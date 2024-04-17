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|17.04.2024
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«Калашников» выпустил электрическую версию знаменитого мотоцикла
Электрический мотоцикл Концерн «Калашников» в рамках проекта по созданию ограниченной партии двухколёсной техники под маркой «ИЖ» представил электрическую версию легендарного классического мотоцикла «ИЖ-49».
|11.03.2021
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Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео
Премиальный электромотоцикл из России Специалисты НАМИ (Научно-исследовательский автомоторный институт) разработали российский электрический мотоцикл, выполненный в стилистике отечественного премиального автомобильного бренда Aurus. По данным Минпромторга России, мотоцикл создавался с учетом требований, предъявляемых к такому
|04.09.2017
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В Сколково протестировали летающий мотоцикл
HoverBike S3 – летающий мотоцикл, созданный резидентами «Сколково». В прошедшую субботу мотоцикл был успешно протестирован на гоночной трассе в Подмосковье, в рамках соревнований по шоссейно-кольцевым гонкам. В
|06.11.2013
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Gunbus 410 - мотоцикл размером с танк
Немецкая компания Leonheart Manufacturing выпустила самый большой мотоцикл в мире - Gunbus 410. Длина Gunbus 410 составляет 3,5 метра, масса – 650 килограмм. Двухцилиндровый М-образный двигатель имеет момент силы в 710 ньютон-метров на 1900 оборотах в минуту.
|13.06.2013
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Создан электрический мотоцикл для спецназа
Компания Zero Motorcycles представила особо прочный и надежный электромотоцикл предназначенный для спецназа. Новый электрический транспорт, мотоцикл Zero MMX, разработан по заказу американских сил специальных операций и отличается от аналогов способностью работать в самых суровых условиях. Электромотоцикл MMX предназначен для сил с
|24.05.2013
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Красный барон - человек и мотоцикл
Немецкий байкер и умелец Франк Оле решив в своеобразной манере почтить память знаменитого лётчика Манфреда фон Рихтгофена, создав мотоцикл «Красный барон». Помимо радикально красного цвета корпуса мотоцикл отличается тем, что оригинальный мотор в нём был заменён на винтовой авиамотор Rotec Radial R3600. Этот агрега
|08.11.2012
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Мотоцикл разгонится до 684 км/ч
завершен, исследователи из Университета Хаддерсфилд направили его результаты Ричарду Брауну. Основная цель этого доклада заключается в анализе аэродинамических свойств Jet Reaction, и того, как этот мотоцикл достигнет своей цели - скорости 684 км/ч. Этот доклад подтвердил правильность разработки и позволил команде Jet Reaction перейти к следующему этапу – собственно к созданию рекордного м
|30.09.2008
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Мотоцикл на солнечных батареях — уже реальность
рей, установленных у изобретателя дома. На одной зарядке экипаж способен проехать около 80 километров со скоростью до 112 км/ч. Бред, конечно, зато при желании опыт можно повторить — были бы желание, мотоцикл и деньги.
|07.07.2008
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Золотой мотоцикл (фото+видео)
Продолжаем тему роскошных вещей. Сейчас на в Сиэтле демонстрируется позолоченый мотоцикл, который производители оценили в $500 тыс. Не думаем, что среди тех, кто спосбен выложить такую сумму, найдется много любителей езды на мотоцикле, но как средство привлечения постеител
|06.11.2007
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Самый быстрый в мире мотоцикл
Это модель Dodge Tomahawk, которая может развивать скорость 100 км/ч за 2,5 с. При этом теоретически максимальная скорость составляет порядка 480 км/ч. Мотоцикл оснащен двигателем Dodge Viper V10.
|05.04.2007
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Мотоцикл от Intel
Если вы думали, что Intel занимается исключительно производством процессоров и других IT-решений, то это неправильно. Вот мотоцикл, который носит на себе известный всему миру логотип. Само собой, он оснащен по последнему слову техники. Панель управления, находящаяся перед мотоциклистом, представляет собой UMPC, зе
|16.03.2005
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В Британии создан первый водородный мотоцикл
В Британии представлен первый в мире мотоцикл, работающий на основе водорода, сообщает Ananova. Модель может достигать скорости 85 км/час за 12 секунд. При этом новинка отличается бесшумностью: шум работы мотоцикла не превышает гр
|21.03.2002
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Intel, Microsoft и BMW разыграют "мотоцикл Джеймса Бонда" - BMW R1200C Cruiser
ndows XP в розничной сети Москвы. Покупателям персонального компьютера на базе процессора Pentium 4 и Windows XP предоставляется возможность принять участие в конкурсе, главным призом которого станет мотоцикл BMW R1200C Cruiser - "официальный" мотоцикл Джеймса Бонда (фильм "Завтра не умрёт никогда"). Среди поощрительных призов: цифровая видеокамера, фотоаппарат, часы-хронометр и комп
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