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Jobs Steve Джобс Стив

СОБЫТИЯ


29.07.2025 Мечта Стива Джобса сбывается в России – все массово скупают iPad и другие планшеты. Поставлен рекорд продаж. Опрос

. Ноутбук в сердечке Толчок к популяризации планшетных компьютеров дал основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs), в 2010 г. показавший всему миру первое поколение iPad. Он также высказал мысль,

09.11.2023 Основатель Apple и друг Стива Джобса в больнице с инсультом

к госпитализирован Стив Возняк (Steve Wozniak), основавший компанию Apple вместе со Стивом Джобсом (Steve Jobs) попал в больницу. Как пишет Reuters, он госпитализирован с подозрением на ишемиче
30.07.2020 Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone

Долой несогласных Стив Джобс (Steve Jobs), основатель и предыдущий генеральный директор Apple, безжалостно расправлялся с н
02.03.2020 Вдова Стива Джобса решила лишить детей наследства

Деньги семьи – на благотворительность Вдова сооснователя компании Apple Стива Джобса (Steve Jobs) 57-летняя Лорен Джобс (Laurene Jobs) приняла решение оставить детей
08.10.2019 Apple выпустила новую macOS Catalina. Наследие Стива Джобса отправлено на помойку

Tunes, лично представленный в январе 2001 г. вернувшимся в компанию Apple из ссылки Стивом Джобсом (Steve Jobs), стал вехой, с которой началось легендарное возрождение потускневшей к тому време
02.01.2018 «Китайский Стив Джобс и Илон Маск» стал невозвращенцем

ря, приобретение телекомпанией Leshi, известной как «китайский Netflix», автомобильного и смартфонного бизнеса одновременно. Цзя, которому амбиции на смартфонном рынке обеспечили прозвище «китайского Стива Джобса», обязался сократить собственный доход до 1 юаня (около $0,15) и пообещал замедлить темпы развития.Через несколько дней стало известно, что LeEco остановила строительство завода по
28.12.2017 Код знаменитой ОС Стива Джобса будет открыт всем желающим

о более дешевые компьютеры. Apple прекратила выпуск Lisa через три года после запуска. Следующим компьютером компании стал уже Macintosh, первая модель которого вышла в 1984 г.Джобс и LisaСтив Джобс (Steve Jobs) не являлся непосредственным создателем Lisa, однако сыграл большую роль в ее запуске. Это он убедил легендарную лабораторию Xerox PARC пустить команду разработчиков Lisa на экскурси
04.07.2017 Счета «китайского Стива Джобса и Илона Маска» в одном лице арестованы судом

ря, приобретение телекомпанией Leshi, известной как «китайский Netflix», автомобильного и смартфонного бизнеса одновременно. Цзя, которому амбиции на смартфонном рынке обеспечили прозвище «китайского Стива Джобса», обязался сократить собственный доход до 1 юаня (около $0,15) и пообещал замедлить темпы развития.Смартфонные амбиции Цзя Юэтина обеспечили ему прозвище «китайского Стива Джобс
05.06.2017 В новой iOS 11 Apple предала заветы Стива Джобса

рет на прямой доступ пользователя к файловой системе был идеей основателя и главного идеолога Apple Стива Джобса. Некоторое подобие структурированности в управление файлами привнесло приложение
27.08.2015 Человек, уволивший Стива Джобса из Apple, выпустил два новых смартфона

калли в Apple Джон Скалли пришел в компанию Apple в 1983 г. по приглашению одного из ее основателей Стива Джобса (Steve Jobs) для того, чтобы он мог применить в ней навыки маркетинга, полученны
08.07.2014 Премьер-министр Финляндии обвинил Стива Джобса в уничтожении экономики

ер-министр Финляндии Александр Стубб (Alexander Stubb) обвинил бывшего генерального директора Apple Стива Джобса (Steve Jobs), скончавшегося в октябре 2011 г., в уничтожении рынка труда своего

17.04.2014 Топ-менеджер Samsung увидел в смерти Стива Джобса шанс атаковать iPhone

tions America Майкл Пеннингтон (Michael Pennington) посчитал смерть основателя и руководителя Apple Стива Джобса (Steve Jobs) хорошим поводом, чтобы начать «атаку на iPhone», сообщает The New Y
06.02.2014 Стив Джобс хотел видеть OS X на Sony VAIO

сту Нобуяки Хаяши. В своём интервью Андо вспомнил путешествие на гГаваи, где и произошла встреча со Стивом Джобсом. Джобс предложит комплектовать ноутбуки серии VAIO операционной системой MacOS
30.10.2013 Актер, сыгравший Стива Джобса, будет разрабатывать планшеты в Lenovo

нологическими компаниями, в том числе Airbnb, Foursquare, Spotify, Path и Uber. Эштон Кутчер в роли Стива Джобса В 2011 г. в числе прочих инвесторов Кутчер профинансировал социальную сеть для г
13.09.2013 Дизайнер компьютеров Mac дискредитирует Apple

