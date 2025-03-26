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Кускова Светлана
|26.03.2025
|Как объединить 2000 сотрудников из 9 регионов на одном корпоративном портале 1
|11.12.2024
|QSoft разработал корпоративный портал для ООО «ОССП» 1
Кускова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8344 2
|Qsoft - Кьюсофт 29 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 498 2
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 582 1
|Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2093 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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