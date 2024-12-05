Александр Глазков, «Диасофт»: Не надо заниматься автоматизацией по-старому — цифровая трансформация может принести значительно больше пользы чтобы цифровая трансформация сделала бизнес более эффективным, надо отказываться от устаревших технологий и создавать современные ИТ-решения. О требованиях к таким решениям в интервью CNews рассказал Александр Глазков, управляющий директор компании «Диасофт». 01.11.2023 Текст: Наталья Рудычева Требования к импортозамещению и к информационной безопасности стали драйвером улучшений CNews: Циф

Почему вам надо прочитать книгу «Бизнес в условиях перемен» ря на то, что я остаюсь диктатором, я тоже сильно изменился: стал терпеливее и мудрее. Читать книгу Александра Глазкова «Бизнес в условиях перемен». Читать книгу «Бизнес в условиях перемен» Люб

Александр Глазков - Александр Глазков, «Диасофт»: Главная проблема с импортозамещением — у новых решений нет опыта эксплуатации в реальной жизни CNews: Как бы вы обрисовали ситуацию с импортозамещением в финансовом секторе на данный момент? Александр Глазков: Пришло осознание неизбежности. Если год назад многие участники рынка еще выжидали, то сейчас все понимают, что задачу импортозамещения необходимо решать. Хотя пока не все пон

Александр Глазков рассказал о преимуществах экосистемы цифровой трансформации Digital Q от «Диасофт» для участников ИT-рынка ионной безопасности, импортозамещению, ведению и сопровождению проектов. Эти стандарты развивались начиная с 2015 г., к настоящему времени они уже определены и вошли в практику ряда крупных вендоров. Александр Глазков: «Хорошая новость в том, что суть этих стандартов у всех участников рынка одинакова, хотя может по-разному формулироваться. В компании «Диасофт» мы описали в том числе ценност