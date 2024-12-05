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Глазков Александр
СОБЫТИЯ
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Александр Глазков, «Диасофт»: Не надо заниматься автоматизацией по-старому — цифровая трансформация может принести значительно больше пользы
чтобы цифровая трансформация сделала бизнес более эффективным, надо отказываться от устаревших технологий и создавать современные ИТ-решения. О требованиях к таким решениям в интервью CNews рассказал Александр Глазков, управляющий директор компании «Диасофт». 01.11.2023 Текст: Наталья Рудычева Требования к импортозамещению и к информационной безопасности стали драйвером улучшений CNews: Циф
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Почему вам надо прочитать книгу «Бизнес в условиях перемен»
ря на то, что я остаюсь диктатором, я тоже сильно изменился: стал терпеливее и мудрее. Читать книгу Александра Глазкова «Бизнес в условиях перемен». Читать книгу «Бизнес в условиях перемен» Люб
|05.12.2024
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Александр Глазков -
Александр Глазков, «Диасофт»: Главная проблема с импортозамещением — у новых решений нет опыта эксплуатации в реальной жизни
CNews: Как бы вы обрисовали ситуацию с импортозамещением в финансовом секторе на данный момент? Александр Глазков: Пришло осознание неизбежности. Если год назад многие участники рынка еще выжидали, то сейчас все понимают, что задачу импортозамещения необходимо решать. Хотя пока не все пон
|25.06.2024
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Александр Глазков рассказал о преимуществах экосистемы цифровой трансформации Digital Q от «Диасофт» для участников ИT-рынка
ионной безопасности, импортозамещению, ведению и сопровождению проектов. Эти стандарты развивались начиная с 2015 г., к настоящему времени они уже определены и вошли в практику ряда крупных вендоров. Александр Глазков: «Хорошая новость в том, что суть этих стандартов у всех участников рынка одинакова, хотя может по-разному формулироваться. В компании «Диасофт» мы описали в том числе ценност
|17.01.2011
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«Диасофт»: сотрудник call-центра сделал карьеру до управляющего директора
и выезжать при необходимости к зарубежным клиентам. Компания «Диасофт» была создана в 1991 г. Кроме Александра Глазкова основными акционерами и членами совета директоров компании являются Олег
Глазков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 39
|Мельникова Алиса 100 38
|Панченко Иван 197 37
|Сологуб Денис 75 35
|Натрусов Артем 313 35
|Врацкий Андрей 175 33
|Белоусов Максим 109 31
|Нестеров Алексей 175 31
|Артюхов Сергей 66 31
|Суровец Дмитрий 115 31
|Галкин Николай 140 29
|Цыганков Дмитрий 38 29
|Урусов Виктор 157 29
|Аникин Дмитрий 68 29
|Глухов Иван 35 27
|Пирогова Ирина 31 27
|Желтухин Вадим 72 27
|Албычев Александр 168 26
|Чаркин Евгений 317 26
|Козырев Алексей 328 25
|Дьяченко Валерий 96 24
|Михалев Евгений 98 24
|Путятинский Сергей 112 24
|Воронин Павел 196 24
|Андрианов Павел 86 22
|Трапезин Владимир 30 22
|Емельченков Сергей 141 22
|Аитов Тимур 197 21
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
|Марковский Роман 27 21
|Кирьянова Александра 169 21
|Карпунин Алексей 51 21
|Трояновский Владимир 63 21
|Дворкович Аркадий 216 20
|Бурилов Андрей 117 20
|Харитонов Денис 22 20
|Копысов Виталий 64 19
|Лагунов Андрей 43 19
|Харитонов Дмитрий 79 19
|Абакумов Евгений 227 18
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