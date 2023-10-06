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Специалисты «Инфосистемы джет» провели ИБ-аудит ОССП

Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» завершили комплексный аудит информационной безопасности по заказу компании «Объединенные системы сбора платы» (ОССП) — российского оператора платных автодорог.

Компания «Инфосистемы джет» провела аудит информационной безопасности для оценки текущего состояния системы информационной безопасности ОССП и выявления возможных уязвимостей. По итогам выполненных работ специалисты предоставили практические рекомендации по повышению защищенности, улучшению существующих процессов управления и обеспечения информационной безопасности, а также подготовили предложения по использованию дополнительных средств защиты информации и совершенствованию информационной безопасности по всей сети компании.

«Для ОССП важно защитить персональные данные наших пользователей — водителей, которые путешествуют по обслуживаемым нами платным дорогам, — поэтому мы с особым вниманием относимся к безопасности наших внутренних систем, — отметил Александр Дмитриев, начальник отдела ИТ компании ОССП. — Мы благодарны команде “Инфосистемы джетˮ за их профессионализм и надеемся, что результаты аудита помогут улучшить нашу систему безопасности, чтобы подтвердить доверие наших клиентов».

В ходе проекта специалисты «Инфосистемы джет» проанализировали ИБ-процессы, провели оценку защищенности ключевых информационных и ИТ-систем, корпоративной и технологической сетей, тестирование на проникновение внешнего и внутреннего периметра.

«Аудит в ОССП был не просто диагностическим инструментом, а комплексной проверкой, включающей различные области ИБ, а также практический анализ защищенности. Мы работали в тесном сотрудничестве с командой ОССП и в ходе проекта выявили ключевые области для усиления безопасности, подготовили набор рекомендаций и предложений, направленных на создание устойчивой и адаптивной системы защиты. Отдельное внимание в ходе проекта было уделено соответствию законодательным требованиям в области защиты персональных данных», — сказал Денис Салихов, главный архитектор проекта, старший консультант по ИБ компании «Инфосистемы джет».

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