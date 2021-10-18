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Глазков Александр


18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 5
05.10.2021 «Ростех» и «Диасофт» создали предприятие по разработке ИТ-решений 1
01.07.2021 «Диасофт» на CNews FORUM Кейсы 2021: что необходимо для проведения успешной цифровой трансформации 2
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 4
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
05.10.2020 Должно ли государство в равной степени поддерживать продуктовые и сервисные компании? Опрос CNews 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции 11
01.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня 1
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 10
13.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая 1
08.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая 1
04.03.2020 «Диасофт» объединил все решения для бизнеса под новым брендом Digital Q 2
16.01.2020 Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация 1
18.12.2019 Банк ДОМ.РФ и «Диасофт» запустили ИТ-решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 9
06.11.2019 «Диасофт» примет участие в масштабном ИТ-событии года – CNews Forum 2019 1
22.10.2019 «Диасофт» вошел в список четырех крупнейших мировых провайдеров финансовых технологий и услуг из России по версии IDC 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 11
07.06.2019 Остался один день, чтобы зарегистрироваться на CNews Forum Кейсы 1
06.06.2019 На июньском CNews FORUM «Диасофт» расскажет о трендах ИТ-рынка на примере своих проектов 1
27.05.2019 Главные банковские ИТ-специалисты обменяются опытом на новой площадке CNews 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 10
01.04.2019 Какова роль вендора в проектах цифровой трансформации – расскажет «Диасофт» на конференции CNews 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 8
21.09.2018 «Диасофт» развернул цифровую фронт-офисную платформу на базе Flextera в индонезийском банке BTPN 1
30.08.2018 «Ростелеком» продемонстрировал первые результаты проекта «умный город» в Сатке 1
21.02.2018 «Диасофт» завершил ИТ-трансформацию в банке «Оранжевый» 1

Публикаций - 57, упоминаний - 136

Глазков Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 354 21
SAP SE 3216 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
Rimini Street 38 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Dahua Technology 34 3
Cinimex - Синимекс 160 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Ланит ГК 1159 3
Naumen - Наумен 342 2
Ситилинк - Citilink 190 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Рексофт - Reksoft 202 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Такском - Taxcom 119 2
Программный продукт ГК 92 2
Центр2М - Center2М 47 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Ситилабс 25 2
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Крок 1221 2
Schneider Electric 409 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
Oracle Corporation 3356 2
3761 2
IBM 3551 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Vintage Wines SA 4 1
Veeam Software 250 1
Accenture - Аксенчер 532 1
КСК Технологии 27 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Ovum 55 1
Custis 73 1
Pegasystems 29 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 11
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
OTP Group - ОТП Банк 125 9
Открытие ФК 538 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
X5 Group 599 7
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
Уралсиб Банк 390 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Азия Цемент 10 4
Газпром нефть 382 4
Почта России ПАО 1574 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 3
Интер РАО ПАО 159 3
Мелстон ГК 11 3
Рольф 39 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
МТС банк 254 3
Аэрофлот 493 3
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 3
Норникель - Норильский никель 178 3
ТРИЭР 5 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 653 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 19
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 11
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
DevOps - Development и Operations 297 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Big Data - Большие данные 1136 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 2 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 1
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 3 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
in-house разработка в компаниях 18 1
WaaS - WorkPlace-as-a-Service 4 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 13 1
Microsoft Teams 214 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
Diasoft Flextera 45 3
Google Android 10751 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Diasoft Legacy Renovation 4 1
Naumen Erudite 12 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
ВымпелКом - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 6 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
БОСС-Кадровик 74 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
IBM Cognos BI 143 1
VK - Mail.ru PayDay 7 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 5 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Java - Язык программирования 1178 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Microsoft Skype 1473 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Microsoft Office 365 769 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Diasoft Framework 17 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Емельченков Сергей 83 12
Дворкович Аркадий 169 10
Бижан Михаил 10 9
Казанцев Сергей 11 9
Лагунов Андрей 10 9
Сологуб Денис 16 9
Марова Юлия 10 9
Белоусов Максим 59 5
Дьяченко Валерий 66 5
Слуцкий Александр 7 5
Успенский Александр 7 5
Путятинский Сергей 53 5
Кузьмин Павел 14 5
Мотренко Андрей 10 5
Пушкин Василий 11 4
Сергиенко Дмитрий 12 4
Михайлов Евгений 13 4
Аксаков Анатолий 98 4
Шашмурина Ксения 5 4
Евраев Михаил 222 3
Карпов Иван 41 3
Урьяс Вадим 76 3
Бойко Елена 151 3
Пегасов Сергей 52 3
Шипов Савва 70 3
Кузнецов Сергей 82 3
Садовенко Илья 60 3
Козырев Алексей 270 3
Абакумов Евгений 103 3
Аршавский Анджей 27 3
Богданов Кирилл 91 3
Чикунов Андрей 16 3
Шадаев Максут 384 3
Прохорова Алла 45 3
Фомичев Олег 107 3
Трапезин Владимир 11 3
Сыкулев Андрей 57 3
Трофимова Людмила 31 3
Мольский Александр 11 3
Онищенко Владислав 41 3
Россия - Российская федерация - РФ 57544 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Украина 3378 4
Европа 3774 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Казахстан - Республика 2641 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Восточная Европа 1682 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Азия - Азиатский регион 1520 2
Япония 2802 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - Челябинская область 659 2
Россия - Южный Урал 89 1
Россия - Ивановская область 262 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Саратовская область 344 1
Россия - Красноярский край 667 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 7 1
Индонезия - Республика 385 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Индия - Республика 2175 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Ульяновская область 352 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Китай - Ухань 32 1
Россия - Республика Крым 626 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Россия - Свердловская область 807 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
Аутсорсинг 84 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
CNews Инновация года - награда 26 9
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IDC Financial Insights 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
MACS - Школа новой экономики 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765629, в очереди разбора - 669315.
Создано именных указателей - 46354.
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