Автодом - АвтоСпецЦентр ГК

АвтоСпецЦентр работает на рынке с 1998 года. В портфеле компании бренды: Porsche, INFINITI, Volkswagen, ŠKODA, Nissan, Hyundai, Kia, Mazda, HAVAL, GEELY, Chery, EXEED. Дилерские центры расположены в Москве и ближайшем Подмосковье и предлагают комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных запасных частей и аксессуаров, комиссионной торговле, а также дополнительные услуги, автокредитование и страхование.

Олег Кузнецов, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации, ГК Автодом и Автоспеццентр "Приоритеты цифровой трансформации автомобильного ритейла 2024" Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва