Получите все материалы CNews по ключевому слову
Автодом АвтоСпецЦентр ГК
АвтоСпецЦентр работает на рынке с 1998 года. В портфеле компании бренды: Porsche, INFINITI, Volkswagen, ŠKODA, Nissan, Hyundai, Kia, Mazda, HAVAL, GEELY, Chery, EXEED. Дилерские центры расположены в Москве и ближайшем Подмосковье и предлагают комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных запасных частей и аксессуаров, комиссионной торговле, а также дополнительные услуги, автокредитование и страхование.
Олег Кузнецов, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации, ГК Автодом и Автоспеццентр "Приоритеты цифровой трансформации автомобильного ритейла 2024" Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва
Автодом и организации, системы, технологии, персоны:
|Леин Леонид 6 6
|Пронькин Андрей 3 3
|Семенчук Андрей 3 3
|Ивлев Евгений 3 3
|Гриханов Евгений 4 3
|Ковалев Игорь 31 3
|Белоусов Максим 108 3
|Шевченко Владимир 147 3
|Телятников Алексей 21 3
|Дмитриев Сергей 33 3
|Демин Владимир 25 3
|Славин Борис 34 3
|Басырова Диляра 4 3
|Алтухов Дмитрий 45 3
|Коротков Андрей 85 3
|Трутнев Дмитрий 3 3
|Чадин Сергей 4 3
|Старовойтов Константин 9 3
|Иншаков Дмитрий 50 3
|Пестряков Павел 7 3
|Белец Сергей 5 3
|Гриднева Ирина 3 3
|Кива Владимир 4 3
|Тенцер Анатолий 4 3
|Гуров Сергей 8 2
|Смоляров Дмитрий 10 1
|Путин Владимир 3205 1
|Натрусов Артем 284 1
|Василенко Александр 91 1
|Максаков Евгений 3 1
|Абдуллин Алик 6 1
|Растопшин Павел 46 1
|Артюхов Александр 19 1
|Веселов Игорь 11 1
|Круглова Елена 6 1
|Красилова Анастасия 1 1
|Аншина Марина 78 1
|Петухов Андрей 7 1
|Бирюков Александр 6 1
|Безкоровайный Денис 15 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 1
|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.