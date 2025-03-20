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Автодом АвтоСпецЦентр ГК

Автодом - АвтоСпецЦентр ГК

АвтоСпецЦентр работает на рынке с 1998 года. В портфеле компании бренды: Porsche, INFINITI, Volkswagen, ŠKODA, Nissan, Hyundai, Kia, Mazda, HAVAL, GEELY, Chery, EXEED. Дилерские центры расположены в Москве и ближайшем Подмосковье и предлагают комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных запасных частей и аксессуаров, комиссионной торговле, а также дополнительные услуги, автокредитование и страхование.

 

 

Олег Кузнецов, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации, ГК Автодом и Автоспеццентр "Приоритеты цифровой трансформации автомобильного ритейла 2024" Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва

 


20.03.2025 «Онланта Код ИТ» развернула сервисы ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» в Onplatform 4
10.06.2024 Qsoft разработала мобильное приложение для ГК «Автодом» 2
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
17.01.2023 Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti 1
25.04.2022 «ЭРА-ГЛОНАСС» под ударом. Отрасль лоббирует ее закрытие 2
10.03.2021 РГС Банк запустил маркетплейс по продаже и покупке автомобилей 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 1
13.09.2017 Автоматизация управления наличным оборотом становится основным корпоративным трендом 2
22.01.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
15.02.2013 В Рунете появился сервис для поиска и покупки новых автомобилей 1
13.06.2012 «Астерос Консалтинг» автоматизировал контроль расходования денежных средств для «АвтоСпецЦентра» 6
12.07.2011 «Астерос Консалтинг» перевел бухгалтерский учет в ГК «АвтоСпецЦентр» на платформу «1С: УПП» 7
04.04.2011 «АвтоСпецЦентр» перевёл систему управления ИТ-услуами на OmniTracker CleverEngine 3
10.02.2010 Круглый стол CNews: «ITSM и эффективность бизнеса» 1
05.08.2008 «АйТи» и НТЦ ЕВРААС создали нового участника рынка решений в области безопасности 2
11.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
04.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
27.08.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
25.06.2007 «АйТи» берет под защиту корпоративные данные «АвтоСпецЦентра» 4

Публикаций - 19, упоминаний - 42

Автодом и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9052 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 3
8323 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 3
Oracle Corporation 6728 2
АйТи 1375 2
Астерос Консалтинг 64 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 147 1
Citrix Systems 817 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
SAP SE 5303 1
Comindware - Колловэар 160 1
Haulmont - Хоулмонт 112 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
ГЛОНАСС АО 200 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Cleverics - Клеверикс 37 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 7 1
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4953 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 1
McKinsey & Company Int 250 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 39 1
Samsung Electronics 10308 1
Amazon Inc - Amazon.com 3025 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 1
Эвотор - Evotor 185 1
Цифра ГК 2449 1
МегаФон Ритейл 80 1
Монолит-Инфо 121 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 4
Связной ГК 1372 4
Бизнес кар СП 20 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 359 3
Visa International 1952 3
X5 Group - Перекрёсток 553 3
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 3
АЛИДИ - ALIDI 21 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 3
Катрен НПК 19 3
Автодом - АВТОDOM 23 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 3
IQ PM - IQ Property Management 5 3
Аконит НПО 14 3
Relogix - Омнилоджикс 6 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 2
Skoda - Škoda Auto 50 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
РЖД - Российские железные дороги 1922 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Почта России ПАО 2131 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2425 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 873 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Федеральное казначейство России 1792 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 120 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
Российский клуб финансовых директоров 28 3
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
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Forbes Global 2000 48 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
Подмосковные Вечера 7 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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