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Jobs Steve Джобс Стив
СОБЫТИЯ
|29.07.2025
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Мечта Стива Джобса сбывается в России – все массово скупают iPad и другие планшеты. Поставлен рекорд продаж. Опрос
. Ноутбук в сердечке Толчок к популяризации планшетных компьютеров дал основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs), в 2010 г. показавший всему миру первое поколение iPad. Он также высказал мысль,
|09.11.2023
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Основатель Apple и друг Стива Джобса в больнице с инсультом
к госпитализирован Стив Возняк (Steve Wozniak), основавший компанию Apple вместе со Стивом Джобсом (Steve Jobs) попал в больницу. Как пишет Reuters, он госпитализирован с подозрением на ишемиче
|30.07.2020
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Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone
Долой несогласных Стив Джобс (Steve Jobs), основатель и предыдущий генеральный директор Apple, безжалостно расправлялся с н
|02.03.2020
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Вдова Стива Джобса решила лишить детей наследства
Деньги семьи – на благотворительность Вдова сооснователя компании Apple Стива Джобса (Steve Jobs) 57-летняя Лорен Джобс (Laurene Jobs) приняла решение оставить детей
|08.10.2019
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Apple выпустила новую macOS Catalina. Наследие Стива Джобса отправлено на помойку
Tunes, лично представленный в январе 2001 г. вернувшимся в компанию Apple из ссылки Стивом Джобсом (Steve Jobs), стал вехой, с которой началось легендарное возрождение потускневшей к тому време
|02.01.2018
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«Китайский Стив Джобс и Илон Маск» стал невозвращенцем
ря, приобретение телекомпанией Leshi, известной как «китайский Netflix», автомобильного и смартфонного бизнеса одновременно. Цзя, которому амбиции на смартфонном рынке обеспечили прозвище «китайского Стива Джобса», обязался сократить собственный доход до 1 юаня (около $0,15) и пообещал замедлить темпы развития.Через несколько дней стало известно, что LeEco остановила строительство завода по
|28.12.2017
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Код знаменитой ОС Стива Джобса будет открыт всем желающим
о более дешевые компьютеры. Apple прекратила выпуск Lisa через три года после запуска. Следующим компьютером компании стал уже Macintosh, первая модель которого вышла в 1984 г.Джобс и LisaСтив Джобс (Steve Jobs) не являлся непосредственным создателем Lisa, однако сыграл большую роль в ее запуске. Это он убедил легендарную лабораторию Xerox PARC пустить команду разработчиков Lisa на экскурси
|04.07.2017
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Счета «китайского Стива Джобса и Илона Маска» в одном лице арестованы судом
ря, приобретение телекомпанией Leshi, известной как «китайский Netflix», автомобильного и смартфонного бизнеса одновременно. Цзя, которому амбиции на смартфонном рынке обеспечили прозвище «китайского Стива Джобса», обязался сократить собственный доход до 1 юаня (около $0,15) и пообещал замедлить темпы развития.Смартфонные амбиции Цзя Юэтина обеспечили ему прозвище «китайского Стива Джобс
|05.06.2017
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В новой iOS 11 Apple предала заветы Стива Джобса
рет на прямой доступ пользователя к файловой системе был идеей основателя и главного идеолога Apple Стива Джобса. Некоторое подобие структурированности в управление файлами привнесло приложение
|27.08.2015
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Человек, уволивший Стива Джобса из Apple, выпустил два новых смартфона
калли в Apple Джон Скалли пришел в компанию Apple в 1983 г. по приглашению одного из ее основателей Стива Джобса (Steve Jobs) для того, чтобы он мог применить в ней навыки маркетинга, полученны
|08.07.2014
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Премьер-министр Финляндии обвинил Стива Джобса в уничтожении экономики
ер-министр Финляндии Александр Стубб (Alexander Stubb) обвинил бывшего генерального директора Apple Стива Джобса (Steve Jobs), скончавшегося в октябре 2011 г., в уничтожении рынка труда своего
|17.04.2014
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Топ-менеджер Samsung увидел в смерти Стива Джобса шанс атаковать iPhone
