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СТТ Современные транспортные технологии

СТТ - Современные транспортные технологии

АО «ГК “Современные транспортные технологии”»  занимается реализацией, продвижением и сервисным обслуживанием коммерческой техники, а также реализацией запасных частей. 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 14 дел, на cумму 58 269 008 ₽*

Судебные дела (14) на сумму 58 269 008 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 397 764 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 7 821 563 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.09.2026 ГК «Современные транспортные технологии» создала единое хранилище данных совместно с Cloud X 2
23.05.2024 Сбербанк, Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и ГК «Современные транспортные технологии» договорились о сотрудничестве 3
05.09.2022 Qsoft и СТТ развивают цифровые площадки «Группы ГАЗ» 1
07.10.2021 ГК «Современные транспортные технологии» передала «Почте России» в тестовую эксплуатацию первую электромобиль GAZelle e-NN 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

СТТ и организации, системы, технологии, персоны:

Qsoft - Кьюсофт 30 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 165 1
Cloud X - Cloud Solutions - Клауд Солюшенс 12 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8997 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1291 1
Почта России ПАО 2389 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5745 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26754 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8370 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 370 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 357 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 913 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10803 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 461 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6585 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3095 1
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 84 1
D2C - dealer-to-customer - модель продаж, при которой производитель продаёт товары напрямую потребителю 9 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10825 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23556 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7946 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 550 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13766 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5721 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24672 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 358 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4442 1
ГАЗ Группа - ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Apache Airflow 79 1
ГАЗ Группа - ГАЗель 45 1
Cloud X - Cloud X Greenplum 1 1
Cloud X - Cloud X Airflow 1 1
Cloud X - Cloud X BI 1 1
Cloud X - Cloud X Data Catalog 1 1
1С:ERP Управление предприятием 863 1
Марков Олег 2 2
Дмитриев Андрей 50 1
Яковлев Сергей 47 1
Горбунов Сергей 25 1
Морякова Екатерина 1 1
Пугачев Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2325 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21944 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9180 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3223 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2361 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 403 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1655 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 450 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3530 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 705 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2583 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7666 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2210 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34184 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53952 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6666 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11920 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
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