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WSS Consulting WSS Portal

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.06.2026 WSS-Consulting разработала корпоративный магазин для «Циан» 1
04.12.2023 WSS-Consulting выпустила ECM-платформу WSS Docs 5 1
22.07.2020 WSS-Consulting разработала сервис для безопасной работы в офисе в период пандемии 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

WSS Consulting и организации, системы, технологии, персоны:

WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2974 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8562 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 425 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33156 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12720 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2010 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12805 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1390 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1262 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2379 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17958 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2332 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12948 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2852 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4303 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12076 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13835 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 278 1
Apache OpenOffice 490 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1718 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1015 1
Apple iOS 8537 1
Linux OS 11424 1
Новые облачные технологии - МойОфис 950 1
Россия - РФ - Российская федерация 164574 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6536 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11422 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3814 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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