tions America Майкл Пеннингтон (Michael Pennington) посчитал смерть основателя и руководителя Apple Стива Джобса (Steve Jobs) хорошим поводом, чтобы начать «атаку на iPhone», сообщает The New Y
|06.02.2014
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Стив Джобс хотел видеть OS X на Sony VAIO
сту Нобуяки Хаяши. В своём интервью Андо вспомнил путешествие на гГаваи, где и произошла встреча со Стивом Джобсом. Джобс предложит комплектовать ноутбуки серии VAIO операционной системой MacOS
|30.10.2013
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Актер, сыгравший Стива Джобса, будет разрабатывать планшеты в Lenovo
нологическими компаниями, в том числе Airbnb, Foursquare, Spotify, Path и Uber. Эштон Кутчер в роли Стива Джобса В 2011 г. в числе прочих инвесторов Кутчер профинансировал социальную сеть для г
|13.09.2013
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Дизайнер компьютеров Mac дискредитирует Apple
ромоздкими. Эта концепция повлияла на всю индустрию вычислительной техники. Вскоре после увольнения Стива Джобса из Apple в 1985 г. Хартмут Эсслингер покинул Apple и воссоединился с Джобсом в е
|19.08.2013
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Фильм о Стиве Джобсе обернулся провалом
й идеей. Однако более важным является то, что, несмотря на массовую любовь к продукции Apple, культ Стива Джобса постепенно сходит на нет. Все указывает на то, что фильм продержится в прокате н
|04.02.2013
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Билл Гейтс признался, что Стив Джобс был «круче»
t и отец компьютерной революции Билл Гейтс (Bill Gates) признался, что основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs) всегда был «круче», чем он сам. Это признание он сделал в интервью Стивену Кольбе
|05.10.2012
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Полтонны яблок раздадут в Петербурге в честь Стива Джобса
ммов яблок раздадут в Петербурге сегодня, 5 октября, - в годовщину смерти основателя компании Apple Стива Джобса (Steve Jobs), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов акции. Акция пр
|05.10.2012
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Apple выпустила видеоролик в честь годовщины со дня смерти Стива Джобса
Apple выпустила видеоролик в честь одного из основателей и бывшего руководителя компании Стива Джобса (Steve Jobs), который скончался ровно год назад, 5 октября 2011 г., от рака. Вид
|11.09.2012
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Главный дизайнер Apple купил дом вдвое дороже, чем у Стива Джобса
т команду дизайнеров «яблочной» компании с 1996 г. Он был близким другом бывшего руководителя Apple Стива Джобса (Steve Jobs), и считался одним из наиболее вероятных его преемников. Возглавляющ
|15.08.2012
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Ограблен дом Стива Джобса
Ограблен дом бывшего руководителя Apple покойного Стива Джобса (Steve Jobs) на Вейверли Стрит в Пало-Альто, Калифорния, сообщает San Jose Mercu
|06.08.2012
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Стив Джобс при жизни благословил 7-дюймовый iPad
Бывший глава Apple Стив Джобс (Steve Jobs), который скончался в октябре прошлого года, согласился на то, чтобы Apple выпусти
|06.08.2012
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Топ-менеджеры Apple в 2011 г. убедили Стива Джобса выпустить 7-дюймовый iPad
Бывший глава Apple Стив Джобс (Steve Jobs), который скончался в октябре прошлого года, согласился на то, чтобы Apple выпусти
|27.07.2012
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В Одессе поставят памятник Стиву Джобсу
иссии. «Это очень актуально, свежо и своевременно. Сегодня, в век взрыва информационных технологий, Стив Джобс - кумир молодежи, полностью изменивший мир. Это – талантливый изобретатель, в засл
|16.07.2012
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Соратник Стива Джобса и создатель Mac OS X нашел работу в российской компании
качестве прототипа для Mac OS X, ОС всех компьютеров Apple после возвращения в «яблочную» компанию Стива Джобса. В 1996 г. NeXT прекратила существование, и Бертран Серле с частью ее команды пр
|25.05.2012
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Глава Apple Тим Кук ломает традиции Стива Джобса
Глава Apple Тим Кук (Tim Cook), принявший бразды правления компании из рук Стива Джобса (Steve Jobs) около 9 месяцев назад, незадолго до его смерти, является гораздо бо
|18.05.2012
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Стив Джобс перед смертью работал над автомобилем Apple iCar
