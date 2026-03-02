Разделы

ОССП Объединённые Системы Сбора Платы

ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Системы Сбора Платы» (ОССП) —  оператор платных автодорог в России, предоставляющий услуги по содержанию и обеспечению безопасности дорог, эксплуатации систем взимания платы, сбору платы за проезд по платным участкам дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" на основании заключенных операторских соглашений с их владельцами и концессионерами.

02.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля 1
Рынок СЭД 2024 2
26.03.2025 Как объединить 2000 сотрудников из 9 регионов на одном корпоративном портале 1
05.02.2025 ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru 2
19.12.2024 Александр Дмитриев, Дина Шебордаева -

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

 1
11.12.2024 QSoft разработал корпоративный портал для ООО «ОССП» 2
06.10.2023 Специалисты «Инфосистемы джет» провели ИБ-аудит ОССП 3
03.10.2023 Оплатить проезд по проспекту Багратиона можно онлайн на портале mos.ru 2
01.08.2023 Жители столицы пополнили лицевой счет транспондера на портале mos.ru более 2000 раз 2
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 2
20.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
02.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
06.04.2020 ОССП автоматизировали документооборот в системе Docsvision 3
10.07.2019 ОССП внедрили СЭД на платформе Docsvision 2
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 1

