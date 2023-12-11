Менеджер крупного интегратора украл ПК и комплектующих на $250 тысяч

Воровать на протяжении семи лет и не попасться

Экс-менеджера крупного британского системного интегратора Chillblast поймали на краже компьютерной техники и комплектующих на сумму около $250 тыс., пишет Tom’s Hardware. Похищенное сотрудник продавал через интернет, не без помощи бывшего коллеги.

Мэтью Хадсон (Matthew Hudson), теперь уже бывший менеджер по продукту компании Chillblast, на протяжении семи лет обворовывал собственного работодателя. В этом ему помогал другой экс-сотрудник фирмы – 32-летний Дэниел Ки (Daniel Key).

Хадсон, по должности имевший доступ к инвентаризационным документам, пользуясь доверчивостью коллег, в период с 2013 по 2019 г. похитил около тридцати ноутбуков, десять настольных компьютеров, 50 видеокарт, а также бесчисленное множество накопителей информации и мониторов. Украденное дуэт реализовывал на торговых площадках в интернете – eBay и Gumtree, прибыль Хадсон и Ки делили между собой.

Хищения оставались незамеченными в течение нескольких лет – Хадсон ловко заметал собственные следы, фальсифицируя документы, вплоть до 2019 г. Предприимчивый британец манипулировал объемами складских запасов техники и комплектующих. Возвращенные клиентами экземпляры он присваивал себе, хотя по бумагам они значились как находящиеся на складе, но недоступные для отгрузки в связи с резервированием.

По воле случая

Выявить злодея позволил случай: один из коллег Хадсона заметил на сайте Gumtree объявление о продаже уникальной модели ноутбука, которая могла находиться исключительно в распоряжении Chillblast.

Внимательный сотрудник уведомил о находке Бенедикта Майлза (Benedict Miles), управляющего директора компании, который в свой очередь изучил объявление, нашел в нем серийный номер ноутбука, который совпал с фигурирующим в инвентарном списке Chillblast. Так Майлз понял, что портативный ПК был похищен со склада компании и причастность Хадсона к этому была достаточно очевидной.

На следующий же день Хадсон был отстранен от работы руководством и попытался не слишком изящно уйти от ответственности. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое не предполагало возмещения нанесенного компании ущерба.

Руководство заявление не приняло и потребовало вернуть не только украденный компьютер, но и сдать используемый Хадсоном рабочий ноутбук. Сотрудник Chillblast тщательно изучил содержимое жесткого диска устройства и обнаружил резервную копию данных смартфона Хадсона, которая включала переписку с Дэниелом Ки и прочие сведения, которые проливали свет на реальный масштаб хищений техники со склада компании.

Наказание

Хадсон и Ки были арестованы еще в 2019 г., обвинения им были предъявлены лишь в 2023 г. Столь значительная задержка обусловлена ограничениями, введенными в период пандемии covid-19, а также сложности взаимодействия Королевской прокурорской службы и местной полиции.

7 декабря 2023 г. Хадсон был приговорен к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Лишь половину этого срока он будет отбывать в исправительном учреждении. Остаток он проведет на свободе, но под надзором властей на условиях условно-досрочного освобождения.

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9 декабря 2023 г. был зачитан приговор подельнику Хадсона – Дэниелу Ки. Судья отправил мужчину в тюрьму на два года, признав виновным в торговле краденным. Суммарно Ки удалось сбыть техники и комплектующих на сумму 136,8 тыс. фунтов стерлингов.

Совокупная стоимость украденного Хадсоном составила около $250,9 тыс. Собственноручно через интернет экс-менеджером Chillblast было продано товара на $182,6 тыс.

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