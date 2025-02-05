Транспорт СТС Свидетельство о регистрации ТС Свидетельство о регистрации транспортного средства
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Новиков Владимир 35 8
|Шадаев Максут 1013 2
|Черненко Андрей 69 2
|Кирьянов Виктор 5 1
|Путин Владимир 3184 1
|Шойтов Александр 78 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Качанов Олег 114 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Пак Олег 112 1
|Цветков Сергей 19 1
|Руденко Анна 2 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Паршин Максим 316 1
|Филатов Евгений 28 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Черников Михаил 7 1
|Попов Дмитрий 31 1
|Заренин Андрей 47 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144887 9
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 8
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2970 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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