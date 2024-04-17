"Сезон открыт!" холст, масло Ольга Петрова​ (р. 1981) "Сезон открыт!" холст, масло Ольга Петрова​ (р. 1981) Эскиз плаката «Мотоциклисты», 1969 Худ.: Вера Матюх Эскиз плаката «Мотоциклисты», 1969 Худ.: Вера Матюх «Шоссе» 1969 г. Прошкин Виктор Николаевич (1906-1983) «Шоссе» 1969 г. Прошкин Виктор Николаевич (1906-1983) Плакат «Мотоцикл "ИЖ Планета-3"», 1980 Плакат «Мотоцикл "ИЖ Планета-3"», 1980 После выхода на экраны «Римских каникул», в СССР появился ответ на моду мотороллеров — мотороллер Вятка, 1957 После выхода на экраны «Римских каникул», в СССР появился ответ на моду мотороллеров — мотороллер Вятка, 1957 Вятка ВП-150 — первый советский мотороллер производства Вятско-Полянского машиностроительного завода. Выпускался с 1957 года. Разгонялась «Вятка» до 70 км/ч, а потребляла всего 3 л на 100 км пути. Вятка ВП-150 — первый советский мотороллер производства Вятско-Полянского машиностроительного завода. Выпускался с 1957 года. Разгонялась «Вятка» до 70 км/ч, а потребляла всего 3 л на 100 км пути. На мотороллерах, Фотограф С. Кропивницкий, начало 1960-ых. На мотороллерах, Фотограф С. Кропивницкий, начало 1960-ых. Мопед «Рига-16» / 1970-е Рекламный плакат советского мопеда «Рига-16», выпускавшегося в СССР на Рижском мотозаводе (Sarkanā Zvaigzne) в Латвийской ССР. Мопед «Рига-16» выпускался с 1976 по 1980 год и стал одной из первых моделей советских мопедов, оснащённых ножным переключением передач, что делало её более удобной в управлении по сравнению с предыдущими моделями с ручным переключением. Кроме того, хотя «Рига-16» официально предназначалась для передвижения по дорогам, умельцы нередко дорабатывали её двигатель и подвеску, превращая в мини-мотоцикл для гонок или даже внедорожных покатушек. В те времена такие мопеды часто использовались не только как транспорт, но и как основа для технического творчества. Мопед «Рига-16» / 1970-е Рекламный плакат советского мопеда «Рига-16», выпускавшегося в СССР на Рижском мотозаводе (Sarkanā Zvaigzne) в Латвийской ССР. Мопед «Рига-16» выпускался с 1976 по 1980 год и стал одной из первых моделей советских мопедов, оснащённых ножным переключением передач, что делало её более удобной в управлении по сравнению с предыдущими моделями с ручным переключением. Кроме того, хотя «Рига-16» официально предназначалась для передвижения по дорогам, умельцы нередко дорабатывали её двигатель и подвеску, превращая в мини-мотоцикл для гонок или даже внедорожных покатушек. В те времена такие мопеды часто использовались не только как транспорт, но и как основа для технического творчества. "Сезон открыт!" холст, масло Ольга Петрова​ (р. 1981)