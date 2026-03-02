ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Системы Сбора Платы» (ОССП) — оператор платных автодорог в России, предоставляющий услуги по содержанию и обеспечению безопасности дорог, эксплуатации систем взимания платы, сбору платы за проезд по платным участкам дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" на основании заключенных операторских соглашений с их владельцами и концессионерами.