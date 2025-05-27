Уволенная сотрудница Intel и бывший поставщик с помощью хитрой схемы обокрали любимую компанию почти на миллион долларов

Intel обокрала собственная сотрудница

Подразделение Intel в Израиле подало в суд на бывшую сотрудницу и экс-поставщика, которых чипмейкер обвиняет в организации мошеннической схемы, в результате реализации которой у компании было похищена крупная сумма денег. Об этом сообщило издание CTech.

Согласно исковому заявлению, Наталья Авцин (Natalia Avtsin), в прошлом сотрудница отдела производства оборудования Intel в Израиле, и Ефим Циболевский (Yafim Tsibolevsky), компания которого поставляла этому подразделению комплектующие, находясь в преступном сговоре, в период с октября 2023 г. по ноябрь 2024 г. присвоили более 3 млн новых израильских шекелей ($840 тыс., или около 67 млн. руб. по курсу ЦБ на 27 мая 2025 г.).

Выявить хищение Intel удалось лишь после того, как трудовые отношения с Авцин были прекращены в ноябре 2024 г. В компании утверждают, что женщина была уволена не за ее подозрительную активность, а в рамках сокращения штата в Израиле.

Intel Intel в Израиле раскрыла мошенническую схему, при помощи которой экс-сотрудница вместе с поставщиком за год украли около $840 тыс.

Циболевский в сентябре 2023 г. зарегистрировал компанию под названием Energy Electronics 2000, которая уже в октябре 2023 г. стала официальным поставщиком Intel.

Авцин на момент начала «сотрудничества» с Циболевским курировала взаимоотношения с субподрядчиками и закупки у поставщиков. Хищения начались вскоре после заключения соглашения между Intel и Energy Electronics 2000 – все в том же октябре 2023 г.

Суть схемы

В Intel считают, что на первом этапе мошеннической схемы, провернутой ответчиками, Авцин отправляла Циболевскому по электронной почте запрос ценового предложения по приобретению комплектующих для оборудования. После получения ответа, женщина пересылала документ менеджеру с просьбой одобрить закупку товаров по указанной цене.

Дождавшись отмашки со стороны менеджера, Авцин якобы проводила операцию во внутренних учетных системах как получение услуг, а не закупку материалов, согласованную с менеджером. Данная манипуляция позволяла предприимчивой работнице избегать дополнительных проверок по проводимым операциям, которые могли бы вызвать у коллег подозрение.

В исковом заявлении Intel поясняет, что документы, подтверждающие факт получения заказанной услуги, в описанном сценарии не требовали подписи кого-либо, кроме Авцин, со стороны компании. Это позволяло компании Циболевского выставлять, а Авцин оплачивать счета из средств работодателя за услуги, которые заведомо не будут оказаны.

В то же время в случае с закупкой комплектующих ситуация была противоположной: поступление материалов должно было заверить другое лицо, ответственное за прием и хранение товарно-материальных ценностей и не вовлеченное в схему.

При этом без махинаций с типом закупок Авцин обойтись не могла. Менеджер бы не одобрил приобретение услуг у Energy Electronics 2000, поскольку у последней не было права на предоставление их компании.

Как утверждают в израильской Intel, практически все счета, отправленные Циболевским в адрес компании и обработанные Авцин, укладывались в ее личный закупочный лимит в размере $20 тыс., что впоследствии стало аргументом в пользу наличия у ответчицы преступного умысла при оплате счетов Energy Electronics 2000. Циболевский, в свою очередь, вряд ли мог знать о размере этого ограничения, не имея источника внутри компании.

В Intel утверждают, что в некоторых случаях Авцин и Циболевский привлекали к схеме сторонние организации в качестве посредника, в частности, Levanon Kogan, которая помогает в проведении закупок компаниям, не имеющих официального соглашения с Intel. Израильское подразделение американского чипмейкера, впрочем, не утверждает, что Levanon Kogan виновна в противоправных действиях какого-либо характера.

Всего через Levanon Kogan ответчики провели около 30 сделок на сумму в $561 тыс.

Требования Intel

Гражданский иск Intel в Израиле к Авцин и Циболевскому направлен на рассмотрение в Окружной суд Хайфы.

Истец требует от ответчиков вернуть присвоенные денежные средства в полном объеме, а также всю прибыль, полученную в результате реализации описанной схемы.

Как отмечает CTech, ответчики пока не ответили на обвинения в свой адрес. Известно, что последним местом работы Циболевского после прекращения «сотрудничества» с Intel были Израильские железные дороги.

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