Московский Политех презентовал новый элекромотоцикл MIG R2

Команда студентов и инженеров Московского Политеха презентовала новый электромотоцикл MIG R2, который отправится участвовать в фестивале скорости на льду в экстремальных условиях «Байкальская миля». Разработчики планируют, что версия 2022 г. сможет побить результат 2020 г., когда электробайк MIG R команды EMP Moscow установил рекорд скорости на льду на озере Байкал — 210, 6 км/ч.

Как заявляют инженеры команды, новый электромотоцикл гораздо легче, маневреннее и быстрее предыдущего. Все недочеты прошлого года, связанные с батарей и электроникой, устранены. Из нововведений – композитный обвес из углеволокна, карбона, этот материал делает байк легким и прочным. Использовались технологии 3D-печати, в частности, при изготовлении держателей для аккумулятора. Система телеметрии позволит следить за байком в удаленном режиме: в том числе, фиксировать скорость, положение, напряжение аккумулятора. В новой модели использовались титановые шины с шипами собственного производства. Разработчики отмечают, что MIG R2 — уникальная разработка, электромотоцикл спроектирован с нуля студентами Московского Политеха, габариты транспорта составляют 2009х720х1140 мм.

«Самое главное, что в новой модели мы учли пожелания пилотов с точки зрения эргономики, сделали более удобную посадку и уменьшили колесную базу. Усовершенствования позволят гонять на электробайке не только по льду, но и по другим поверхностям. Например, ездить по городским дорогам или даже получить на мотоцикл спортивный паспорт и участвовать на нем в мотосоревнованиях», — отметил руководитель лаборатории «Смарт Мото» Семен Земцев.

MIG R2

Предыдущая версия, мотоцикл с эксклюзивными покрышками с титановыми шипами MIG R в 2020 г. разогнался до 210,6 км/ч. Его параметры: дальность хода – 250 км, мощность – 120 кВт, снаряженный вес – 260 кг. Электробайк 2019 г. MIG V был сконструирован специально для участия в международных соревнованиях Smartmoto Challenge в Барселоне. Байк стал лучшим в статических испытаниях. Характеристики мотоцикла: снаряженный вес – 130 кг, запас хода – 100 км, пиковая мощность достигает 20 кВт. Мощность нового электробайка MIG R2 в разы превосходит мощность предыдущих моделей.

«В этом году мы планируем побить собственное достижение и поставить новый рекорд скорости на электромотоцикле на льду, созданном специально для фестиваля, и зафиксировать достижение в Книге рекордов России, — сказал декан Транспортного факультета, начальник Центра развития инжиниринга Московского Политеха Итурралде Бакеро Пабло Эмилио. — Пилотами байка, как и в прежние годы, станут профессиональные гонщики Михаил Михин и Анастасия Нифонтова. Над проектом работала команда из 20 человек, 70% из них — студенты в рамках проектной деятельности. Внешние эксперты — партнер Политеха Motul — консультировали по вопросу охлаждающих жидкостей. ИРЗ ТЭК помогал с настройкой инвертора».

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Инженерно-спортивная команда EMP Moscow ЦРИ Московского Политеха, ориентированная на проектирование электротранспорта, была создана в 2013 г. специально для участия в международных студенческих соревнованиях Smartmoto Challenge, проходивших в Барселоне. За девять лет команда создала 10 прототипов электромотоциклов, которые неоднократно становились лучшими как в статических, так и в практических испытаниях. Мощность последнего прототипа в 10 раз превысила показатель самого первого.

В международном фестивале скорости на льду «Байкальская миля» команда участвует с 2019 г, в том году электромотоцикл MIG V стал единственным транспортом на электротяге, поставившим рекорд в 105 км/ч, даже несмотря на то, что бак создавался для соревнований Smartmoto Challenge и не был ориентирован на езду по льду. Уже через год, в 2020 г., профессиональный гонщик Михаил Михин на электромотоцикле MIG R, специально разработанном для участия в «Байкальской миле», установил рекорд скорости на льду — 210,6 км/ч.