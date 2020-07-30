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Jobs Steve
Джобс Стив



30.07.2020 Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone
02.03.2020 Вдова Стива Джобса решила лишить детей наследства
08.10.2019 Apple выпустила новую macOS Catalina. Наследие Стива Джобса отправлено на помойку
02.01.2018 «Китайский Стив Джобс и Илон Маск» стал невозвращенцем
28.12.2017 Код знаменитой ОС Стива Джобса будет открыт всем желающим
04.07.2017 Счета «китайского Стива Джобса и Илона Маска» в одном лице арестованы судом
05.06.2017 В новой iOS 11 Apple предала заветы Стива Джобса
27.08.2015 Человек, уволивший Стива Джобса из Apple, выпустил два новых смартфона
08.07.2014 Премьер-министр Финляндии обвинил Стива Джобса в уничтожении экономики
17.04.2014 Топ-менеджер Samsung увидел в смерти Стива Джобса шанс атаковать iPhone
06.02.2014 Стив Джобс хотел видеть OS X на Sony VAIO
30.10.2013 Актер, сыгравший Стива Джобса, будет разрабатывать планшеты в Lenovo
13.09.2013 Дизайнер компьютеров Mac дискредитирует Apple
19.08.2013 Фильм о Стиве Джобсе обернулся провалом
04.02.2013 Билл Гейтс признался, что Стив Джобс был «круче»
05.10.2012 Полтонны яблок раздадут в Петербурге в честь Стива Джобса
05.10.2012 Apple выпустила видеоролик в честь годовщины со дня смерти Стива Джобса
11.09.2012 Главный дизайнер Apple купил дом вдвое дороже, чем у Стива Джобса
15.08.2012 Ограблен дом Стива Джобса
06.08.2012 Стив Джобс при жизни благословил 7-дюймовый iPad
06.08.2012 Топ-менеджеры Apple в 2011 г. убедили Стива Джобса выпустить 7-дюймовый iPad
27.07.2012 В Одессе поставят памятник Стиву Джобсу
16.07.2012 Соратник Стива Джобса и создатель Mac OS X нашел работу в российской компании
25.05.2012 Глава Apple Тим Кук ломает традиции Стива Джобса
18.05.2012 Стив Джобс перед смертью работал над автомобилем Apple iCar
13.02.2012 Стив Джобс получил премию Грэмми посмертно
24.01.2012 Авиакомпания Virgin America назвала один из самолетов в честь Стива Джобса
22.12.2011 В Венгрии открыли первый в мире памятник Стиву Джобсу
07.12.2011 Биография Стива Джобса стала главным бестселлером года на Amazon
07.11.2011 Старое интервью со Стивом Джобсом покажут в кинотеатрах
03.11.2011 Официальная биография Стива Джобса стала бестселлером в США
02.11.2011 Официальная биография Стива Джобса готова к выходу на русском языке
31.10.2011 R2-D2: Android был шокирован, узнав мнение Стива Джобса о себе
25.10.2011 Стив Джобс в резких выражениях критиковал Intel, Microsoft, HP и Google
24.10.2011 Стив Джобс: я восхищаюсь Марком Цукербергом за то, что он не продался
24.10.2011 Стив Джобс ненавидел Google и уважал основателя Facebook
20.10.2011 Apple обновила веб-страницу, посвященную Стиву Джобсу
14.10.2011 Звезды Apple: Кто станет новым Стивом Джобсом?