ромоздкими. Эта концепция повлияла на всю индустрию вычислительной техники. Вскоре после увольнения Стива Джобса из Apple в 1985 г. Хартмут Эсслингер покинул Apple и воссоединился с Джобсом в е
19.08.2013 Фильм о Стиве Джобсе обернулся провалом

й идеей. Однако более важным является то, что, несмотря на массовую любовь к продукции Apple, культ Стива Джобса постепенно сходит на нет. Все указывает на то, что фильм продержится в прокате н
04.02.2013 Билл Гейтс признался, что Стив Джобс был «круче»

t и отец компьютерной революции Билл Гейтс (Bill Gates) признался, что основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs) всегда был «круче», чем он сам. Это признание он сделал в интервью Стивену Кольбе
05.10.2012 Полтонны яблок раздадут в Петербурге в честь Стива Джобса

ммов яблок раздадут в Петербурге сегодня, 5 октября, - в годовщину смерти основателя компании Apple Стива Джобса (Steve Jobs), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов акции. Акция пр
05.10.2012 Apple выпустила видеоролик в честь годовщины со дня смерти Стива Джобса

Apple выпустила видеоролик в честь одного из основателей и бывшего руководителя компании Стива Джобса (Steve Jobs), который скончался ровно год назад, 5 октября 2011 г., от рака. Вид
11.09.2012 Главный дизайнер Apple купил дом вдвое дороже, чем у Стива Джобса

т команду дизайнеров «яблочной» компании с 1996 г. Он был близким другом бывшего руководителя Apple Стива Джобса (Steve Jobs), и считался одним из наиболее вероятных его преемников. Возглавляющ
15.08.2012 Ограблен дом Стива Джобса

Ограблен дом бывшего руководителя Apple покойного Стива Джобса (Steve Jobs) на Вейверли Стрит в Пало-Альто, Калифорния, сообщает San Jose Mercu
06.08.2012 Стив Джобс при жизни благословил 7-дюймовый iPad

Бывший глава Apple Стив Джобс (Steve Jobs), который скончался в октябре прошлого года, согласился на то, чтобы Apple выпусти
06.08.2012 Топ-менеджеры Apple в 2011 г. убедили Стива Джобса выпустить 7-дюймовый iPad

Бывший глава Apple Стив Джобс (Steve Jobs), который скончался в октябре прошлого года, согласился на то, чтобы Apple выпусти
27.07.2012 В Одессе поставят памятник Стиву Джобсу

иссии. «Это очень актуально, свежо и своевременно. Сегодня, в век взрыва информационных технологий, Стив Джобс - кумир молодежи, полностью изменивший мир. Это – талантливый изобретатель, в засл
16.07.2012 Соратник Стива Джобса и создатель Mac OS X нашел работу в российской компании

качестве прототипа для Mac OS X, ОС всех компьютеров Apple после возвращения в «яблочную» компанию Стива Джобса. В 1996 г. NeXT прекратила существование, и Бертран Серле с частью ее команды пр
25.05.2012 Глава Apple Тим Кук ломает традиции Стива Джобса

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook), принявший бразды правления компании из рук Стива Джобса (Steve Jobs) около 9 месяцев назад, незадолго до его смерти, является гораздо бо
18.05.2012 Стив Джобс перед смертью работал над автомобилем Apple iCar

Один из основателей Apple и бывший исполнительный директор корпорации Стив Джобс (Steve Jobs) намеревался создать автомобиль под названием iCar, полностью разработав его дизай
13.02.2012 Стив Джобс получил премию Грэмми посмертно

Основатель компании Apple Стив Джобс (Steve Jobs) в воскресенье, 12 февраля, был удостоен премии Грэмми посмертно за выдающийся вкл
24.01.2012 Авиакомпания Virgin America назвала один из самолетов в честь Стива Джобса

Авиакомпания Virgin America назвала один из своих самолетов в честь основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs). На борту своего самолета Airbus A320 компания поместила популярную
22.12.2011 В Венгрии открыли первый в мире памятник Стиву Джобсу

явили о том, что открыли в Будапеште первый в мире памятник основателю компании Apple Стиву Джобсу (Steve Jobs). Статуя Джобса была выполнена венгерским скульптором Эрно Тотом (Erno Toth) на де
07.12.2011 Биография Стива Джобса стала главным бестселлером года на Amazon

упнейший онлайн-ритейлер Amazon сообщил о том, что первая официальная биография бывшего главы Apple Стива Джобса (Steve Jobs), написанная Уолтером Айзексоном (Walter Isaacson), стала главным бе
07.11.2011 Старое интервью со Стивом Джобсом покажут в кинотеатрах

