WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг

ffice, OpenOffice. Пользователям WSS Docs 5 доступны веб-интерфейс и мобильное приложение для устройств на базе iOS/Android, благодаря чему они могут работать с документами, где бы они ни находились. WSS-Consulting – аккредитованная ИТ-компания, разработчик ECM-платформы WSS Docs и интранет-портала WSS Portal. За 17 лет компания реализовала свыше 500 проектов. Продукты и решения WSS-Cons

ы, в основу которой заложен opensource технологический стек, включая работу на ОС Linux, использование БД PostgreSQL, а также поддержку Docker, Kubernetes, микросервисной архитектуры. Геннадий Попов, WSS-Consulting : Бизнес ищет возможности поддерживать свою инфраструктуру, независимо от решений покинувших российский рынок вендоров Следующий тренд, бизнесу от ПО нужна все более высокая функц

Компания WSS-Consulting разработала сервис на базе своей платформы WSS Portal, который помогает организовать безопасную работу сотрудников в офисе в период распространения COVID-19. Сервис позволяет кон