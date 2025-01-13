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Qsoft Кьюсофт

Qsoft - Кьюсофт

QSOFT —  digital-интегратор с экспертизой в A.I. и M. L. и веб-разработки. Компания работает на рынке разработки интегрированных и высоконагруженных интернет-решений. В числе клиентов digital-интегратора – ритейл- и e-commerce- компании, автопроизводители, финансовые организации и производственные предприятия.


13.01.2025 Компания Qsoft создала сайт Библиотеки Центрального Банка России 1
11.12.2024 QSoft разработал корпоративный портал для ООО «ОССП» 1
05.12.2024 «Галс-Девелопмент» запустил новый внутрикорпоративный сервис «АВРОРА Знания» 1
30.10.2024 Qsoft разработала лендинг страхового калькулятора для компании «Зетта Страхование» 1
18.10.2024 QSoft помог автоматизировать работу колл-центра компании «Инстройтехком» 1
12.08.2024 Qsoft создала AML-систему для ПАО «МегаФон» 1
13.06.2024 Компания Qsoft разработала корпоративный портал и обеспечила безопасную миграцию 9 млн документов для одного из лидеров FMCG-сферы 1
10.06.2024 Qsoft разработала мобильное приложение для ГК «Автодом» 1
17.01.2024 Катерина Грог назначена руководителем направления e-commerce в QSOFT 1
05.10.2022 Teamly – новая платформа для развития знаний сотрудников и командной работы 1
05.09.2022 Qsoft и СТТ развивают цифровые площадки «Группы ГАЗ» 2
02.06.2022 Qsoft предлагает платформу онлайн продаж для фарм-индустрии c применением технологий AI и ML 1
30.03.2022 Qsoft выходит на рынок систем управления знаниями с собственным решением 1
07.11.2015 SaaS: кризис не достиг нужной глубины 1
28.11.2014 Системы для работы с клиентами – локомотив SaaS 1
11.11.2014 Поставщики SaaS не заметили кризиса 1
12.12.2013 В Москве создана онлайн-система парковок на платформе «1С-Битрикс» 1
07.08.2012 МТС обновила свой онлайн-магазин на платформе «1С-Битрикс» 1
30.09.2011 На основе «1С-Битрикс» запущен новый корпоративный портал ТрансКредитБанка 1
17.07.2008 «Эльдорадо» представил новый сервис «Интернет-самовывоз» 1
22.05.2008 Определена программа III Санкт-Петербургской интернет-конференции 1
02.11.2005 "Битрикс": новая версия системы управления сайтом 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Qsoft и организации, системы, технологии, персоны:

8213 9
Microsoft Corporation 24625 4
1С-Битрикс - Bitrix 579 4
Oracle Corporation 6688 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 3
Мегаплан 76 3
Крок - Croc 1777 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
SAP SE 5277 2
БАРС Груп 545 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
Cloud4Y 285 2
Salesforce.com 427 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 2
ЛайфТелеком - Телфин 212 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 2
Теко НПК 430 2
Стек Софт 31 2
Офис24 8 2
Terrasoft - Террасофт 200 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
Google LLC 11775 1
Commvault 172 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
ServiceNow 88 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 1
NetCAT - НетКэт 39 1
МойСклад - Логнекс 109 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Majordomo - Мажордомо 17 1
LanKey - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 23 1
Softkey - Софткей 210 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
СТТ - Современные транспортные технологии 3 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
А1 Парк - А1 Park - Национальный оператор парковок 1 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 13 1
Финам Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Меркури Кэпитал Траст УК 3 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Автодом - АВТОDOM 21 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 18 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 12 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 5
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 5
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Intranet - Интранет - Интрасеть 776 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 91 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Microsoft Office 3734 2
Qsoft amoCRM 107 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 131 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Google Android 13994 1
Linux OS 9936 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Microsoft Dynamics 1175 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 79 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
SugarCRM 36 1
Microsoft Office 365 940 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 1
Webmoney Transfer 154 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
UMI.CMS 65 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
Мегаплан CRM 8 1
Terrasoft CRM 25 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Atlassian - Confluence 113 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Salesforce CRM Cloud 37 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 1
Qsoft Teamly KMS - Система управления знаниями 3 1
Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 130 1
СКБ Контур - Контур.Безопасность 1 1
Notion Labs - Notion 26 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Microsoft Active Directory Federation Services - Microsoft ADFS 23 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Чесноков Виталий 6 3
Рыжиков Сергей 111 2
Аникин Леонид 61 2
Токовинин Михаил 4 2
Мраморов Дмитрий 29 2
Севастьянов Алексей 25 2
Мирон Андрей 2 2
Дегтярев Алексей 57 1
Плуготаренко Сергей 79 1
Бессарабский Алексей 29 1
Бобров Иван 28 1
Твердынин Марк 18 1
Попков Альберт 13 1
Степанов Дмитрий 23 1
Пермогоров Антон 6 1
Тагиев Руслан 10 1
Лесников Алексей 25 1
Бессонов Евгений 3 1
Митрофанов Денис 3 1
Морякова Екатерина 1 1
Довжиков Алексей 7 1
Демченко Олег 26 1
Тюрина Марина 1 1
Мриль Станислав 14 1
Абдалова Айсылу 1 1
Пруцскова Ксения 2 1
Токовкин Михаил 2 1
Грог Катерина 1 1
Кленин Андрей 13 1
Близгарев Юрий 6 1
Кабаев Владислав 1 1
Лимбергер Роман 4 1
Васильев Станислав 2 1
Чернуха Андрей 1 1
Степашин Михаил 1 1
Кускова Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Украина 7608 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Федеральный закон 134-ФЗ 2 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
CNews SaaS рейтинг 27 2
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Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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