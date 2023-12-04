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WSS Consulting ВСС Консалтинг ВСС Докс Консалтинг
|04.12.2023
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WSS-Consulting выпустила ECM-платформу WSS Docs 5
ffice, OpenOffice. Пользователям WSS Docs 5 доступны веб-интерфейс и мобильное приложение для устройств на базе iOS/Android, благодаря чему они могут работать с документами, где бы они ни находились. WSS-Consulting – аккредитованная ИТ-компания, разработчик ECM-платформы WSS Docs и интранет-портала WSS Portal. За 17 лет компания реализовала свыше 500 проектов. Продукты и решения WSS-Cons
|31.10.2023
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Геннадий Попов -
Геннадий Попов, WSS-Consulting: Современные СЭД должны уметь быстро решать самые сложные задачи, требуя при этом минимальные доработки
ы, в основу которой заложен opensource технологический стек, включая работу на ОС Linux, использование БД PostgreSQL, а также поддержку Docker, Kubernetes, микросервисной архитектуры. Геннадий Попов, WSS-Consulting: Бизнес ищет возможности поддерживать свою инфраструктуру, независимо от решений покинувших российский рынок вендоров Следующий тренд, бизнесу от ПО нужна все более высокая функц
|01.03.2021
|WSS-Consulting объявила о выходе нового релиза системы WSS Docs
|22.07.2020
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WSS-Consulting разработала сервис для безопасной работы в офисе в период пандемии
Компания WSS-Consulting разработала сервис на базе своей платформы WSS Portal, который помогает организовать безопасную работу сотрудников в офисе в период распространения COVID-19. Сервис позволяет кон
|07.07.2020
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Геннадий Попов, WSS-Consulting -
Скоро мы придем к использованию искусственного интеллекта в СЭД
время, а потом в электронном виде отправить контрагенту. CNews: Готовы ли поставщики и интеграторы отвечать этим требованиям или существует какое-то отставание? Геннадий Попов: Я думаю, готовы. Мы в WSS-Consulting зачастую сами являемся инициаторами новых решений, потому что за 14 лет работы уже научились предугадывать потребности бизнеса. Общего функционального отставания нет. Возможно, с
|01.11.2013
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СЭД WSS Docs обеспечит обработку 50 млн документов за 1,5 секунды
Компания WSS-Consulting представила новую версию WSS Docs — своей системы электронного документооборота, автоматизирующей процессы делопроизводства и процесс согласования договоров. Версия СЭД 4.3 обесп
|03.02.2009
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WSS-Consulting выпустила Portal 2.0
Компания WSS-Consulting, разработчик корпоративных информационных систем, объявила о выпуске нового продукта Portal 2.0, который представляет собой тиражируемый полнофункциональный корпоративный портал
WSS Consulting и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Геннадий 20 16
|Шадаев Максут 1038 15
|Галкин Николай 111 15
|Ермаков Валерий 128 15
|Глазков Александр 141 15
|Козырев Алексей 324 15
|Анпилов Антон 18 15
|Кирьянова Александра 140 15
|Глухов Иван 29 15
|Закоржевский Вячеслав 35 15
|Филипиди Анна 15 15
|Аникин Дмитрий 47 15
|Геллерман Михаил 35 14
|Самойленко Дмитрий 17 14
|Масляный Константин 19 14
|Семенов Михаил 23 14
|Давиденко Алексей 16 14
|Агеев Денис 35 14
|Цыганков Дмитрий 37 14
|Урусов Виктор 131 13
|Суровец Дмитрий 79 12
|Кубарев Алексей 55 12
|Мельникова Алиса 95 12
|Панченко Иван 149 10
|Слободин Виталий 21 6
|Пирогова Ирина 29 5
|Лазуков Станислав 31 5
|Селютин Александр 60 4
|Антонов Александр 77 4
|Бейлезон Олег 32 4
|Зайчиков Илья 20 4
|Москворецкий Дмитрий 4 4
|Колпаков Иван 7 4
|Литвиненко Анастасия 8 4
|Шустрова Наталья 15 4
|Богдашов Валерий 24 4
|Андреев Владимир 99 3
|Соколов Олег 51 3
|Кузнецов Иван 13 3
|Хромов Алексей 17 3
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