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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С-Битрикс Битрикс24 Коллабы



23.04.2025 «Битрикс24»: компании из сфер промышленности, услуг и ИТ чаще других работают с подрядчиками во внутренних системах 1
26.03.2025 Как объединить 2000 сотрудников из 9 регионов на одном корпоративном портале 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

1С-Битрикс и организации, системы, технологии, персоны:

Qsoft - Кьюсофт 29 1
8427 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 14 1
Лента - Сеть розничной торговли 2134 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7371 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1905 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11463 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12951 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2592 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1310 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1220 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5520 1
Бронирование - Booking 665 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 245 1
Оповещение и уведомление - Notification 4831 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 126 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8272 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1302 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6951 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67530 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52358 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16323 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31635 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12818 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12784 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4534 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21703 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24673 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10758 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28199 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 512 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5407 1
Microsoft Office Excel 1217 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Чаты 1 1
Кускова Светлана 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44007 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6079 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52328 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14011 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29945 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6366 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1664 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1373 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1115 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2941 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357817, в очереди разбора - 757708.
Создано именных указателей - 174184.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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