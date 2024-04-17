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Транспорт Средства индивидуальной мобильности Мотоцикл Мопед Мотороллер


 

"Сезон открыт!" холст, масло Ольга Петрова​ (р. 1981) "Сезон открыт!" холст, масло Ольга Петрова​ (р. 1981)
Эскиз плаката «Мотоциклисты», 1969 Худ.: Вера Матюх Эскиз плаката «Мотоциклисты», 1969 Худ.: Вера Матюх
«Шоссе» 1969 г. Прошкин Виктор Николаевич (1906-1983) «Шоссе» 1969 г. Прошкин Виктор Николаевич (1906-1983)
Плакат «Мотоцикл "ИЖ Планета-3"», 1980 Плакат «Мотоцикл "ИЖ Планета-3"», 1980
После выхода на экраны «Римских каникул», в СССР появился ответ на моду мотороллеров — мотороллер Вятка, 1957 После выхода на экраны «Римских каникул», в СССР появился ответ на моду мотороллеров — мотороллер Вятка, 1957
Вятка ВП-150 — первый советский мотороллер производства Вятско-Полянского машиностроительного завода. Выпускался с 1957 года. Разгонялась «Вятка» до 70 км/ч, а потребляла всего 3 л на 100 км пути. Вятка ВП-150 — первый советский мотороллер производства Вятско-Полянского машиностроительного завода. Выпускался с 1957 года. Разгонялась «Вятка» до 70 км/ч, а потребляла всего 3 л на 100 км пути.
На мотороллерах, Фотограф С. Кропивницкий, начало 1960-ых. На мотороллерах, Фотограф С. Кропивницкий, начало 1960-ых.
Мопед «Рига-16» / 1970-е Рекламный плакат советского мопеда «Рига-16», выпускавшегося в СССР на Рижском мотозаводе (Sarkanā Zvaigzne) в Латвийской ССР. Мопед «Рига-16» выпускался с 1976 по 1980 год и стал одной из первых моделей советских мопедов, оснащённых ножным переключением передач, что делало её более удобной в управлении по сравнению с предыдущими моделями с ручным переключением. Кроме того, хотя «Рига-16» официально предназначалась для передвижения по дорогам, умельцы нередко дорабатывали её двигатель и подвеску, превращая в мини-мотоцикл для гонок или даже внедорожных покатушек. В те времена такие мопеды часто использовались не только как транспорт, но и как основа для технического творчества. Мопед «Рига-16» / 1970-е Рекламный плакат советского мопеда «Рига-16», выпускавшегося в СССР на Рижском мотозаводе (Sarkanā Zvaigzne) в Латвийской ССР. Мопед «Рига-16» выпускался с 1976 по 1980 год и стал одной из первых моделей советских мопедов, оснащённых ножным переключением передач, что делало её более удобной в управлении по сравнению с предыдущими моделями с ручным переключением. Кроме того, хотя «Рига-16» официально предназначалась для передвижения по дорогам, умельцы нередко дорабатывали её двигатель и подвеску, превращая в мини-мотоцикл для гонок или даже внедорожных покатушек. В те времена такие мопеды часто использовались не только как транспорт, но и как основа для технического творчества.
"Сезон открыт!" холст, масло Ольга Петрова​ (р. 1981)


17.04.2024 «Калашников» выпустил электрическую версию знаменитого мотоцикла

Электрический мотоцикл Концерн «Калашников» в рамках проекта по созданию ограниченной партии двухколёсной техники под маркой «ИЖ» представил электрическую версию легендарного классического мотоцикла «ИЖ-49».
11.03.2021 Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео

Премиальный электромотоцикл из России Специалисты НАМИ (Научно-исследовательский автомоторный институт) разработали российский электрический мотоцикл, выполненный в стилистике отечественного премиального автомобильного бренда Aurus. По данным Минпромторга России, мотоцикл создавался с учетом требований, предъявляемых к такому
04.09.2017 В Сколково протестировали летающий мотоцикл

HoverBike S3 – летающий мотоцикл, созданный резидентами «Сколково». В прошедшую субботу мотоцикл был успешно протестирован на гоночной трассе в Подмосковье, в рамках соревнований по шоссейно-кольцевым гонкам. В
06.11.2013 Gunbus 410 - мотоцикл размером с танк

