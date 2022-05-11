Apple убила легендарный гаджет, сделавший ее великой

Apple прекратила производство плееров iPod. Продажи седьмого поколения модели Touch, выпущенной в 2019 г., и самой последней во всей серии будут прекращены по мере истощения запасов на складе. Apple признала, что плееры морально устарели, и что из с успехом заменяют планшеты и смартфоны. В сумме плееры iPod просуществовали неполный 21 год, с октября 2001 г. и стали одним из самых известных и востребованных продуктов Apple.

Гаджет, возродивший Apple

Компания Apple полностью закрыла производство своих плееров iPod. Одновременно с этим прекращена и разработка новых моделей, и теперь iPod станет частью истории компании.

История плееров Apple iPod началась в конце октября 2001 г. с выпуска самого первого iPod. Серия просуществовала немногим менее 21 года. Самым последним ее представителем стал iPod Touch седьмого поколения, вышедший в 2019 г. и являющийся, по сути, сильно упрощенным iPhone без целого ряда функций.

Именно этот гаджет возродил Apple

Плеер iPod стал первым коммерчески успешным продуктом Apple после возвращения в нее ее основателя Стива Джобса (Steve Jobs) в 1997 г.

На тот момент компания была на грани краха и не знала, в каком направлении двигаться, какие устройства разрабатывать и развивать. Она выпускала множество устройств, не находивших популярности среди пользователей и терпела миллиардные убытки.

iPod Apple представила, когда рынок портативных медиаплееров еще только зарождался, и бал правили обычные CD-плееры. iPod мгновенно вызвал интерес у пользователей, стал сверхпопулярным, тем самым дав Apple шанс на возрождение, которым она поспешила воспользоваться.

В мае 2022 г. Apple остановила конвейер именно по выпуску iPod Touch, последнего представителя семейства плееров iPod. Все предыдущие модели Apple умертвила несколькими годами ранее.

Причиной ухода iPod в историю стала его фактическая бесполезность как самостоятельного устройства. Единственное, что умеет данный плеер – это воспроизводить музыку и видеоролики, но все обе эти функции давно есть и в планшетах, и в смартфонах. Это признает и сама Apple.

Стив Джобс на презентации iPod Classic первого поколения

В то же время продажи iPod Touch пока еще продолжаются, хотя и исключительно за пределами России, поскольку Apple покинула страну еще в марте 2022 г. Реализация плееров iPod Touch будет продолжаться вплоть до полного истощения складских запасов. Их объемы Apple не раскрывает.

Пять уникальных плееров

Самый первый iPod, который впоследствии с появлением новых форматов будет переименован в iPod Classic, стал одним из самых востребованных продуктов Apple. Его представлял лично Стив Джобс. Он лично придумал слоган «1000 песен у вас в кармане» (1000 songs in your pocket), демонстрирующий широчайшие по тем временам возможности устройства.

iPod Mini так и не смог заменить Classic

За 21 год существования линейка iPod разрослась до пяти подсерий. Основная получила название iPod Classic и в настоящее время состоит из шести поколений, последнее из которых Apple выпустила в сентябре 2007 г.

В январе 2004 г. в дополнение к Classic Apple выпустила уменьшенную версию плеера под названием iPod Mini. Спросом линейка не пользовалась, и потому второе поколение образца февраля 2005 г. стало последним в ней.

iPod Nano стал более успешной версией Mini

На замену Mini пришли iPod Shuffle – плееры без дисплеев и лишь с кнопками управления. Это были совсем крошечные гаджеты, снискавшие популярность у пользователей благодаря невысокой цене и небольшим габаритам. Первое поколение Shuffle вышло в январе 2005 г., последнее (четвертое) – в сентябре 2010 г.

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В сентябре 2005 г. появилась и полная замена iPod Mini под названием iPod Nano. Это тоже мини-версия iPod Classic, но более продвинутая в техническом плане в сравнении с iPod Mini. Всего вышло семь поколений Nano – последнее датировано сентябрем 2012 г.

iPod Shuffle предпочитали истинные ценители минимализма

iPod Nano стала одной из самых емких линеек плееров Apple. Семь поколений насчитывает и самая современная их серия – iPod Touch.

Как iPhone, но не совсем

Apple развивала серию Touch параллельно со своими смартфонами iPhone. Если самый первый iPhone был показан в январе 2007 г. и вышел спустя полгода, то первое поколение iPod Touch увидело свет в сентябре 2007 г.

iPod Touch седьмого поколения

Второе, третье и четвертое поколения выпускались каждый год именно в сентябре. После выхода четвертой реинкарнации плеера стало заметно, что Apple начала терять интерес к этим устройствам. iPod Touch пятого поколения задержался до сентября 2012 г., а шестое поколение вышло спустя еще почти три года – в июле 2015 г. На разработку iPod Touch 7 Apple потребовалось еще больше времени – около четырех лет, так как релиз состоялся в мае 2019 г.

iPod Touch 7 стал последним плеером в линейке Apple и в целом последним iPod, стоявшим на конвейере. Выпуск шестого поколения Touch был прекращен летом 2019 г.

Как уходили iPod разных серий

Что до других линеек плееров Apple, то дольше всех продержались Nano и Shuffle. Про них можно сказать, что они умерли в один день – как сообщал CNews, Apple прекратила их производство в конце июля 2017 г.

Оригинальная линейка iPod Classic является самой долгоиграющей после Touch. Если последней на момент закрытия в мае 2022 г. было почти 15 лет, то Classic продержалась до сентября 2014 г., неполные 13 лет.

Другие серии прожили более короткую жизнь. Так, iPod Nano выпускались с середины 2005 по середину 2017 г. и были сняты с производства одновременно с Shuffle, которые вышли в начале 2005 г. Наименее жизнеспособной оказалась линейка Mini – она продержалась всего полтора года.

Вероятнее всего, iPod больше не вернутся

Плееры iPod в конечном счете были полностью вытеснены смартфонами, пусть на это им и потребовалось 15 лет. Свою лепту в это внесли не только iPhone, но и мобильники на базе ОС Android, по своим возможностям тоже сильно превосходящие обычные музыкальные плееры, пусть и производства Apple.

Следует отметить, что плееры – далеко не единственные устройства, чье господство на мировом рынке закончилось с приходом смартфонов. Умные телефоны постепенно вытеснили как минимум цифровые фотоаппараты и навигаторы, сведя их продажи к минимуму.