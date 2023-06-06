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Apple iPod

Apple iPod

СОБЫТИЯ

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06.06.2023 Разгневанный сисадмин в отместку на игнор своих требований подменил коллегам музыку на iPod коровьим мычанием

собом, пишет The Register. Он написал скрипт, который заменил всю музыку в принадлежащих им плеерах iPod звуками мычания коров. В истории, опубликованной изданием, мужчина фигурирует под вымышл
11.05.2022 Apple убила легендарный гаджет, сделавший ее великой

Гаджет, возродивший Apple Компания Apple полностью закрыла производство своих плееров iPod. Одновременно с этим прекращена и разработка новых моделей, и теперь iPod станет

14.01.2022 В США годами бесследно исчезали тысячи iPod для малообеспеченных индейцев. Их воровала школьная учительница

Тайное стало явным В США раскрыта многолетняя афера по краже тысяч плееров Apple iPod, предназначавшихся для коренных жителей Северной Америки. Как пишет Engadget, годами инд
29.05.2019 iPod touch возвращается

Компания Apple обновила линейку медиаплееров iPod touch, выпустив модель на чипе A10 Fusion и с поддержкой возможностей дополненной реальности (AR). Новые iPod touch доступны в версиях с памятью 32, 18 и 256 гигабайт. Поддержка доп
09.08.2017 Apple разрабатывает «iPhone nano»

олучила патент на устройство, которое представляет собой смартфон, заключенный в корпус аудиоплеера iPod nano. Особенность корпуса заключается в том, что его задняя панель чувствительна к касан
28.07.2017 Apple убила iPod nano и iPod shuffle

Две модели iPod пропали из магазинов Компания Apple анонсировала прекращение производства двух гаджетов из линейки iPod — nano и shuffle. Ссылки на них в официальном интернет-магазине возвращают по
11.09.2015 Официально: Apple украла ключевой элемент дизайна культового плеера iPod

о блоке навигационных клавиш Click Wheel, ставшем отличительной чертой культовых MP3-плееров Apple iPod. Блок Click Wheel состоит из емкостного сенсорного круга и обычных кнопок, расположенных
05.12.2014 Apple удаляла «неправильную» музыку из плееров iPod

Пользователи обвинили компанию Apple в несанкционированном удалении с плееров iPod контента, загруженного пользователями на конкурирующих сервисах. Об этом сообщила газета
28.10.2014 Apple объяснила, зачем она «убила» легендарный iPod classic

ный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) объяснил, что основной причиной отказа от дальнейшего выпуска iPod classic стало отсутствие необходимых для производства плеера деталей, которых компания н
10.09.2014 Apple убила легендарный плеер iPod classic

Apple прекратила продажу плеера iPod classic. Устройство исчезло из интернет-магазина компании и из описания линейки плееров

26.06.2014 Apple представила iPod touch в ярких цветах с камерой iSight

Компания Apple объявила о том, что модель iPod touch ёмкостью 16 ГБ теперь выпускается в ярких цветах, оснащена 5-мегапиксельной камерой iSight и доступна всего за 9590 руб. Вся линейка iPod touch оснащается 5-мегапиксельной кам
30.04.2014 Apple уличили в плагиате культового колеса управления в iPod

2007 г. Норихико Сайто (Norihiko Saito) пожаловался на Apple за то, что та воспользовалась в плеере iPod разработкой, которая по праву принадлежит ему. Исходя из объема проданных iPod на
25.03.2014 Представлены новые беспроводные акустические системы Philips

чество звука в любой точке дома. Устройства передают звук по Bluetooth, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Акустическая система
30.05.2013 iPod Touch «для бедных» поступил в продажу

Apple начала продажи бюджетной версии плеера iPod touch. Компания не сопроводила запуска продаж специальным мероприятием, ограничившись ра
30.05.2013 Apple выпустила дешевую модификацию iPod touch

Компания Apple приступила к продажам модификации плеера iPod touch без основной камеры. Стоимость новинки в США составляет $229, в Европе - 249 евро. Новая версия iPod touch отличается от стандартной версии iPod touch пятого поколения

22.02.2013 Panasonic SC-PMX5: микросистема со встроенной док-станцией для iPhone/iPod

микросистему SC-PMX5 с цифровым усилением звука и встроенной док-станцией для подключения iPhone и iPod. Система Digital Music Connection загружает данные для воспроизведения с iPod/iPh
02.11.2012 Официальные реселлеры начинают продавать новые iPod

Российские авторизированные реселлеры компании Apple начинают продажу новых медиаплееров iPod Touch и iPod Nano. iPod Touch пятого поколения построен на основе двухъядерного процессора A5, имеет 4-дюймовый дисплей с разрешением 1136 на 640 точек, 5-мегапиксельную каме
14.09.2012 Первый взгляд на новый iPod: плеерная революция начинается в октябре