Немецкая компания Leonheart Manufacturing выпустила самый большой мотоцикл в мире - Gunbus 410. Длина Gunbus 410 составляет 3,5 метра, масса – 650 килограмм. Двухцилиндровый М-образный двигатель имеет момент силы в 710 ньютон-метров на 1900 оборотах в минуту.
13.06.2013 Создан электрический мотоцикл для спецназа

Компания Zero Motorcycles представила особо прочный и надежный электромотоцикл предназначенный для спецназа. Новый электрический транспорт, мотоцикл Zero MMX, разработан по заказу американских сил специальных операций и отличается от аналогов способностью работать в самых суровых условиях. Электромотоцикл MMX предназначен для сил с
24.05.2013 Красный барон - человек и мотоцикл

Немецкий байкер и умелец Франк Оле решив в своеобразной манере почтить память знаменитого лётчика Манфреда фон Рихтгофена, создав мотоцикл «Красный барон». Помимо радикально красного цвета корпуса мотоцикл отличается тем, что оригинальный мотор в нём был заменён на винтовой авиамотор Rotec Radial R3600. Этот агрега
08.11.2012 Мотоцикл разгонится до 684 км/ч

завершен, исследователи из Университета Хаддерсфилд направили его результаты Ричарду Брауну. Основная цель этого доклада заключается в анализе аэродинамических свойств Jet Reaction, и того, как этот мотоцикл достигнет своей цели - скорости 684 км/ч. Этот доклад подтвердил правильность разработки и позволил команде Jet Reaction перейти к следующему этапу – собственно к созданию рекордного м
30.09.2008 Мотоцикл на солнечных батареях — уже реальность

рей, установленных у изобретателя дома. На одной зарядке экипаж способен проехать около 80 километров со скоростью до 112 км/ч. Бред, конечно, зато при желании опыт можно повторить — были бы желание, мотоцикл и деньги.
07.07.2008 Золотой мотоцикл (фото+видео)

Продолжаем тему роскошных вещей. Сейчас на в Сиэтле демонстрируется позолоченый мотоцикл, который производители оценили в $500 тыс. Не думаем, что среди тех, кто спосбен выложить такую сумму, найдется много любителей езды на мотоцикле, но как средство привлечения постеител
06.11.2007 Самый быстрый в мире мотоцикл

Это модель Dodge Tomahawk, которая может развивать скорость 100 км/ч за 2,5 с. При этом теоретически максимальная скорость составляет порядка 480 км/ч. Мотоцикл оснащен двигателем Dodge Viper V10.
05.04.2007 Мотоцикл от Intel

Если вы думали, что Intel занимается исключительно производством процессоров и других IT-решений, то это неправильно. Вот мотоцикл, который носит на себе известный всему миру логотип. Само собой, он оснащен по последнему слову техники. Панель управления, находящаяся перед мотоциклистом, представляет собой UMPC, зе
16.03.2005 В Британии создан первый водородный мотоцикл

В Британии представлен первый в мире мотоцикл, работающий на основе водорода, сообщает Ananova. Модель может достигать скорости 85 км/час за 12 секунд. При этом новинка отличается бесшумностью: шум работы мотоцикла не превышает гр
21.03.2002 Intel, Microsoft и BMW разыграют "мотоцикл Джеймса Бонда" - BMW R1200C Cruiser

ndows XP в розничной сети Москвы. Покупателям персонального компьютера на базе процессора Pentium 4 и Windows XP предоставляется возможность принять участие в конкурсе, главным призом которого станет мотоцикл BMW R1200C Cruiser - "официальный" мотоцикл Джеймса Бонда (фильм "Завтра не умрёт никогда"). Среди поощрительных призов: цифровая видеокамера, фотоаппарат, часы-хронометр и комп

Публикаций - 96, упоминаний - 96

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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43983 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17374 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7678 6
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Германия - Федеративная Республика 12769 6
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17752 5
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Япония 13353 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13393 3
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Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 688 2
Россия - ПФО - Саратовская область 752 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3133 2
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Канада 4913 2
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