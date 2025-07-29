Мечта Стива Джобса сбывается в России – все массово скупают iPad и другие планшеты. Поставлен рекорд продаж. Опрос . Ноутбук в сердечке Толчок к популяризации планшетных компьютеров дал основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs), в 2010 г. показавший всему миру первое поколение iPad. Он также высказал мысль,

Основатель Apple и друг Стива Джобса в больнице с инсультом к госпитализирован Стив Возняк (Steve Wozniak), основавший компанию Apple вместе со Стивом Джобсом (Steve Jobs) попал в больницу. Как пишет Reuters, он госпитализирован с подозрением на ишемиче

Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone Долой несогласных Стив Джобс (Steve Jobs), основатель и предыдущий генеральный директор Apple, безжалостно расправлялся с н

Вдова Стива Джобса решила лишить детей наследства Деньги семьи – на благотворительность Вдова сооснователя компании Apple Стива Джобса (Steve Jobs) 57-летняя Лорен Джобс (Laurene Jobs) приняла решение оставить детей

Apple выпустила новую macOS Catalina. Наследие Стива Джобса отправлено на помойку Tunes, лично представленный в январе 2001 г. вернувшимся в компанию Apple из ссылки Стивом Джобсом (Steve Jobs), стал вехой, с которой началось легендарное возрождение потускневшей к тому време

«Китайский Стив Джобс и Илон Маск» стал невозвращенцем ря, приобретение телекомпанией Leshi, известной как «китайский Netflix», автомобильного и смартфонного бизнеса одновременно. Цзя, которому амбиции на смартфонном рынке обеспечили прозвище «китайского Стива Джобса», обязался сократить собственный доход до 1 юаня (около $0,15) и пообещал замедлить темпы развития.Через несколько дней стало известно, что LeEco остановила строительство завода по

Код знаменитой ОС Стива Джобса будет открыт всем желающим о более дешевые компьютеры. Apple прекратила выпуск Lisa через три года после запуска. Следующим компьютером компании стал уже Macintosh, первая модель которого вышла в 1984 г.Джобс и LisaСтив Джобс (Steve Jobs) не являлся непосредственным создателем Lisa, однако сыграл большую роль в ее запуске. Это он убедил легендарную лабораторию Xerox PARC пустить команду разработчиков Lisa на экскурси

Счета «китайского Стива Джобса и Илона Маска» в одном лице арестованы судом ря, приобретение телекомпанией Leshi, известной как «китайский Netflix», автомобильного и смартфонного бизнеса одновременно. Цзя, которому амбиции на смартфонном рынке обеспечили прозвище «китайского Стива Джобса», обязался сократить собственный доход до 1 юаня (около $0,15) и пообещал замедлить темпы развития.Смартфонные амбиции Цзя Юэтина обеспечили ему прозвище «китайского Стива Джобс

В новой iOS 11 Apple предала заветы Стива Джобса рет на прямой доступ пользователя к файловой системе был идеей основателя и главного идеолога Apple Стива Джобса. Некоторое подобие структурированности в управление файлами привнесло приложение

Человек, уволивший Стива Джобса из Apple, выпустил два новых смартфона калли в Apple Джон Скалли пришел в компанию Apple в 1983 г. по приглашению одного из ее основателей Стива Джобса (Steve Jobs) для того, чтобы он мог применить в ней навыки маркетинга, полученны

Премьер-министр Финляндии обвинил Стива Джобса в уничтожении экономики ер-министр Финляндии Александр Стубб (Alexander Stubb) обвинил бывшего генерального директора Apple Стива Джобса (Steve Jobs), скончавшегося в октябре 2011 г., в уничтожении рынка труда своего

Топ-менеджер Samsung увидел в смерти Стива Джобса шанс атаковать iPhone tions America Майкл Пеннингтон (Michael Pennington) посчитал смерть основателя и руководителя Apple Стива Джобса (Steve Jobs) хорошим поводом, чтобы начать «атаку на iPhone», сообщает The New Y

Стив Джобс хотел видеть OS X на Sony VAIO сту Нобуяки Хаяши. В своём интервью Андо вспомнил путешествие на гГаваи, где и произошла встреча со Стивом Джобсом. Джобс предложит комплектовать ноутбуки серии VAIO операционной системой MacOS

Актер, сыгравший Стива Джобса, будет разрабатывать планшеты в Lenovo нологическими компаниями, в том числе Airbnb, Foursquare, Spotify, Path и Uber. Эштон Кутчер в роли Стива Джобса В 2011 г. в числе прочих инвесторов Кутчер профинансировал социальную сеть для г

Дизайнер компьютеров Mac дискредитирует Apple ромоздкими. Эта концепция повлияла на всю индустрию вычислительной техники. Вскоре после увольнения Стива Джобса из Apple в 1985 г. Хартмут Эсслингер покинул Apple и воссоединился с Джобсом в е

Фильм о Стиве Джобсе обернулся провалом й идеей. Однако более важным является то, что, несмотря на массовую любовь к продукции Apple, культ Стива Джобса постепенно сходит на нет. Все указывает на то, что фильм продержится в прокате н

Билл Гейтс признался, что Стив Джобс был «круче» t и отец компьютерной революции Билл Гейтс (Bill Gates) признался, что основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs) всегда был «круче», чем он сам. Это признание он сделал в интервью Стивену Кольбе

Полтонны яблок раздадут в Петербурге в честь Стива Джобса ммов яблок раздадут в Петербурге сегодня, 5 октября, - в годовщину смерти основателя компании Apple Стива Джобса (Steve Jobs), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов акции. Акция пр

