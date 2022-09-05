Qsoft и СТТ развивают цифровые площадки «Группы ГАЗ»

Группа «Современные транспортные технологии» (СТТ), дистрибьютор брендов коммерческой техники и запасных частей «ГАЗ», «ПАЗ», «ЛИАЗ», «КАВЗ», и российский интегратор с экспертизой в искусственном интеллекте (AI) и машинном обучении (Machine Learning) Qsoft реализовали совместный проект по развитию онлайн-площадок «Группы ГАЗ».

СТТ продаёт и обслуживает коммерческую технику и транспорт в 81 субъекте Российской Федерации. В ассортименте дистрибьютора более 15 тыс. позиций оригинальных запасных частей «ГАЗ» и 1,5 тыс. наименований запчастей под брендом g-part. Руководство холдинга нацелено увеличивать онлайн-продажи напрямую с завода по востребованной D2C-модели. Это требует пересмотра существующей ИТ-инфраструктуры и доработки цифровых площадок компании. В качестве партнёра по цифровой трансформации выступила компания Qsoft.

Проект коснулся коммерческого сайта автопроизводителя «Группы ГАЗ», azgaz.ru, и включил два больших блока работ: улучшение функциональности и обновление дизайна площадки, а также интеграции воронки HR-лидов в CRM-систему компании. Команда Qsoft провела редизайн и создала новые разделы: «Производство спецтехники», «Запасные части», HR-блок с вакансиями. Добавила формы обратной связи для уточнения запросов на технику и отклика кандидатов. Далее — упростила обработку HR-лидов за счёт интеграции раздела вакансий с CRM-системой и порталом HeadHunter. Кроме интеграций и доработок, Qsoft обеспечил безопасность и поддержку цифровых площадок СТТ.

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«В результате проекта мы упростили навигацию по сайту для пользователей, снизили нагрузку на администраторов и HR-менеджеров. Добились роста входящих запросов на технику и на 90% ускорили процесс обработки заявок. HR-лиды поступают непосредственно в клиентскую службу компании, а площадка отвечает требованиям для работы по новой бизнес-модели. Уже сейчас мы ощущаем пользу от проделанной работы, планируем продолжать развитие наших digital-решений и благодарим Qsoft за сотрудничество», — сказала Екатерина Морякова, менеджер веб-проектов СТТ.