
Software AG & IDS Scheer 209 4
BI Telecom - БиАй Телеком 29 3
ИСБ Ангел 3 3
Инфотехника 3 3
9594 3
Oracle Corporation 7074 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Компьюлинк ГК - Compulink 456 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Docsvision - ДоксВижн 1060 3
Software AG 203 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 3
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 2
Демос - Демос Датаком 60 2
Delogys Group - Делоджис Груп 4 2
Intel Communications Group 15 2
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 2
Kontron 31 2
BCC - Lynx BCC Company- Линкс BCC компани 16 2
Бизнес-Консоль 18 2
Системы документооборота 522 2
Седиком 22 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Yandex - Яндекс 9216 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
HP Inc. 5883 2
Информзащита 941 2
Крок - Croc 1964 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 22
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 8
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 5
АЛИДИ - ALIDI 23 4
Аконит НПО 18 4
Связной ГК 1401 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Boeing 1031 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 3
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 3
Мосмарт - сеть розничной торговли 15 3
Катрен НПК 21 3
Бизнес кар СП 20 3
IQ PM - IQ Property Management 5 3
Relogix - Омнилоджикс 6 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 3
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
Русский Стиль 45 2
eBay Inc 1640 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Евросеть 1421 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правительство РФ - Департамент правительственной информации - ДПИ 11 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
Евросоюз - Совет Европы 107 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Конституционный суд РФ 112 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Минэкономразвития РФ - Департамента торговой политики и многосторонних переговоров 2 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 4
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
Международная академия связи - МАС 46 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
4CIO 20 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 51
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
Стандартизация - Standardization 2339 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Linux OS 11533 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
РБК - Informer.ru - Информер 66 3
Rambler Group - Рамблер Аудио - Rambler Audio 6 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 40 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 3
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 3
Rover - RoverPC 104 2
IBM ThinkVantage 33 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 66 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 2
Intel Centrino Manitoba PXA 11 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 2
Минобрнауки РФ - Электронная библиотека России - программа 3 2
K-Systems - Irbis Lux 5 2
Nvidia GeForce FX 72 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 2
Почта России - Киберпочта 28 2
IBM DB2 396 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
Nvidia Quadro GPU 279 2
Intel Itanium 649 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 2
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Рейман Леонид 1065 7
Телятников Алексей 21 6
Славин Борис 37 5
Краснов Федор 11 5
Шаронов Андрей 60 5
Якушев Михаил 50 5
Иншаков Дмитрий 51 4
Шубин Александр 20 4
Левенчук Анатолий 13 4
Старовойтов Константин 9 4
Вартанова Елена 6 4
Белоусов Максим 109 4
Дергунова Ольга 120 4
Сеславинский Михаил 32 4
Ткачёв Роман 27 3
Кадощук Игорь 19 3
Стрельцов Анатолий 11 3
Пестряков Павел 7 3
Курносов Иван 9 3
Леин Леонид 6 3
Ященко Виктор 6 3
Белец Сергей 5 3
Чадин Сергей 4 3
Трутнев Дмитрий 3 3
Семенчук Андрей 3 3
Пронькин Андрей 3 3
Гриханов Евгений 4 3
Ивлев Евгений 3 3
Басырова Диляра 4 3
Гриднева Ирина 3 3
Кива Владимир 4 3
Тенцер Анатолий 4 3
Välimäki Jari - Вялимяки Яри 4 3
Ames Richard - Эймс Ричард 7 3
Путин Владимир 3454 3
Греф Герман 485 3
Кирюшин Сергей 91 3
Эпштейн Герман 32 3
Казак Максим 162 3
Хромов Алексей 18 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Европа 24964 11
Германия - Федеративная Республика 13221 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Япония 13807 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Украина 7928 4
Эстония - Эстонская Республика 764 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Индия - Bharat 5870 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 3
Коста-Рика - Республика 98 3
Чехословакия 17 2
Южная Корея - Республика 7052 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 41
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 11
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Английский язык 7030 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
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Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Известия ИД 770 2
Мобильные системы 118 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
Intelligent Enterprise 27 1
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КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
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КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 10 3
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
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МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 2
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РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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