11.10.2011 Названа причина смерти Стива Джобса
10.10.2011 Стив Джобс оставил в наследство Apple ряд новых продуктов

Публикаций - 988, упоминаний - 2018

Jobs Steve упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 10118 931
Microsoft Corporation 21006 164
Google LLC 9436 163
Samsung Electronics 8946 110
Intel Corporation 10799 91
Sony 5561 62
Nokia Corporation 5235 57
Meta - Facebook 4129 56
Adobe Systems 1331 53
IBM 8683 53
AT&T Inc 1554 50
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 41
Dell EMC 4472 38
HTC Corporation 1376 37
HP Inc. 5103 35
Lenovo Motorola 3319 34
Amazon Inc - Amazon.com 2526 32
Oracle Corporation 5809 32
LG Electronics 3120 31
Lenovo Group 1998 27
Nvidia Corp 3023 25
Twitter 2290 24
Cisco Systems 4637 23
AMD - Advanced Micro Devices 3498 23
HP - Hewlett-Packard 3424 20
Zoom Int - Zoom Video Communications 946 20
Meizu 143 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 1722 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8532 19
Yahoo! 3468 17
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 17
Huawei 2996 16
Xiaomi 979 15
Acer Group 2182 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7511 14
Sony Ericsson 1032 14
SEC Consult Services 1272 14
Sharp Corporation 964 13
Qualcomm Technologies 1557 13
Toshiba Corporation 2749 12
Walt Disney Company 490 17
Pixar 42 11
LinkedIn 548 9
Walmart - Wal-Mart Stores 319 9
Евросеть 1342 8
Tesla Motors 262 7
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1584 6
BMW 372 6
eBay Inc 1560 6
UMG - Universal Music Group 248 5
re:Store 117 5
PepsiCo - Пепсико 146 5
Sony Pictures Entertainment 133 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 368 5
Nike 152 5
Prada 50 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 236 4
WMG - Warner Music Group 195 4
Warner Bros. International Television Distribution 260 3
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 99 3
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 50 3
GM - General Motors 419 3
DST Global 169 3
LoveFrom - дизайнерская студия 4 3
Sony BMG 175 3
Puma - Пума 39 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 3
EMI Group 58 3
Связной ГК 1084 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 3
Airbnb 68 3
Jaguar Cars 99 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 3
Uber 275 3
Merrill Lynch 427 3
Альфа-Групп 582 2
Boeing 897 2
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 9
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2760 5
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 295 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7356 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2352 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2000 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1734 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 2
МКС - Международная космическая станция 1383 2
Суд Калифорнии - Федеральный суд Центрального округа Калифорнии - Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California - Окружные суды Калифорнии 11 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2041 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3240 2
Правительство РФ 2656 2
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 32 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 349 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 38 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 69 1
Роснано 619 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
Федеральное казначейство России 867 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 333 1
Администрация Президента РФ 324 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 1
Президент Российской Федерации 1727 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 426 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 9
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 4
Greenpeace - Гринпис 114 3
Руссофт - Russoft 344 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
Linux Foundation 163 1
Демократическая политическая партия США 51 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
ASF - Apache Software Foundation 80 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
OLPC - One Laptop per Child 71 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10101 85
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6285 58
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 56
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 46
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9111 45
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12130 39
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4889 38
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3552 36
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 32
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 30
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4207 28
PowerPC - PPC - микропроцессорная RISC-архитектура 217 22
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 586 18
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 452 18
Smartphone - Смартфон 875 18
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4045 17
ARM64 - Архитектура процессора 1232 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2984 16
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1539 14
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 821 14
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1123 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2040 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 428 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 12
USB Type-C - USB-C 1004 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1413 12
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 693 11
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 11
QWERTY-клавиатура 631 11
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 10
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 9
DDR - Double data rate 2076 9
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 286 9
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 651 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 9
