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Авцин Наталья


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Уволенная сотрудница Intel и бывший поставщик с помощью хитрой схемы обокрали любимую компанию почти на миллион долларов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Авцин Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12332 1
Amazon Inc - Amazon.com 3055 1
Block - Square 198 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4997 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1320 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5409 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8113 1
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Kapiris Kyriakos - Капирис Кириакос 5 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6892 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7117 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2522 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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