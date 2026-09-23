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СТТ Современные транспортные технологии
АО «ГК “Современные транспортные технологии”» занимается реализацией, продвижением и сервисным обслуживанием коммерческой техники, а также реализацией запасных частей.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 14 дел, на cумму 58 269 008 ₽*
СОБЫТИЯ
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СТТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Qsoft - Кьюсофт 30 1
|Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 165 1
|Cloud X - Cloud Solutions - Клауд Солюшенс 12 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5745 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
|Марков Олег 2 2
|Дмитриев Андрей 50 1
|Яковлев Сергей 47 1
|Горбунов Сергей 25 1
|Морякова Екатерина 1 1
|Пугачев Владимир 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167926 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2325 1
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