Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Jobs Steve
Джобс Стив
Публикаций - 988, упоминаний - 2018
Jobs Steve упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru