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Глазков Александр

СОБЫТИЯ


Александр Глазков, «Диасофт»: Не надо заниматься автоматизацией по-старому — цифровая трансформация может принести значительно больше пользы

чтобы цифровая трансформация сделала бизнес более эффективным, надо отказываться от устаревших технологий и создавать современные ИТ-решения. О требованиях к таким решениям в интервью CNews рассказал Александр Глазков, управляющий директор компании «Диасофт». 01.11.2023 Текст: Наталья Рудычева Требования к импортозамещению и к информационной безопасности стали драйвером улучшений CNews: Циф
Почему вам надо прочитать книгу «Бизнес в условиях перемен»

ря на то, что я остаюсь диктатором, я тоже сильно изменился: стал терпеливее и мудрее. Читать книгу Александра Глазкова «Бизнес в условиях перемен». Читать книгу «Бизнес в условиях перемен» Люб
05.12.2024 Александр Глазков -

Александр Глазков, «Диасофт»: Главная проблема с импортозамещением — у новых решений нет опыта эксплуатации в реальной жизни

CNews: Как бы вы обрисовали ситуацию с импортозамещением в финансовом секторе на данный момент? Александр Глазков: Пришло осознание неизбежности. Если год назад многие участники рынка еще выжидали, то сейчас все понимают, что задачу импортозамещения необходимо решать. Хотя пока не все пон
25.06.2024 Александр Глазков рассказал о преимуществах экосистемы цифровой трансформации Digital Q от «Диасофт» для участников ИT-рынка

ионной безопасности, импортозамещению, ведению и сопровождению проектов. Эти стандарты развивались начиная с 2015 г., к настоящему времени они уже определены и вошли в практику ряда крупных вендоров. Александр Глазков: «Хорошая новость в том, что суть этих стандартов у всех участников рынка одинакова, хотя может по-разному формулироваться. В компании «Диасофт» мы описали в том числе ценност
17.01.2011 «Диасофт»: сотрудник call-центра сделал карьеру до управляющего директора

и выезжать при необходимости к зарубежным клиентам. Компания «Диасофт» была создана в 1991 г. Кроме Александра Глазкова основными акционерами и членами совета директоров компании являются Олег


Публикаций - 151, упоминаний - 162

Глазков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1144 147
9594 42
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
R-Vision - Р-Вижн 267 29
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 29
Ростелеком 10948 24
SAP SE 5601 24
Rimini Street 77 23
Программный Продукт ГК 104 21
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 20
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 19
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 19
Naumen - Наумен 752 19
Oracle Corporation 7074 18
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 17
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 17
SimbirSoft - СимбирСофт 124 17
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 17
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 17
Газпром ЦПС 38 17
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 17
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 17
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 17
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 16
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 15
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 15
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 15
Ростелеком - TData - ТДата 71 15
CoWork - Коворкинг Платформ 21 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
Ланит Интеграция 219 14
Polymedia - Полимедиа 158 14
Газинформсервис - ГИС 496 14
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 14
ФинГрад - FinGrad 48 14
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 56
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 52
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 51
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 44
Почта России ПАО 2370 41
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 38
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 36
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 35
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 32
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 32
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 32
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 32
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 31
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 31
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 31
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 29
Кофемания 85 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 28
МКБ - Московский кредитный банк 657 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 28
Альфа-Банк 1979 27
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 27
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 26
ПСБ - Промсвязьбанк 963 26
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 24
Газпром нефть 725 23
НСПК - Национальная система платежных карт 948 23
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 22
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 21
X5 Group - Перекрёсток 640 21
ВТБ - Почта Банк 514 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 20
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 16
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 16
ФосАгро 176 15
Альфа-Капитал УК 155 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 15
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
Федеральное казначейство России 1949 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 39
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 117
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 116
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 110
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 83
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 72
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 45
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 45
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 44
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 42
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 42
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 35
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 35
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 35
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 32
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 30
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 29
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 29
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 29
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 24
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 24
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 23
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 22
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 21
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 20
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 19
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 39
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 31
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 29
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 29
Новые облачные технологии - МойОфис 958 29
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 29
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 27
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 19
1С:ERP Управление предприятием 841 18
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 18
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 17
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 17
НКТ - Р7-Офис 543 16
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 15
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 14
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 14
НКТ - Р7-графика 47 14
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 14
Протек - Здравсити 32 13
Московская Биржа - Финуслуги 64 11
Luxms BI 119 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 10
Linux OS 11533 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Diasoft Flextera 57 8
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 7
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 6
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Microsoft Teams - MS Teams 670 6
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Sberworks 6 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Google Android 15244 5
Шадаев Максут 1210 39
Мельникова Алиса 100 38
Панченко Иван 197 37
Сологуб Денис 75 35
Натрусов Артем 313 35
Врацкий Андрей 175 33
Белоусов Максим 109 31
Нестеров Алексей 175 31
Артюхов Сергей 66 31
Суровец Дмитрий 115 31
Галкин Николай 140 29
Цыганков Дмитрий 38 29
Урусов Виктор 157 29
Аникин Дмитрий 68 29
Глухов Иван 35 27
Пирогова Ирина 31 27
Желтухин Вадим 72 27
Албычев Александр 168 26
Чаркин Евгений 317 26
Козырев Алексей 328 25
Дьяченко Валерий 96 24
Михалев Евгений 98 24
Путятинский Сергей 112 24
Воронин Павел 196 24
Андрианов Павел 86 22
Трапезин Владимир 30 22
Емельченков Сергей 141 22
Аитов Тимур 197 21
Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
Марковский Роман 27 21
Кирьянова Александра 169 21
Карпунин Алексей 51 21
Трояновский Владимир 63 21
Дворкович Аркадий 216 20
Бурилов Андрей 117 20
Харитонов Денис 22 20
Копысов Виталий 64 19
Лагунов Андрей 43 19
Харитонов Дмитрий 79 19
Абакумов Евгений 227 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 70
Европа 24964 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Азия - Азиатский регион 5920 6
Монголия 382 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Украина 7928 5
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
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Индия - Bharat 5870 3
Европа Восточная 3138 3
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
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Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
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Африка - Африканский регион 3641 2
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Великобритания - Лондон 2432 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 118
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 86
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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