Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168213
ИКТ 13074
Организации 10262
Ведомства 1443
Ассоциации 969
Технологии 3391
Системы 25054
Персоны 71772
География 2734
Статьи 1507
Пресса 1181
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2566
Мероприятия 843

Транспорт СТС Свидетельство о регистрации ТС Свидетельство о регистрации транспортного средства



05.02.2025 ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru 1
16.10.2024 ДИТ Москвы: более 100 млн счетов оплатили жители столицы в сервисе «Мои платежи» на mos.ru и городских мобильных приложениях 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
10.10.2023 Почти 2 млн пользователей и более 78 млн счетов: шесть лет сервису «Мои платежи» 1
03.10.2023 Оплатить проезд по проспекту Багратиона можно онлайн на портале mos.ru 1
26.09.2023 Москвичи стали чаще пользоваться функцией единовременной оплаты счетов в сервисе «Мои платежи» 1
19.09.2023 В России появился цифровой паспорт. Смартфон с «Госуслугами» стал равен главному документу гражданина. Но не во всех случаях 1
17.03.2023 Виджеты, шаблоны, автоплатежи: все об инструментах для удобной оплаты городских услуг 2
14.09.2022 Новые виджеты помогут предпринимателям быстрее находить и оплачивать счета на mos.ru 1
11.08.2022 В приложении «Госуслуги авто» появился сервис «Европротокол онлайн» 1
13.05.2022 Минцифры расторгло контракт с «Ростелекомом» на систему электронных водительских прав 1
16.12.2021 Найти и оплатить: в сервисе «Мои платежи» появились виджеты быстрого поиска счетов 1
09.09.2021 Минцифры России запустило отдельное приложение для автомобилистов 1
16.04.2021 Россияне смогут хранить и предъявлять электронные документы, используя мобильное приложение 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
01.02.2019 «Ростех» интегрирует данные электронных ПТС в портал Госуслуг 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9724 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Yandex - Яндекс 7382 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 116 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7348 2
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 13 2
Главная дорога - Новое качество дорог 6 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
Сбер - СберАвто 30 1
НСПК - Национальная система платежных карт 815 1
О2О Холдинг 56 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1909 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5939 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4530 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11168 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 9
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1862 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1712 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1246 3
Оповещение и уведомление - Notification 4640 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13550 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 705 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2488 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12559 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24217 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2141 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1724 2
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27908 2
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 69 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3837 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5019 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11022 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2960 1
Оцифровка - Digitization 4559 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1313 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11404 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27608 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7612 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2823 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7607 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1565 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4746 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11986 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2259 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5209 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 8
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 80 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 29 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 268 5
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 32 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1424 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 667 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 643 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 4 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 77 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс 12 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 50 1
Сбер - Сбербанк Вместе 11 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
Новиков Владимир 35 8
Шадаев Максут 1013 2
Черненко Андрей 69 2
Кирьянов Виктор 5 1
Путин Владимир 3184 1
Шойтов Александр 78 1
Борисенко Григорий 15 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Качанов Олег 114 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Пак Олег 112 1
Цветков Сергей 19 1
Руденко Анна 2 1
Угнивенко Дмитрий 20 1
Черкесова Бэлла 21 1
Паршин Максим 316 1
Филатов Евгений 28 1
Ким Дмитрий 60 1
Черников Михаил 7 1
Попов Дмитрий 31 1
Заренин Андрей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 8
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2970 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18581 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5131 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51231 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3957 7
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 325 5
Паспорт - Паспортные данные 2517 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6152 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5846 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3566 4
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 30 3
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 102 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9977 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6966 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48160 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 375 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6939 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 812 2
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 39 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5540 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 505 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5773 2
Аренда 2432 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1036 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1624 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2833 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6179 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2599 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9847 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 600 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3049 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24181 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 374 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 391 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6716 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 208 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 934 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 698 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 180 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339511, в очереди разбора - 769518.
Создано именных указателей - 168213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли
Показать еще