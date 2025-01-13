Qsoft Кьюсофт
QSOFT — digital-интегратор с экспертизой в A.I. и M. L. и веб-разработки. Компания работает на рынке разработки интегрированных и высоконагруженных интернет-решений. В числе клиентов digital-интегратора – ритейл- и e-commerce- компании, автопроизводители, финансовые организации и производственные предприятия.
Qsoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
|Чесноков Виталий 6 3
|Рыжиков Сергей 111 2
|Аникин Леонид 61 2
|Токовинин Михаил 4 2
|Мраморов Дмитрий 29 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Мирон Андрей 2 2
|Дегтярев Алексей 57 1
|Плуготаренко Сергей 79 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Бобров Иван 28 1
|Твердынин Марк 18 1
|Попков Альберт 13 1
|Степанов Дмитрий 23 1
|Пермогоров Антон 6 1
|Тагиев Руслан 10 1
|Лесников Алексей 25 1
|Бессонов Евгений 3 1
|Митрофанов Денис 3 1
|Морякова Екатерина 1 1
|Довжиков Алексей 7 1
|Демченко Олег 26 1
|Тюрина Марина 1 1
|Мриль Станислав 14 1
|Абдалова Айсылу 1 1
|Пруцскова Ксения 2 1
|Токовкин Михаил 2 1
|Грог Катерина 1 1
|Кленин Андрей 13 1
|Близгарев Юрий 6 1
|Кабаев Владислав 1 1
|Лимбергер Роман 4 1
|Васильев Станислав 2 1
|Чернуха Андрей 1 1
|Степашин Михаил 1 1
|Кускова Светлана 1 1
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