«Святая троица» медиаустройств iPod, на которой Apple смогла в свое время собрать вокруг себя подавляющее количество фанатов (iPhone и iPad покупают преимущественно в дополнение к уже имеющимся плеерам или ноутбукам, а не по
13.09.2012 Не только iPhone 5: Apple обновила линейку плееров iPod. ФОТО

Компания Apple представила новые плееры iPod touch и iPod nano. Анонс состоялся в рамках того же мероприятия в Сан-Франциско,

04.09.2012 Philips DCM5090: напольная аудиосистема с док-станцией для iPhone, iPod и iPad

Компания Philips анонсирована на российском рынке напольную аудиосистему формата 3.1 со встроенным сабвуфером - Philips DCM5090. Система оснащена док-станцией для Phone, iPod и iPad, входом USB и линейным 3,5-мм входом для воспроизведения музыки с портативных плееров различных моделей, встроенным проигрывателем компакт-дисков и встроенным FM-радио. Выходная мощ
25.07.2012 Новый iPod touch будет оснащен 4-дюймовым дисплеем, как и iPhone - слух

ступавший источником слухов. По информации азиатских источников, на которые ссылается ресурс, плеер пятого поколения будет оснащен 4-дюймовым дисплеем, как и новый iPhone. Более того, сообщается, что новый iPod touch получит такой же процессор, какой установлен в iPhone 4S. Плеер текущего поколения оснащен процессором Apple A4 с одним ядром, как в iPhone 4. Также сообщается, что плеер будет
24.05.2012 В Сеть попала фотография панели iPhone 5: Экран будет большим

Интернет-издание SlashGear опубликовало фотографию передней панели корпуса iPod touch 5G/iPhone 5. Ресурс утверждает, что iPhone 5 и iPod touch 5G будут выпущены парой и будут обладать одинаковым дизайном и характеристиками. Фронтальная панель плеера и смартфон
23.05.2012 Первая фотография панели iPhone 5 появилась в Сети

Интернет-издание SlashGear опубликовало фотографию передней панели корпуса iPod touch 5G/iPhone 5. Ресурс утверждает, что iPhone 5 и iPod touch 5G будут выпущены парой и будут обладать одинаковым дизайном и характеристиками. Фронтальная панель плеера и смартфон
12.04.2012 Apple тестирует новые iPhone и iPod: Первые подробности

ийся в смартфоне. Скорее всего, она не будет в точности соответствовать самой модели, которую позже запустят в производство. Помимо этого, издание получило от источника некоторую информацию и о новом iPod touch, который стал единственным устройством на основе iOS, которое не претерпело никаких внутренних или косметических изменений в 2011 г. Гипотетический iPhone 5 проходит тестирование в к
06.03.2012 Звук 4.1 для iPhone и iPod

Компания Pyle выпустила акустическую док-станцию для iPhone/iPod, которая обладает встроенной акустической системой класса 4.1. Конструкция iOS Sound Bar Docking System включает в себя пятидюймовый сабвуфер, два трёхдюймовых многополосных динамика и два
14.11.2011 Apple расширила программу отзыва iPod nano первого поколения

Apple объявила о программе добровольного отзыва плееров iPod nano первого поколения в США, партий, продававшихся в период между сентябрем 2005 г. и январем 2006 г. Причиной отзыва стали сообщения о возгорании устройств вследствие дефектных аккумулят
07.11.2011 Philips DCM2020: микросистема с поддержкой iPod, iPhone и iPad

Компания Philips представила микросистему DCM2020, позволяющую воспроизводить музыку с портативных медиаплееров, CD, а также iPod, iPhone и iPad, благодаря док-станции с функцией подзарядки аккумулятора. Новинка оснащена акустическими системами Bass Reflex, обеспечивающими качественное звучание басов в компактном кор
07.11.2011 Футуризм для iPod

Выпуск акустических док-станций для iPod/iPhone давно уже стал привычной приметой настоящего времени. Эта ниша потребительской эл
31.10.2011 Хиты продаж: лучшие аксессуары для iPod, iPad и iPhone

ькими российскими интернет-магазинами, мы выяснили, какие аксессуары для продуктов компании Apple – iPod, iPad и iPhone – пользуются у покупателей наибольшим успехом. Список аксессуаров для тех
25.10.2011 Создатель iPod занялся инновационными термостатами для дома

Стартап Nest, основанный Тони Фэделлом (Tony Fadell), бывшим старшим вице-президентом подразделения Apple по выпуску iPod, анонсировал свой первый продукт - самообучающийся настенный термостат для автоматической регулировки комнатной температуры. По словам Фэделла, выпуская Nest Learning Thermostat, они пресл
21.10.2011 Pioneer показала аудио- видеомикросистемы с поддержкой iPod

елей: X-SMC5, X-SMC3, X-SMC1BT and X-SMC1. Устройства поддерживают воспроизведение медиа с DVD, CD, iPod/iPhone, различных накопителей и т.п. Корпуса и подставки сделаны из высококачественных м
12.09.2011 Модные часы из модного iPod Nano
02.08.2011 Iomega анонсировала настольный накопитель с портом для зарядки iPad, iPhone и iPod

