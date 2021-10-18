Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Глазков Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 136
Глазков Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Емельченков Сергей 83 12
|Дворкович Аркадий 169 10
|Бижан Михаил 10 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Сологуб Денис 16 9
|Марова Юлия 10 9
|Белоусов Максим 59 5
|Дьяченко Валерий 66 5
|Слуцкий Александр 7 5
|Успенский Александр 7 5
|Путятинский Сергей 53 5
|Кузьмин Павел 14 5
|Мотренко Андрей 10 5
|Пушкин Василий 11 4
|Сергиенко Дмитрий 12 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Аксаков Анатолий 98 4
|Шашмурина Ксения 5 4
|Евраев Михаил 222 3
|Карпов Иван 41 3
|Урьяс Вадим 76 3
|Бойко Елена 151 3
|Пегасов Сергей 52 3
|Шипов Савва 70 3
|Кузнецов Сергей 82 3
|Садовенко Илья 60 3
|Козырев Алексей 270 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Аршавский Анджей 27 3
|Богданов Кирилл 91 3
|Чикунов Андрей 16 3
|Шадаев Максут 384 3
|Прохорова Алла 45 3
|Фомичев Олег 107 3
|Трапезин Владимир 11 3
|Сыкулев Андрей 57 3
|Трофимова Людмила 31 3
|Мольский Александр 11 3
|Онищенко Владислав 41 3
|CNews Инновация года - награда 26 9
|CNews Analytics 1991 6
|Gartner 2194 4
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Forrester Research 386 1
|IDC FinTech Ranking 3 1
|IDC Financial Insights 5 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
|MACS - Школа новой экономики 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765629, в очереди разбора - 669315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765629, в очереди разбора - 669315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru