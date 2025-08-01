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Guinness World Records Книга рекордов России
УПОМИНАНИЯ
Guinness World Records и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 145 1
|Сергеев Сергей 154 1
|Панченко Иван 152 1
|Парфенов Игорь 51 1
|Албычев Александр 168 1
|Федоров Алексей 127 1
|Качанов Олег 120 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Иванов Михаил 108 1
|Шпак Василий 248 1
|Подрябинников Алексей 20 1
|Белов Алексей 26 1
|Шенберг Дмитрий 20 1
|Полковникова Ольга 1 1
|Семенов Анатолий 32 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Безбогов Сергей 56 1
|Галеев Сергей 36 1
|Мельников Сергей 8 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Иодковский Станислав 96 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Каськов Валентин 12 1
|Журавлев Александр 16 1
|Врацкий Андрей 147 1
|Сологуб Денис 74 1
|Романов Алексей 49 1
|Данилов Никита 17 1
|Тимофеев Максим 4 1
|Голубев Павел 5 1
|Цветкова Анастасия 1 1
|Лобанов Максим 46 1
|Репин Николай 18 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 60 1
|Махалин Тимур 21 1
|Ким Андрей 38 1
|Филимонов Антон 21 1
|Калякин Владимир 1 1
|Земцев Семен 1 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 185 2
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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