Один из основателей Apple и бывший исполнительный директор корпорации Стив Джобс (Steve Jobs) намеревался создать автомобиль под названием iCar, полностью разработав его дизай
|13.02.2012
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Стив Джобс получил премию Грэмми посмертно
Основатель компании Apple Стив Джобс (Steve Jobs) в воскресенье, 12 февраля, был удостоен премии Грэмми посмертно за выдающийся вкл
|24.01.2012
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Авиакомпания Virgin America назвала один из самолетов в честь Стива Джобса
Авиакомпания Virgin America назвала один из своих самолетов в честь основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs). На борту своего самолета Airbus A320 компания поместила популярную
|22.12.2011
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В Венгрии открыли первый в мире памятник Стиву Джобсу
явили о том, что открыли в Будапеште первый в мире памятник основателю компании Apple Стиву Джобсу (Steve Jobs). Статуя Джобса была выполнена венгерским скульптором Эрно Тотом (Erno Toth) на де
|07.12.2011
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Биография Стива Джобса стала главным бестселлером года на Amazon
упнейший онлайн-ритейлер Amazon сообщил о том, что первая официальная биография бывшего главы Apple Стива Джобса (Steve Jobs), написанная Уолтером Айзексоном (Walter Isaacson), стала главным бе
|07.11.2011
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Старое интервью со Стивом Джобсом покажут в кинотеатрах
Фрагменты из интервью со Стивом Джобсом (Steve Jobs), основателем компании Apple, почти 20-летней давности должны стать основой для но
|03.11.2011
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Официальная биография Стива Джобса стала бестселлером в США
Печатная версия первой официальной биографии бывшего главы Apple Стива Джобса (Steve Jobs) в течение первой недели продаж в США разошлась в количестве 379 тыс
|02.11.2011
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Официальная биография Стива Джобса готова к выходу на русском языке
и журналиста Уолтера Айзексона (Walter Isaacson) – первой официальной биографии бывшего главы Apple Стива Джобса (Steve Jobs). Напомним, что англоязычный вариант книги был выпущен 24 октября те
|31.10.2011
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R2-D2: Android был шокирован, узнав мнение Стива Джобса о себе
за Шмальцель и Брюс Эванс), который обычно выходит трижды в неделю и нацелен на технически-ориентированные темы, с акцентом на "культ" продуктов Apple, был посвящён роботу Android читающему биографию Стива Джобса, написанную американским журналистом и писателем Уолтером Исааксоном. Биография уже поступила в продажу, но ещё ранее были известны выдержки из неё, например, АР сообщало, что Джоб
|25.10.2011
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Стив Джобс в резких выражениях критиковал Intel, Microsoft, HP и Google
Газета Financial Times опубликовала несколько цитат одного из основателей и бывшего главы Apple Стива Джобса (Steve Jobs), взятые из его официальной биографии, продажи которой начались 24 о
|24.10.2011
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Стив Джобс: я восхищаюсь Марком Цукербергом за то, что он не продался
В ходе своего недавнего интервью на передаче 60 Minutes биограф Стива Джобса (Steve Jobs) Уолтер Исааксон (Walter Isaacson) предоставил зрителям возможность
|24.10.2011
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Стив Джобс ненавидел Google и уважал основателя Facebook
Первая официальная биография основателя и бывшего руководителя Apple Стива Джобса (Steve Jobs) стала доступна для загрузки в магазинах Amazon Kindle Store и Apple
|20.10.2011
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Apple обновила веб-страницу, посвященную Стиву Джобсу
а о том, что обновила мемориальную страницу на своем сайте, посвященную ее основателю Стиву Джобсу (Steve Jobs). Сразу после смерти Джобса компания опубликовала в Сети собственное заявление по
|14.10.2011
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Звезды Apple: Кто станет новым Стивом Джобсом?
план выдвинулось несколько сотрудников Apple, которых можно считать наиболее вероятными преемниками Стива Джобса как визионера. Тим Кук Тим Кук, бывший топ-менеджер IBM, назначен CEO Apple с ав
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