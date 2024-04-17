«Калашников» выпустил электрическую версию знаменитого мотоцикла

Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию классического мотоцикла «Иж-49». Модель представлена в рамках создания лимитированной партии двухколесной техники под брендом «Иж».

Электрический мотоцикл

Концерн «Калашников» в рамках проекта по созданию ограниченной партии двухколёсной техники под маркой «ИЖ» представил электрическую версию легендарного классического мотоцикла «ИЖ-49».

Выполненный в стиле ретро одноместный электрический мотоцикл предназначен для езды по городу, и, несмотря на свой внешний вид, он может похвастаться современной технологичной начинкой и простотой в управлении. Обновленный «ИЖ-49» оборудован бесщеточным двигателем постоянного тока с воздушным охлаждением — он имеет номинальную мощность в 10 кВт, но может развивать до 20 кВт.

По данным с сайта концерна «Калашников», частота вращения двигателя составляет 4 тыс. об/мин, а приводом служит ремень. Мотоцикл способен разгоняться до 95 км/ч. Источником питания выступает литийионный аккумулятор, емкость которого на апрель 2024 г. не уточняется, но номинальный запас хода составляет 100 км. ИЖ-49 получил бесщеточный электродвигатель постоянного тока с воздушным охлаждением. Его максимальная мощность - 27,2 л.с., номинальная - 13,6 л.с. Электрический «ИЖ-49» имеет габариты 2090х800х1020 мм, база - 1430 мм, а ход подвески равен 120 (передняя)/100 (задняя) мм, а сухая масса составляет - 130 кг.

Группа компаний «Калашников» «Калашников» представил электрический мотоцикл «Иж-49»

Окраска и дизайн выполнены в стиле, соответствующем эпохе оригинала. Вместо традиционного для ретротехники белого цвета, боковины шин имеют тот же оттенок, что и сам байк.

По информации ТАСС, впервые электрический ИЖ-49 показали еще в 2020 г. Визуально мотоцикл с тех пор не изменился, лишь слегка подкорректированы технические данные. В 2021 г. было объявлено, что тираж модели составит 49 экземпляров, но сейчас о нем ничего официально не сказано. На 17 апреля 2024 г. неизвестна и стоимость электробайка.

«Калашников» готовит ограниченную партию двухколесной техники, в которую войдут современные версии мотоциклов, выпускавшиеся с 1951 по 1990 гг. на Ижевском машиностроительном заводе — сейчас он входит в АО «Концерн «Калашников». Причем завод вспомнит как массовые серийные модели, так и редкие с экспериментальными.

Рынок в России

В 2023 г. в России купили рекордное количество подержанных мотоциклов - около 104 тыс., что на 16% больше, чем в 2022 г. Объем рынка мотоциклов с пробегом преодолел годовой объем в 100 тыс. штук впервые. Об этом свидетельствуют данные «Автостата», опубликованные в феврале 2024 г.

Примерно каждый второй мотоцикл с пробегом, который покупали россияне в 2023 г., - 49% - был произведен брендом Honda. Всего в России приобрели 24,1 тыс. таких транспортных средств. Кроме того, популярностью пользовались марки Yamaha - 16,3 тыс. ед. и Suzuki - 10,4 тыс. ед. Пятерку востребованных брендов замыкают Kawasaki - 9,1 тыс. ед. и BMW - 8,8 тыс. ед.

Данные «Автостата» также раскрыли и список самых популярных моделей мотоциклов на вторичном рынке в России. Возглавила Honda CBR - 5 тыс. купленных ед. за 2023 г. На втором месте – Honda CB - 4,3 тыс. ед. В ТОП-5 также попали Yamaha XVS - 2,5 тыс. ед., Suzuki GSX - 2,2 тыс. ед. и Yamaha YZF - 2 тыс. ед.

По данным АО «Паспорт промышленный консалтинг», за 2023 год на российском рынке было реализовано 27 тыс. новых мотоциклов, что на 76% больше, чем в 2022 г. Отмечается, что больше всего новой мототехники за всю историю рынка было продано только в 2014 г. – 30 тыс. ед.

Лидером среди марок по продажам мотоциклов стал отечественный дистрибутор китайских марок Regulmoto с показателем в 3753 проданных экземпляров. За ним следуют Racer - 3129 ед., Bajaj - 2831 ед., Motoland - 2441 ед. и Kayo - 1349 ед., а также Voge - 1290 ед.

Самой популярной моделью на российском рынке новой мототехники в 2023 г., по информации АО «Паспорт промышленный консалтинг», стала Racer RC300 - 1662 проданных ед. В ТОП-5 попали Motoland XL250 - 1262 ед., Racer RC250 - 1111 ед., Kayo T2 Enduro - 1066 ед. и Regulmoto Sport - 1025 ед.

Российские мотоциклы

Запущенный в производство в 1985 г. российский мотоцикл ИЖ «Юпитер-5» производится до сих пор. Также на отечественных заводах выпускают и другие агрегаты, но значительная часть из них заточена под бездорожье или грузовые перевозки. На первый взгляд может показаться, что отрасль производства в России мотоциклов находится в упадке по сравнению с СССР.

Irbis - компания, основанная группой предпринимателей из Владивостока в 2001 г. и ныне базирующаяся в деревне Черное Московской области. В гамме Irbis – дорожные и спортивные мотоциклы всех классов, снегоходы, квадроциклы, мотобуксирвщики.

«Урал» - абсолютная легенда, родившаяся в 1941 г., один из немногих советских мотоциклетных заводов, переживших распад СССР. «Урал» производит тяжелые мотоциклы с коляской, в основном – на экспорт, в классическом ретро-стиле.



ABM - компания основана в 1996 г. и в течение некоторого времени работала исключительно как дилер зарубежных производителей, теперь же делает всю гамму мототехники, в том числе легкие мотоциклы и мопеды под собственным брендом.

Armada - эта компания не строит дорожных мотоциклов, а специализируется на питбайках, легких мотоциклах, подходящих для супермото или мотокросса.

ЗиД - Завод им. Дегтярева по-прежнему делает мотоциклы, правда, в основном, он представляет собой сборочное производство китайских Lifan. Но есть в гамме и собственные разработки, например, крутейшего вида и такой же проходимости внедорожный трицикл «ЗиД Бархан».

Avantis - компания основана в 2009 г. и в основном занимается поставками импортной мототехники. Среди продукции под собственным брендом есть несколько легких питбайков.

Baltmotors – компания основана в 2004 г., квадроциклы, мотоциклы, мотособаки, надувные лодки и многое другое на рынок в России. Мотоциклов в линейке более 10 моделей.

«Тарусь» - калужские мастера, которые разработали и выпускают сверхлегких мотовездеход «Тарусь 2x2». Весит мотоцикл 82 кг и может пройти по любому бездорожью.

Lebedev Motors - компания основана в 2008 г. и производит всевозможные, в основном – гусеничные, вездеходы. В гамме продукции есть и двухколесные мотовездеходы линейки «Атаман».

«Васюган» - мощный мотовездеход, единственная модель одноименной компании.