Фрагменты из интервью со Стивом Джобсом (Steve Jobs), основателем компании Apple, почти 20-летней давности должны стать основой для но
03.11.2011 Официальная биография Стива Джобса стала бестселлером в США

Печатная версия первой официальной биографии бывшего главы Apple Стива Джобса (Steve Jobs) в течение первой недели продаж в США разошлась в количестве 379 тыс
02.11.2011 Официальная биография Стива Джобса готова к выходу на русском языке

и журналиста Уолтера Айзексона (Walter Isaacson) – первой официальной биографии бывшего главы Apple Стива Джобса (Steve Jobs). Напомним, что англоязычный вариант книги был выпущен 24 октября те
31.10.2011 R2-D2: Android был шокирован, узнав мнение Стива Джобса о себе

за Шмальцель и Брюс Эванс), который обычно выходит трижды в неделю и нацелен на технически-ориентированные темы, с акцентом на "культ" продуктов Apple, был посвящён роботу Android читающему биографию Стива Джобса, написанную американским журналистом и писателем Уолтером Исааксоном. Биография уже поступила в продажу, но ещё ранее были известны выдержки из неё, например, АР сообщало, что Джоб
25.10.2011 Стив Джобс в резких выражениях критиковал Intel, Microsoft, HP и Google

Газета Financial Times опубликовала несколько цитат одного из основателей и бывшего главы Apple Стива Джобса (Steve Jobs), взятые из его официальной биографии, продажи которой начались 24 о
24.10.2011 Стив Джобс: я восхищаюсь Марком Цукербергом за то, что он не продался

В ходе своего недавнего интервью на передаче 60 Minutes биограф Стива Джобса (Steve Jobs) Уолтер Исааксон (Walter Isaacson) предоставил зрителям возможность

24.10.2011 Стив Джобс ненавидел Google и уважал основателя Facebook

Первая официальная биография основателя и бывшего руководителя Apple Стива Джобса (Steve Jobs) стала доступна для загрузки в магазинах Amazon Kindle Store и Apple
20.10.2011 Apple обновила веб-страницу, посвященную Стиву Джобсу

а о том, что обновила мемориальную страницу на своем сайте, посвященную ее основателю Стиву Джобсу (Steve Jobs). Сразу после смерти Джобса компания опубликовала в Сети собственное заявление по

14.10.2011 Звезды Apple: Кто станет новым Стивом Джобсом?

план выдвинулось несколько сотрудников Apple, которых можно считать наиболее вероятными преемниками Стива Джобса как визионера. Тим Кук Тим Кук, бывший топ-менеджер IBM, назначен CEO Apple с ав

Публикаций - 1031, упоминаний - 1859

Jobs Steve и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 971
Microsoft Corporation 25775 179
Google LLC 12688 175
Samsung Electronics 11064 120
Intel Corporation 12811 99
Sony 6739 73
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 61
Meta Platforms - Facebook 4621 59
IBM - International Business Machines Corp 9699 57
Adobe Systems 1597 55
AT&T Inc 1725 53
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 43
Lenovo Motorola 3566 40
Dell EMC 5180 39
HTC Corporation 1512 39
HP Inc. 5883 38
Amazon Inc - Amazon.com 3277 35
LG Electronics 3735 34
Oracle Corporation 7074 33
Lenovo Group 2446 30
X Corp - Twitter 2938 29
Nvidia Corp 4002 25
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
Cisco Systems 5372 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Huawei 4676 21
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 21
Xiaomi - Сяоми 2231 20
HP - Hewlett-Packard 3662 20
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 17
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 17
Acer Group - Acer Inc 2776 17
Yahoo! 3726 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Sharp Corporation 1062 13
Qualcomm Technologies 1974 13
Toshiba Corporation 2980 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
Walt Disney Company 647 22
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 16
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
Microsoft - LinkedIn 699 10
Walmart - Wal-Mart Stores 405 9
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Евросеть 1421 8
eBay Inc 1640 7
Tesla Motors 461 7
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 7
Nike 195 6
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 6
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 6
BMW Group 482 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Резонанс НПП 407 5
Prada 58 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Volkswagen Group - VW 308 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Airbnb 101 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 4
LoveFrom - дизайнерская студия 8 4
WMG - Warner Music Group 210 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Warner 540 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
EPIC Telecom Invest 212 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 22
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 20
Судебная власть - Judicial power 2500 16
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U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 4
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 8 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
Greenpeace - Гринпис 130 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Демократическая политическая партия США 122 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 323
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 221
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 187
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ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 43
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
MacWorld Expo 35 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
День молодёжи - 27 июня 1087 6
CeBIT 614 5
Apple Expo 11 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Industrie Forum Design Award 2 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Defcon 45 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Silicon Valley Insiders 20 1
Burning Man - фестиваль 7 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
CEATEC 45 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews AWARDS - награда 571 1
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