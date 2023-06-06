Разгневанный сисадмин в отместку на игнор своих требований подменил коллегам музыку на iPod коровьим мычанием собом, пишет The Register. Он написал скрипт, который заменил всю музыку в принадлежащих им плеерах iPod звуками мычания коров. В истории, опубликованной изданием, мужчина фигурирует под вымышл

Apple убила легендарный гаджет, сделавший ее великой Гаджет, возродивший Apple Компания Apple полностью закрыла производство своих плееров iPod. Одновременно с этим прекращена и разработка новых моделей, и теперь iPod станет

В США годами бесследно исчезали тысячи iPod для малообеспеченных индейцев. Их воровала школьная учительница Тайное стало явным В США раскрыта многолетняя афера по краже тысяч плееров Apple iPod, предназначавшихся для коренных жителей Северной Америки. Как пишет Engadget, годами инд

iPod touch возвращается Компания Apple обновила линейку медиаплееров iPod touch, выпустив модель на чипе A10 Fusion и с поддержкой возможностей дополненной реальности (AR). Новые iPod touch доступны в версиях с памятью 32, 18 и 256 гигабайт. Поддержка доп

Apple разрабатывает «iPhone nano» олучила патент на устройство, которое представляет собой смартфон, заключенный в корпус аудиоплеера iPod nano. Особенность корпуса заключается в том, что его задняя панель чувствительна к касан

Apple убила iPod nano и iPod shuffle Две модели iPod пропали из магазинов Компания Apple анонсировала прекращение производства двух гаджетов из линейки iPod — nano и shuffle. Ссылки на них в официальном интернет-магазине возвращают по

Официально: Apple украла ключевой элемент дизайна культового плеера iPod о блоке навигационных клавиш Click Wheel, ставшем отличительной чертой культовых MP3-плееров Apple iPod. Блок Click Wheel состоит из емкостного сенсорного круга и обычных кнопок, расположенных

Apple удаляла «неправильную» музыку из плееров iPod Пользователи обвинили компанию Apple в несанкционированном удалении с плееров iPod контента, загруженного пользователями на конкурирующих сервисах. Об этом сообщила газета

Apple объяснила, зачем она «убила» легендарный iPod classic ный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) объяснил, что основной причиной отказа от дальнейшего выпуска iPod classic стало отсутствие необходимых для производства плеера деталей, которых компания н

Apple убила легендарный плеер iPod classic Apple прекратила продажу плеера iPod classic. Устройство исчезло из интернет-магазина компании и из описания линейки плееров

Apple представила iPod touch в ярких цветах с камерой iSight Компания Apple объявила о том, что модель iPod touch ёмкостью 16 ГБ теперь выпускается в ярких цветах, оснащена 5-мегапиксельной камерой iSight и доступна всего за 9590 руб. Вся линейка iPod touch оснащается 5-мегапиксельной кам

Apple уличили в плагиате культового колеса управления в iPod 2007 г. Норихико Сайто (Norihiko Saito) пожаловался на Apple за то, что та воспользовалась в плеере iPod разработкой, которая по праву принадлежит ему. Исходя из объема проданных iPod на

Представлены новые беспроводные акустические системы Philips чество звука в любой точке дома. Устройства передают звук по Bluetooth, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Акустическая система

iPod Touch «для бедных» поступил в продажу Apple начала продажи бюджетной версии плеера iPod touch. Компания не сопроводила запуска продаж специальным мероприятием, ограничившись ра

Apple выпустила дешевую модификацию iPod touch Компания Apple приступила к продажам модификации плеера iPod touch без основной камеры. Стоимость новинки в США составляет $229, в Европе - 249 евро. Новая версия iPod touch отличается от стандартной версии iPod touch пятого поколения

Panasonic SC-PMX5: микросистема со встроенной док-станцией для iPhone/iPod микросистему SC-PMX5 с цифровым усилением звука и встроенной док-станцией для подключения iPhone и iPod. Система Digital Music Connection загружает данные для воспроизведения с iPod/iPh

Официальные реселлеры начинают продавать новые iPod Российские авторизированные реселлеры компании Apple начинают продажу новых медиаплееров iPod Touch и iPod Nano. iPod Touch пятого поколения построен на основе двухъядерного процессора A5, имеет 4-дюймовый дисплей с разрешением 1136 на 640 точек, 5-мегапиксельную каме

Первый взгляд на новый iPod: плеерная революция начинается в октябре «Святая троица» медиаустройств iPod, на которой Apple смогла в свое время собрать вокруг себя подавляющее количество фанатов (iPhone и iPad покупают преимущественно в дополнение к уже имеющимся плеерам или ноутбукам, а не по

Не только iPhone 5: Apple обновила линейку плееров iPod. ФОТО Компания Apple представила новые плееры iPod touch и iPod nano. Анонс состоялся в рамках того же мероприятия в Сан-Франциско,

Philips DCM5090: напольная аудиосистема с док-станцией для iPhone, iPod и iPad Компания Philips анонсирована на российском рынке напольную аудиосистему формата 3.1 со встроенным сабвуфером - Philips DCM5090. Система оснащена док-станцией для Phone, iPod и iPad, входом USB и линейным 3,5-мм входом для воспроизведения музыки с портативных плееров различных моделей, встроенным проигрывателем компакт-дисков и встроенным FM-радио. Выходная мощ

Новый iPod touch будет оснащен 4-дюймовым дисплеем, как и iPhone - слух ступавший источником слухов. По информации азиатских источников, на которые ссылается ресурс, плеер пятого поколения будет оснащен 4-дюймовым дисплеем, как и новый iPhone. Более того, сообщается, что новый iPod touch получит такой же процессор, какой установлен в iPhone 4S. Плеер текущего поколения оснащен процессором Apple A4 с одним ядром, как в iPhone 4. Также сообщается, что плеер будет

