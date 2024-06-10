Qsoft разработала мобильное приложение для ГК «Автодом»

Компания Qsoft разработала мобильное приложение для ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» – российских автомобильных холдингов. Приложение стало новым каналом взаимодействия с аудиторией, а его разработка позволила автоматизировать бизнес-процессы и снизить нагрузку на колл-центры компаний. Новое приложение снабжено функционалом как для действующих, так и для потенциальных клиентов.

Для тех, кто уже пользуются услугами дилерских центров компаний, в личном кабинете теперь реализована возможность добавить свои автомобили в виртуальный гараж. Здесь же для удобства хранится и вся информация об автомобиле, а также история технических осмотров (ремонтов и сформированных заказ-нарядов). Более того, сервис напомнит пользователю о необходимости оформить страховку или пройти ТО.

В мобильном приложении можно не только оставить заявку, но и выбрать удобное время и специалиста, добавить напоминание в календарь или построить маршрут к ближайшему сервисному центру. Кроме того, клиент увидит в приложении свой уровень бонусной программы, историю операций по начислениям и списаниям, актуальную информацию по существующим на данный момент тарифам. При посещении дилерского центра для каждого гостя реализована возможность быстро сгенерировать в своем приложении QR-код на получение приветственного кофе.

Для потенциальных клиентов в приложении имеется каталог доступных для покупки транспортных средств (от легковых автомобилей до мото- и коммерческого транспорта). Любой автомобиль можно сохранить в избранном или поделиться, просмотреть детальные фотографии и описание, покрутить в панораме 360, получить информацию об акциях, записаться на тест-драйв. Пользователи также могут выполнить предварительную оценку по системе Trade-In.

«Мы разрабатывали проект спринтами, чтобы успевать анализировать быстро меняющийся рынок. В итоге заказчик видел промежуточные результаты каждые две недели, получал возможность отслеживать прогресс и на каждом этапе понимал, как расходуется бюджет проекта», – сказал Владислав Кабаев, директор проектов Qsoft.

«С помощью нового мобильного приложения мы смогли соединить разные бизнес-процессы, аудиторию и каталоги автомобилей. С каждым днем приложением пользуются все больше наших клиентов – как постоянных, так и потенциальных. Простые формы позволяют клиенту самостоятельно планировать удобное время и записываться на сервис, что существенно снижает нагрузку на наши колл-центры и сотрудников. Также приложение позволяет анализировать всю информацию о клиентах и оцифровывать клиентский путь и профиль, чтобы лучше понимать потребности и делать более персонализированные предложения и сервисы. Для новых клиентов приложение – это удобный инструмент выбора автомобиля, поэтому мы рассчитываем получить стабильно работающий инструмент продаж и коммуникаций», – сказал Ярослав Михайличенко, начальник управления ECOM ГК «Автодом».