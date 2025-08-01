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Guinness World Records Книга рекордов России


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Резиденты «Сколково» реализовали проект 3D-печати высотного здания, вошедшего в Книгу рекордов России 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.02.2024 Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21% 1
19.01.2024 «Гремячая грива» возглавила рейтинг интернет-популярности у красноярцев 1
25.02.2022 Московский Политех презентовал новый элекромотоцикл MIG R2 1
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 1
09.11.2020 Huawei при поддержке пользователей создала самый большой GPS-рисунок в России 1
30.09.2020 «Ростелеком» обеспечил доставку телесигнала для телемоста к 75-летию «Росатома» 1
30.10.2019 Райффайзенбанк поддержал российских студентов на Moscow Programming Сontest 1
27.01.2009 Абонент «МегаФона» установил новый рекорд мобильного общения: 143 тыс. минут за год 1
25.01.2008 Рекорд России: 100 SMS и 6 часов разговора в день 1
25.01.2008 Жительница Королева наговорила по мобильнику за год более 136 тыс. минут 2
05.03.2002 "МТУ-ИНТЕЛ": 4 года работы, 5 млн. интернет-карточек 1
07.08.2001 Секреты стирки и красивых волос от Procter & Gamble 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Guinness World Records и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9462 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 3
Diasoft - Диасофт 962 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8988 1
Ростелеком 10059 1
SAP SE 5360 1
Yandex - Яндекс 7952 1
Huawei 4072 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13518 1
8622 1
Oracle Corporation 6785 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Naumen - Наумен 659 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4281 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1505 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 273 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 70 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
SimbirSoft - СимбирСофт 96 1
Comindware - Колловэар 164 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 585 1
Ronavi Robotics - Ронави Роботикс - Ронави логистические системы 7 1
Логика BPM 44 1
Системы и Технологии ГК 105 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 91 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 351 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 149 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 15 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 35 1
Газпром ЦПС 31 1
ССТ - Специальные системы и технологии 15 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
Примо РПА 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2915 1
Почта России ПАО 2195 1
Газпром ПАО 1378 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 213 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Лента - Сеть розничной торговли 2191 1
ПСБ - Промсвязьбанк 876 1
Газпром нефть 647 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 220 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 49 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 1
Восток-Сервис ГК 54 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 1
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 1
101Hotels.com 456 1
Мосинжпроект 15 1
Газпром газификация 4 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 55 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12299 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3201 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 494 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
Федеральное казначейство России 1831 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8328 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21391 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8719 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2543 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10976 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28461 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12551 3
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Microsoft Office 3862 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 376 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5571 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 313 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 543 1
Apple iPhone 6 4863 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 62 1
Huawei Watch - Умные часы 109 1
Huawei Health - Huawei Breathing Training 12 1
Autodesk AutoCAD 349 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 74 1
NVision Барьер 691 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 38 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 232 1
Huawei Watch Fit 38 1
Yandex DataSphere 29 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5065 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 426 1
Минцифры РФ - Госключ 169 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 125 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 34 1
Технос-К - Сакура PRO 32 1
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
Глазков Александр 145 1
Сергеев Сергей 154 1
Панченко Иван 152 1
Парфенов Игорь 51 1
Албычев Александр 168 1
Федоров Алексей 127 1
Качанов Олег 120 1
Мельникова Алиса 96 1
Иванов Михаил 108 1
Шпак Василий 248 1
Подрябинников Алексей 20 1
Белов Алексей 26 1
Шенберг Дмитрий 20 1
Полковникова Ольга 1 1
Семенов Анатолий 32 1
Рубцов Сергей 33 1
Безбогов Сергей 56 1
Галеев Сергей 36 1
Мельников Сергей 8 1
Гулевич Руслан 32 1
Иодковский Станислав 96 1
Башкеев Алексей 17 1
Каськов Валентин 12 1
Журавлев Александр 16 1
Врацкий Андрей 147 1
Сологуб Денис 74 1
Романов Алексей 49 1
Данилов Никита 17 1
Тимофеев Максим 4 1
Голубев Павел 5 1
Цветкова Анастасия 1 1
Лобанов Максим 46 1
Репин Николай 18 1
Деверилин Павел 34 1
Харитонов Дмитрий 60 1
Махалин Тимур 21 1
Ким Андрей 38 1
Филимонов Антон 21 1
Калякин Владимир 1 1
Земцев Семен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7854 2
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Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 57 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 96 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1787 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3577 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9265 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2435 1
МТР - Материально-технические ресурсы 63 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6619 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3274 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11230 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3050 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4569 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 959 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3234 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2530 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3633 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8074 1
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Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 185 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1031 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1187 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 400 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 77 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 23 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1165 1
CNews FORUM Кейсы 274 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
Байкальская миля 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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