В Сеть попала фотография панели iPhone 5: Экран будет большим Интернет-издание SlashGear опубликовало фотографию передней панели корпуса iPod touch 5G/iPhone 5. Ресурс утверждает, что iPhone 5 и iPod touch 5G будут выпущены парой и будут обладать одинаковым дизайном и характеристиками. Фронтальная панель плеера и смартфон

Первая фотография панели iPhone 5 появилась в Сети Интернет-издание SlashGear опубликовало фотографию передней панели корпуса iPod touch 5G/iPhone 5. Ресурс утверждает, что iPhone 5 и iPod touch 5G будут выпущены парой и будут обладать одинаковым дизайном и характеристиками. Фронтальная панель плеера и смартфон

Apple тестирует новые iPhone и iPod: Первые подробности ийся в смартфоне. Скорее всего, она не будет в точности соответствовать самой модели, которую позже запустят в производство. Помимо этого, издание получило от источника некоторую информацию и о новом iPod touch, который стал единственным устройством на основе iOS, которое не претерпело никаких внутренних или косметических изменений в 2011 г. Гипотетический iPhone 5 проходит тестирование в к

Звук 4.1 для iPhone и iPod Компания Pyle выпустила акустическую док-станцию для iPhone/iPod, которая обладает встроенной акустической системой класса 4.1. Конструкция iOS Sound Bar Docking System включает в себя пятидюймовый сабвуфер, два трёхдюймовых многополосных динамика и два

Apple расширила программу отзыва iPod nano первого поколения Apple объявила о программе добровольного отзыва плееров iPod nano первого поколения в США, партий, продававшихся в период между сентябрем 2005 г. и январем 2006 г. Причиной отзыва стали сообщения о возгорании устройств вследствие дефектных аккумулят

Philips DCM2020: микросистема с поддержкой iPod, iPhone и iPad Компания Philips представила микросистему DCM2020, позволяющую воспроизводить музыку с портативных медиаплееров, CD, а также iPod, iPhone и iPad, благодаря док-станции с функцией подзарядки аккумулятора. Новинка оснащена акустическими системами Bass Reflex, обеспечивающими качественное звучание басов в компактном кор

Футуризм для iPod Выпуск акустических док-станций для iPod/iPhone давно уже стал привычной приметой настоящего времени. Эта ниша потребительской эл

Хиты продаж: лучшие аксессуары для iPod, iPad и iPhone ькими российскими интернет-магазинами, мы выяснили, какие аксессуары для продуктов компании Apple – iPod, iPad и iPhone – пользуются у покупателей наибольшим успехом. Список аксессуаров для тех

Создатель iPod занялся инновационными термостатами для дома Стартап Nest, основанный Тони Фэделлом (Tony Fadell), бывшим старшим вице-президентом подразделения Apple по выпуску iPod, анонсировал свой первый продукт - самообучающийся настенный термостат для автоматической регулировки комнатной температуры. По словам Фэделла, выпуская Nest Learning Thermostat, они пресл

Pioneer показала аудио- видеомикросистемы с поддержкой iPod елей: X-SMC5, X-SMC3, X-SMC1BT and X-SMC1. Устройства поддерживают воспроизведение медиа с DVD, CD, iPod/iPhone, различных накопителей и т.п. Корпуса и подставки сделаны из высококачественных м

Iomega анонсировала настольный накопитель с портом для зарядки iPad, iPhone и iPod вый дисковый накопитель большой емкости Iomega Mac Companion Hard Drive, выполненный в стиле новейших компьютеров Mac и впервые среди устройств такого типа оснащенный портом для заядки iPad, iPhone и iPod, а также целым рядом компьютерных интерфейсов для подключения периферийного оборудования, такого как принтер или внешний накопитель. Доступный в версиях емкостью 2 и 3 ТБ, новый дисковый н

Apple отсудила права на домен ipods.com Компания Apple успешно отсудила права на домен ipods.com. Компания отправила жалобу на захват данного домена киберсквоттерами в мае текущего года во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Недавно организация вынесла св

Универсальный пульт управления из iPhone и iPod Компания Zero1.tv представила универсальный пульт управления VooMote One, использующий в качестве основного узла своей конструкции iPhone или iPod. Фактически, VooMote One представляет собой своеобразную док-станцию, в которую вставляется устройство на iOS. Чтобы конструкция заработала так, как задумывалось её создателями, владельцу

JVC анонсировала док-станции для iPod и iPad или плеер. В них встроен радиотюнер, видеовыход, а также линейный вход. В первой док-станции есть также USB-порт, а также функция оцифровки аудиодисков в формат MP3. JVC анонсировала док-станции для iPod и iPad Стоимость устройств неизвестна.

Офисный пакет Apple теперь доступен для iPhone и iPod touch Компания Apple объявила о том, что ее пакет офисных программ Apple iWork, включающий приложения Keynote, Pages и Numbers, теперь доступен на iPhone и iPod touch, в дополнение к iPad. Созданные для компьютеров Mac и впоследствии переработанные под iOS и управление с использованием сенсорного интерфейса, приложения Keynote, Pages и Numbers поз

Новая акустическая система Philips подарит новую жизнь музыке с iPod, iPad и iPhone детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, устраняя искажения. AirPlay обеспечивает потоковую передачу музыки на док-станцию Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом c iPhone, iPod, iPad или с ПК через программу iTunes. Philips Fidelio SoundSphere DS9800W Philips Fidelio SoundSphere появится в продаже в России в июне 2011 г. по рекомендованной розничной цене 34990 ру