Apple выпустила видеоролик в честь годовщины со дня смерти Стива Джобса Apple выпустила видеоролик в честь одного из основателей и бывшего руководителя компании Стива Джобса (Steve Jobs), который скончался ровно год назад, 5 октября 2011 г., от рака. Вид

Главный дизайнер Apple купил дом вдвое дороже, чем у Стива Джобса т команду дизайнеров «яблочной» компании с 1996 г. Он был близким другом бывшего руководителя Apple Стива Джобса (Steve Jobs), и считался одним из наиболее вероятных его преемников. Возглавляющ

Ограблен дом Стива Джобса Ограблен дом бывшего руководителя Apple покойного Стива Джобса (Steve Jobs) на Вейверли Стрит в Пало-Альто, Калифорния, сообщает San Jose Mercu

Стив Джобс при жизни благословил 7-дюймовый iPad Бывший глава Apple Стив Джобс (Steve Jobs), который скончался в октябре прошлого года, согласился на то, чтобы Apple выпусти

Топ-менеджеры Apple в 2011 г. убедили Стива Джобса выпустить 7-дюймовый iPad Бывший глава Apple Стив Джобс (Steve Jobs), который скончался в октябре прошлого года, согласился на то, чтобы Apple выпусти

В Одессе поставят памятник Стиву Джобсу иссии. «Это очень актуально, свежо и своевременно. Сегодня, в век взрыва информационных технологий, Стив Джобс - кумир молодежи, полностью изменивший мир. Это – талантливый изобретатель, в засл

Соратник Стива Джобса и создатель Mac OS X нашел работу в российской компании качестве прототипа для Mac OS X, ОС всех компьютеров Apple после возвращения в «яблочную» компанию Стива Джобса. В 1996 г. NeXT прекратила существование, и Бертран Серле с частью ее команды пр

Глава Apple Тим Кук ломает традиции Стива Джобса Глава Apple Тим Кук (Tim Cook), принявший бразды правления компании из рук Стива Джобса (Steve Jobs) около 9 месяцев назад, незадолго до его смерти, является гораздо бо

Стив Джобс перед смертью работал над автомобилем Apple iCar Один из основателей Apple и бывший исполнительный директор корпорации Стив Джобс (Steve Jobs) намеревался создать автомобиль под названием iCar, полностью разработав его дизай

Стив Джобс получил премию Грэмми посмертно Основатель компании Apple Стив Джобс (Steve Jobs) в воскресенье, 12 февраля, был удостоен премии Грэмми посмертно за выдающийся вкл

Авиакомпания Virgin America назвала один из самолетов в честь Стива Джобса Авиакомпания Virgin America назвала один из своих самолетов в честь основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs). На борту своего самолета Airbus A320 компания поместила популярную

В Венгрии открыли первый в мире памятник Стиву Джобсу явили о том, что открыли в Будапеште первый в мире памятник основателю компании Apple Стиву Джобсу (Steve Jobs). Статуя Джобса была выполнена венгерским скульптором Эрно Тотом (Erno Toth) на де

Биография Стива Джобса стала главным бестселлером года на Amazon упнейший онлайн-ритейлер Amazon сообщил о том, что первая официальная биография бывшего главы Apple Стива Джобса (Steve Jobs), написанная Уолтером Айзексоном (Walter Isaacson), стала главным бе

Старое интервью со Стивом Джобсом покажут в кинотеатрах Фрагменты из интервью со Стивом Джобсом (Steve Jobs), основателем компании Apple, почти 20-летней давности должны стать основой для но

Официальная биография Стива Джобса стала бестселлером в США Печатная версия первой официальной биографии бывшего главы Apple Стива Джобса (Steve Jobs) в течение первой недели продаж в США разошлась в количестве 379 тыс

Официальная биография Стива Джобса готова к выходу на русском языке и журналиста Уолтера Айзексона (Walter Isaacson) – первой официальной биографии бывшего главы Apple Стива Джобса (Steve Jobs). Напомним, что англоязычный вариант книги был выпущен 24 октября те

R2-D2: Android был шокирован, узнав мнение Стива Джобса о себе за Шмальцель и Брюс Эванс), который обычно выходит трижды в неделю и нацелен на технически-ориентированные темы, с акцентом на "культ" продуктов Apple, был посвящён роботу Android читающему биографию Стива Джобса, написанную американским журналистом и писателем Уолтером Исааксоном. Биография уже поступила в продажу, но ещё ранее были известны выдержки из неё, например, АР сообщало, что Джоб

Стив Джобс в резких выражениях критиковал Intel, Microsoft, HP и Google Газета Financial Times опубликовала несколько цитат одного из основателей и бывшего главы Apple Стива Джобса (Steve Jobs), взятые из его официальной биографии, продажи которой начались 24 о

Стив Джобс: я восхищаюсь Марком Цукербергом за то, что он не продался В ходе своего недавнего интервью на передаче 60 Minutes биограф Стива Джобса (Steve Jobs) Уолтер Исааксон (Walter Isaacson) предоставил зрителям возможность

Стив Джобс ненавидел Google и уважал основателя Facebook Первая официальная биография основателя и бывшего руководителя Apple Стива Джобса (Steve Jobs) стала доступна для загрузки в магазинах Amazon Kindle Store и Apple

Apple обновила веб-страницу, посвященную Стиву Джобсу а о том, что обновила мемориальную страницу на своем сайте, посвященную ее основателю Стиву Джобсу (Steve Jobs). Сразу после смерти Джобса компания опубликовала в Сети собственное заявление по