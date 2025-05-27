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Авцин Наталья
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|Уволенная сотрудница Intel и бывший поставщик с помощью хитрой схемы обокрали любимую компанию почти на миллион долларов 1
Авцин Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12332 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3055 1
|Block - Square 198 1
|США - Массачусетс 509 1
|Израиль 2756 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
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