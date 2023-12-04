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Индексная книга (каталог) CNews*
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WSS Consulting ВСС Консалтинг ВСС Докс Консалтинг

WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг


Обзор «WSS-Consulting» на Market.CNews

04.12.2023 WSS-Consulting выпустила ECM-платформу WSS Docs 5

ffice, OpenOffice. Пользователям WSS Docs 5 доступны веб-интерфейс и мобильное приложение для устройств на базе iOS/Android, благодаря чему они могут работать с документами, где бы они ни находились. WSS-Consulting – аккредитованная ИТ-компания, разработчик ECM-платформы WSS Docs и интранет-портала WSS Portal. За 17 лет компания реализовала свыше 500 проектов. Продукты и решения WSS-Cons
31.10.2023 Геннадий Попов -

Геннадий Попов, WSS-Consulting: Современные СЭД должны уметь быстро решать самые сложные задачи, требуя при этом минимальные доработки

ы, в основу которой заложен opensource технологический стек, включая работу на ОС Linux, использование БД PostgreSQL, а также поддержку Docker, Kubernetes, микросервисной архитектуры. Геннадий Попов, WSS-Consulting: Бизнес ищет возможности поддерживать свою инфраструктуру, независимо от решений покинувших российский рынок вендоров Следующий тренд, бизнесу от ПО нужна все более высокая функц
01.03.2021 WSS-Consulting объявила о выходе нового релиза системы WSS Docs
22.07.2020 WSS-Consulting разработала сервис для безопасной работы в офисе в период пандемии

Компания WSS-Consulting разработала сервис на базе своей платформы WSS Portal, который помогает организовать безопасную работу сотрудников в офисе в период распространения COVID-19. Сервис позволяет кон
07.07.2020 Геннадий Попов, WSS-Consulting -

Скоро мы придем к использованию искусственного интеллекта в СЭД

время, а потом в электронном виде отправить контрагенту. CNews: Готовы ли поставщики и интеграторы отвечать этим требованиям или существует какое-то отставание? Геннадий Попов: Я думаю, готовы. Мы в WSS-Consulting зачастую сами являемся инициаторами новых решений, потому что за 14 лет работы уже научились предугадывать потребности бизнеса. Общего функционального отставания нет. Возможно, с
01.11.2013 СЭД WSS Docs обеспечит обработку 50 млн документов за 1,5 секунды

Компания WSS-Consulting представила новую версию WSS Docs — своей системы электронного документооборота, автоматизирующей процессы делопроизводства и процесс согласования договоров. Версия СЭД 4.3 обесп
03.02.2009 WSS-Consulting выпустила Portal 2.0

Компания WSS-Consulting, разработчик корпоративных информационных систем, объявила о выпуске нового продукта Portal 2.0, который представляет собой тиражируемый полнофункциональный корпоративный портал


Публикаций - 56, упоминаний - 57

WSS Consulting и организации, системы, технологии, персоны:

8422 23
SAP SE 5323 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2023 16
Diasoft - Диасофт 921 15
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 15
R-Vision - Р-Вижн 168 15
Ростелеком 9881 15
Ростелеком - TData - ТДата 30 15
Базальт СПО - BaseALT 688 15
МСК Групп - Даком М 81 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 62 14
CoWork - Коворкинг Платформ 18 14
Microsoft Corporation 24804 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 12
Oracle Corporation 6752 7
Haulmont - Хоулмонт 118 7
Directum - Директум 1113 7
Docsvision - ДоксВижн 1014 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1031 6
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 5
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 5
Системы документооборота 500 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 4
InterTrust - ИнтерТраст 329 4
Такском - Taxcom 242 4
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 51 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 4
Apple Inc 12238 3
IBM - International Business Machines Corp 9466 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 232 3
АйТи 1378 3
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 18 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2186 3
Корус Консалтинг ГК 1246 3
Alfresco Software 146 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 3
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 19
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 474 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7537 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 16
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 15
Кофемания 58 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 15
Альфа-Банк 1791 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 606 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 3
ПСБ - Промсвязьбанк 870 3
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 3
Наука НПО 25 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 3
Почта России ПАО 2149 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 214 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 3
ВТБ Лизинг 68 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 3
Русагро Группа Компаний 289 3
Татнефть 229 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 3
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 3 3
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
Лента - Сеть розничной торговли 2133 2
Ростех - Вертолеты России 168 2
ФосАгро 127 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1097 2
Stada 25 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2483 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 2
ГПБ - Газпромбанк 1103 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 469 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1925 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11961 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 4
Федеральное казначейство России 1807 4
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4918 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 328 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6057 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4606 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4334 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2019 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3199 2
Мосгордума - Московская городская Дума 143 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 757 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 83 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 677 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2566 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3022 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 149 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3028 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 1
Linux Foundation 187 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 743 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12777 44
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2337 15
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Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 122 15
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1520 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7625 12
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ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 346 12
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9610 10
Оцифровка - Digitization 4662 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5620 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6805 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11301 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3277 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3112 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2237 8
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WSS Docs 25 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 740 16
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 65 15
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 15
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 77 15
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 15
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1439 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1321 8
Linux OS 10182 6
Haulmont - Тезис СЭД 86 5
Google Android 14207 4
Apple iOS 7934 4
Microsoft Outlook 1406 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 295 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5398 4
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 25 4
1С:ERP Управление предприятием 590 4
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 260 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2093 3
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 28 3
Microsoft Windows 15855 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 518 3
Минцифры РФ - Госключ 157 3
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 129 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2314 3
Apple iPad 3879 2
Oracle Java - язык программирования 3127 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 2
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1018 2
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 855 2
НКТ - Р7-Офис 401 2
Apache OpenOffice 476 2
Галактика Diadoc 6 2
OpenAI ChatGPT 384 2
Попов Геннадий 20 16
Шадаев Максут 1038 15
Галкин Николай 111 15
Ермаков Валерий 128 15
Глазков Александр 141 15
Козырев Алексей 324 15
Анпилов Антон 18 15
Кирьянова Александра 140 15
Глухов Иван 29 15
Закоржевский Вячеслав 35 15
Филипиди Анна 15 15
Аникин Дмитрий 47 15
Геллерман Михаил 35 14
Самойленко Дмитрий 17 14
Масляный Константин 19 14
Семенов Михаил 23 14
Давиденко Алексей 16 14
Агеев Денис 35 14
Цыганков Дмитрий 37 14
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Суровец Дмитрий 79 12
Кубарев Алексей 55 12
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Панченко Иван 149 10
Слободин Виталий 21 6
Пирогова Ирина 29 5
Лазуков Станислав 31 5
Селютин Александр 60 4
Антонов Александр 77 4
Бейлезон Олег 32 4
Зайчиков Илья 20 4
Москворецкий Дмитрий 4 4
Колпаков Иван 7 4
Литвиненко Анастасия 8 4
Шустрова Наталья 15 4
Богдашов Валерий 24 4
Андреев Владимир 99 3
Соколов Олег 51 3
Кузнецов Иван 13 3
Хромов Алексей 17 3
Россия - РФ - Российская федерация 148005 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43981 24
Европа 21893 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7678 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 4
Россия - ПФО - Пензенская область 603 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 767 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 840 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 615 3
Казахстан - Республика 5621 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1267 2
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Франция - Французская Республика 7892 2
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Евразия - Евразийский континент 616 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1514 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 4042 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область 767 1
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Россия - ЦФО - Липецкая область 562 1
Россия - УФО - Челябинская область 1259 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 631 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1432 1
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