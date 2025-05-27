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Все категории 175312
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Kapiris Kyriakos Капирис Кириакос


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Уволенная сотрудница Intel и бывший поставщик с помощью хитрой схемы обокрали любимую компанию почти на миллион долларов 1
06.07.2023 Сотрудницу Amazon, с помощью хитрой схемы укравшую $10 млн, посадили в тюрьму на 16 лет 1
22.08.2022 Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы 1
31.03.2022 Финансистка суперэлитного вуза украла iPad и Surface Pro на $40 млн. Ей светит 20 лет тюрьмы 1
26.10.2021 Американский менеджер сядет в тюрьму на 20 лет за классический ИТ-шный схематоз 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Kapiris Kyriakos и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3048 4
Lenovo Group 2307 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
PayPal 656 1
HP Inc. 5717 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
Cisco Systems 5154 1
Stripe 28 1
Block - Square 198 4
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
Maziv Entertainment LLC 1 1
Tesla Motors 409 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Gucci - Дом моды Гуччи 34 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 566 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 717 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Narcotics anonymous - Анонимные наркоманы 1 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5339 4
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 509 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12385 2
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 183 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2140 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 105 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5323 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12398 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2305 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5970 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 654 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11460 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7818 1
Tesla Model X 27 1
Amazon Redshift - Amazon Data Warehouse 12 1
Porsche Panamera 9 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 36 1
Apple iPad 3883 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 788 1
FreePik 1137 1
GM Cadillac Escalade 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 626 1
Microsoft Surface Pro - планшет 126 1
Hines Demetrius - Хайнс Деметриус 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 4
США - Массачусетс 509 2
США - Джорджия 327 2
США - Калифорния 4645 2
США - Нью-Йорк 3105 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
США - Коннектикут 170 1
США - Джорджия - Атланта 258 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7090 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6864 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2896 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6168 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2478 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3569 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7932 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16717 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1768 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 635 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 666 1
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 58 1
Аудит - аудиторский услуги 2810 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 112 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5009 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 43 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 627 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5087 1
Паспорт - Паспортные данные 2598 1
НКО - Некоммерческая организация 517 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6350 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 540 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2340 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 1
The Register - The Register Hardware 1603 2
IDC - International Data Corporation 4920 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
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