Сбербанк, Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и ГК «Современные транспортные технологии» договорились о сотрудничестве

Сбербанк, Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и ГК «Современные транспортные технологии» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на продвижение российских технологических и транспортных решений для туристической инфраструктуры. Документ был подписан на IX конференции Цифровая индустрия промышленной России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны также планируют развивать туристический потенциал региона, популяризировать автопутешествия, формировать и продвигать детские, молодежные и семейные туры и проекты.

Андрей Дмитриев, управляющий директор – руководитель Дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка: «Мы видим большую заинтересованность Министерства туризма и промыслов Нижегородской области в высокотехнологичных решениях для развития туризма и вместе с ГК ″Современные транспортные технологии″ поддерживаем это стремление. Турпоток в регион растет каждый год, область в числе лидеров в стране по темпам роста. Безусловно, такой результат достигается благодаря осознанной позиции руководства Нижегородской области и стратегическому пониманию важности туриндустрии для экономики. Наша задача — дать региону все необходимые инструменты для дальнейшего стимулирования этого роста».

Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области: «Подписание соглашения – это перспективный шаг в продвижение российских технологических и транспортных решений для развития туристической инфраструктуры. Выгодное географическое положение, богатое историко-культурное наследие и транспортная доступность Нижегородской области привлекают туристов со всего мира. Совместно со «Сбером» и ГК «Современные транспортные технологии» планируем развивать автотуризм, формировать и продвигать детские, молодежные, семейные туры и проекты. Уверен, что совместные проекты станут стимулом развития новой культуры отдыха и роста потенциала внутренних туристических маршрутов нашего региона».

Олег Марков, генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии»: «Для нас важно способствовать росту туристического потенциала Нижегородской области, так как регион становится одним из самых популярных направлений для внутренних путешествий. Благоустройство территории и улучшение инфраструктуры отражаются на возрастающем числе туристов. Совместно с Министерством туризма и промыслов Нижегородской области и «Сбером» мы будем стремиться поддерживать данную тенденцию, объединяя технологические и транспортные решения для развития различных направлений туристической отрасли, включая экскурсии, городские мероприятия, а также личные автопутешествия».

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