вый дисковый накопитель большой емкости Iomega Mac Companion Hard Drive, выполненный в стиле новейших компьютеров Mac и впервые среди устройств такого типа оснащенный портом для заядки iPad, iPhone и iPod, а также целым рядом компьютерных интерфейсов для подключения периферийного оборудования, такого как принтер или внешний накопитель. Доступный в версиях емкостью 2 и 3 ТБ, новый дисковый н
01.08.2011 Apple отсудила права на домен ipods.com

Компания Apple успешно отсудила права на домен ipods.com. Компания отправила жалобу на захват данного домена киберсквоттерами в мае текущего года во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Недавно организация вынесла св
28.07.2011 Универсальный пульт управления из iPhone и iPod

Компания Zero1.tv представила универсальный пульт управления VooMote One, использующий в качестве основного узла своей конструкции iPhone или iPod. Фактически, VooMote One представляет собой своеобразную док-станцию, в которую вставляется устройство на iOS. Чтобы конструкция заработала так, как задумывалось её создателями, владельцу

07.07.2011 JVC анонсировала док-станции для iPod и iPad

или плеер. В них встроен радиотюнер, видеовыход, а также линейный вход. В первой док-станции есть также USB-порт, а также функция оцифровки аудиодисков в формат MP3. JVC анонсировала док-станции для iPod и iPad Стоимость устройств неизвестна.
01.06.2011 Офисный пакет Apple теперь доступен для iPhone и iPod touch

Компания Apple объявила о том, что ее пакет офисных программ Apple iWork, включающий приложения Keynote, Pages и Numbers, теперь доступен на iPhone и iPod touch, в дополнение к iPad. Созданные для компьютеров Mac и впоследствии переработанные под iOS и управление с использованием сенсорного интерфейса, приложения Keynote, Pages и Numbers поз
11.05.2011 Новая акустическая система Philips подарит новую жизнь музыке с iPod, iPad и iPhone

детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, устраняя искажения. AirPlay обеспечивает потоковую передачу музыки на док-станцию Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом c iPhone, iPod, iPad или с ПК через программу iTunes. Philips Fidelio SoundSphere DS9800W Philips Fidelio SoundSphere появится в продаже в России в июне 2011 г. по рекомендованной розничной цене 34990 ру
22.04.2011 iPod touch как монитор хирурга

С помощью плеера iPod touch была произведена хирургическая операция на колене.15.04.2011

 Apple проболталась о новом устройстве

В результате программной ошибки в магазине приложений Apple App Store случайно появилось упоминание загадочного продукта на платформе iOS, не связанного с iPhone, iPod touch и iPad и который еще не был анонсирован, сообщает MacRumors. В частности, на страницах с описанием некоторых приложений появилась следующая фраза: «Requirements: Compatible with iPho

Публикаций - 1553, упоминаний - 1929

Apple iPod и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 990
Microsoft Corporation 25775 190
Sony 6739 148
Samsung Electronics 11064 136
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 78
Google LLC 12688 76
Toshiba Corporation 2980 49
Intel Corporation 12811 47
Philips 2099 47
iRiver 182 41
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 38
Lenovo Motorola 3566 38
Dell EMC 5180 35
Amazon Inc - Amazon.com 3277 35
Creative Technology 273 33
LG Electronics 3735 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
HP Inc. 5883 32
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 30
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 28
Meta Platforms - Facebook 4621 24
AT&T Inc 1725 24
HP - Hewlett-Packard 3662 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 21
Yahoo! 3726 21
JVC Kenwood 422 20
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 19
RealNetworks Products and Services 355 19
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 19
Archos Technology 72 18
HTC Corporation 1512 18
SanDisk 343 17
X Corp - Twitter 2938 17
Dell Technologies - Dell Computer 2219 17
Cisco Systems 5372 16
Adobe Systems 1597 16
Cowon Systems 73 14
Nintendo 823 13
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
Nike 195 22
Walt Disney Company 647 20
eBay Inc 1640 15
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 13
Walmart - Wal-Mart Stores 405 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 10
Sony BMG 187 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Coca-Cola Company 261 8
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 8
Warner 540 8
Volkswagen Group - VW 308 8
Россети Ленэнерго 1699 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 7
Yamaha - Ямаха 110 6
Starbucks 91 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Резонанс НПП 407 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Warner Bros. International Television Distribution 289 5
WMG - Warner Music Group 210 5
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 5
EMI Group 60 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 5
BMW Group 482 5
Евросеть 1421 5
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 4
Ford 434 4
SoftBank Group 284 4
LoveFrom - дизайнерская студия 8 4
Ferrari NV 159 4
KGI Securities 50 4
Prada 58 4
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Судебная власть - Judicial power 2500 10
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
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U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Судебная система Японии - Верховный суд Японии 4 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
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ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Конституционный суд РФ 112 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
DGA - Directors Guild of America - Гильдию сценаристов и режиссеров Америки 3 1
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 4 1
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 791
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 306
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 195
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 179
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 124
Аксессуары 4282 124
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