Apple iPhone - серия смартфонов 5822 425
Apple iPad 3541 217
Apple iPod 1381 197
Apple Mac - Apple Macintosh 2540 172
Google Android 11666 165
Apple iTunes Store 1032 128
Apple iOS 6242 124
Apple iPhone 4 727 100
Apple macOS X - Rhapsody 1392 88
Apple iPod Touch 718 86
Microsoft Windows 10 10121 75
Apple - App Store 2355 69
Apple MacBook - серия ноутбуков 566 56
Apple iPhone 3 400 54
Apple iMac - Серия моноблоков 429 53
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 277 50
Apple MacBook Air - Ноутбук 507 49
Apple iPhone 5 732 41
Apple macOS 1229 31
Apple Siri - Голосовой помощник 332 31
Apple Safari - Браузер 728 31
Linux OS 7200 28
Apple MacBook Pro 482 27
Microsoft Windows Phone OS 1521 26
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 25
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 479 25
Apple iCloud 223 25
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1228 25
Apple iPhone OS 136 25
Google YouTube - Видеохостинг 2175 24
Apple iPhone 6 578 24
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 257 24
Google Nexus - Серия смартфонов 415 22
Samsung Galaxy Note 587 22
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 395 22
JavaScript - Язык программирования 935 20
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 410 20
Apple iPad Pro 251 20
Google Play - Google Store - Android Market 2637 19
Symbian OS 1387 18
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 94
Gates William Henry - Гейтс Билл 863 42
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 32
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 276 30
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 274 28
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 27
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 25
Larry Page - Ларри Пейдж 173 22
Brin Sergey - Сергей Брин 179 19
Schiller Phil - Шиллер Филип 81 18
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 16
Симонов Игорь 100 15
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 14
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 13
Медведев Дмитрий 1590 12
Dell Michael - Делл Майкл 188 11
Кожевников Алексей 61 7
Jun Lei - Цзунь Лей 44 7
Allen Paul - Аллен Пол 119 6
Hurd Mark - Херд Марк 95 6
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 6
Горюнов Михаил 16 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 5
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 148 5
Bezos Jeff - Безос Джефф 139 5
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 5
Rubin Andy - Рубин Энди 61 4
Chambers John - Чемберс Джон 115 4
Дворкович Аркадий 188 4
Williams Jeff - Уильямс Джефф 14 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 136 4
Мильнер Юрий 128 4
Путин Владимир 2441 4
Усманов Алишер 254 3
Ive Jonathan Jony - Айв Джонатан «Джони» 3 3
Касперский Евгений 286 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 78 3
Чичваркин Евгений 158 3
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 12 3
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34001 246
Россия - Российская федерация - РФ 82427 167
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 79
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10883 71
США - Калифорния 3069 68
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 53
США - Калифорния - Купертино 246 53
Германия - Федеративная Республика 7785 43
Япония 7898 37
Франция - Французская Республика 4928 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11610 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26678 25
США - Калифорния - Кремниевая долина 626 22
Австралия - Австралийский Союз 2654 22
Европа 7260 20
США - Нью-Йорк 2587 19
Италия - Итальянская Республика 2822 18
Канада 3057 18
Южная Корея - Республика 3254 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1443 14
Великобритания - Лондон 1840 13
Индия - Республика 4082 13
Азия - Азиатский регион 3151 11
Испания - Королевство 2520 11
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1231 10
Новая Зеландия 584 10
Финляндия - Финляндская Республика 1622 9
Ирландия - Республика 799 9
Нидерланды 1992 8
Австрия - Австрийская Республика 976 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11571 8
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 156 8
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 8
Сингапур - Республика 1519 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 7
Китай - Пекин 815 7
Швеция - Королевство 1811 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1056 7
Китай - Тайвань 1557 7
Америка 1188 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 42
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4105 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5058 7
Русский язык 1657 6
Apple Antennagate 7 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3659 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 5
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 4
Истец 49 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 3
Apple Park 5 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 2
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 6 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 2
Образование в России 552 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2750 2
Дед Мороз 153 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 2
Вторая мировая война 479 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 78 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 56 1
Физика - область естествознания 78 1
Английский язык 374 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 27 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
Федеральное законодательство 355 1
README-файл 8 1
Ctrl 51 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 102 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 21 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 7 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1089 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 1
Thomson Reuters - Рейтер 5681 80
AppleInsider 381 63
MacWorld 116 48
NYT - The New York Times 943 31
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