ОССП Объединённые Системы Сбора Платы
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Системы Сбора Платы» (ОССП) — оператор платных автодорог в России, предоставляющий услуги по содержанию и обеспечению безопасности дорог, эксплуатации систем взимания платы, сбору платы за проезд по платным участкам дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" на основании заключенных операторских соглашений с их владельцами и концессионерами.
|Дмитриев Александр 55 7
|Шевелев Борис 5 3
|Новиков Владимир 36 3
|Гончаров Евгений 22 3
|Пискунович Елена 10 3
|Черепащук Валентин 4 3
|Королев Илья 22 3
|Егоров Михаил 24 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Кускова Светлана 2 2
|Шебордаева Дина 2 2
|Меденцев Константин 102 1
|Кельбах Сергей 3 1
|Граков Игорь 2 1
|Бондарев Владимир 10 1
|Попов Геннадий 20 1
|Каськов Валентин 20 1
|Гаврилов Андрей 4 1
|Хрусталев Сергей 2 1
|Козлов Илья 10 1
|Чесноков Виталий 10 1
|Салихов Денис 1 1
|Мочалина Светлана 1 1
|Пенетова Татьяна 13 1
|Бердяев Дмитрий 5 1
|Жабровец Владимир 5 1
|Нурутдинов Султан 12 1
|Саяфаров Александр 5 1
|Карпунькин Андрей 5 1
|Капля Роман 6 1
|Смирнов Геннадий 5 1
|Костюк Сергей 4 1
|Прокопович Владислав 8 1
|Белецкая Елена 2 1
|Попов Сергей 153 1
|Парменова Наталия 63 1
