Мечта Стива Джобса сбывается в России – все массово скупают iPad и другие планшеты. Поставлен рекорд продаж. Опрос

В России побит рекорд по продажам планшетов за последние семь лет. В списке самых популярных брендов – Xiaomi и Apple. Основатель Apple Стив Джобс с момента премьеры первого iPad в 2010 г. мечтал, что планшеты заменят ноутбуки и ПК.

Всем по дешевому планшету

Россияне начали в больших количествах скупать планшетные компьютеры – в настолько больших, что даже побили семилетний рекорд по объемам закупок, сообщили CNews представители МТС. Только лишь за первое полугодие 2025 г. в стране было отгружено 1,368 млн планшетов – это самый высокий показатель с докризисного 2018 г.

Но реалии современной российской экономики с ее инфляцией и ключевой ставкой таковы, что у большинства россиян нет денег на топовые планшеты именитых брендов. На это указывает тот факт, что сегмент самых дешевых устройств с ценой 8-13 тыс. руб. за отчетный период показал самый высокий рост.

За год он вырос на 5 процентных пунктов, и в итоге теперь ультрадешевые Android-устройства занимают внушительные 22% всероссийского рынка планшетных компьютеров. За счет стремления россиян купить планшет подешевле снизилась и средняя стоимость таких гаджетов – в перовой половине 2025 г. она упала на 3% год к году, составив 19,2 тыс. руб.

Пора обновляться

В первой половине 2025 г. в России было продано 1,368 планшетов против 1,323 млн и 951 тыс. год и два года назад соответственно. Если рассматривать предыдущие периоды, то в первом полугодии 2022 г. объемы продаж составили 892 тыс., а с января по июнь 2021, 2020, 2019 и 2018 гг. – 978 тыс., 1 млн, 1 млн и 1,4 млн соответственно.

FreePik Как показала практика, россияне покупают планшеты не вместо ноутбуков, а в дополнение к ним

По версии аналитиков МТС, резкий рост спроса на планшетные компьютеры в России обусловлен в первую очередь возникшей перед многими владельцами таких устройств необходимости их замены на более современные.

В компании сообщили CNews, что увязали рекордный спрос на планшеты в России

с «продолжающимся циклом обновления устройств». По словам экспертов МТС, в последний раз россияне столь же активно обновляли свои планшетные компьютеры очень давно – еще в 2020 и 2021 гг., когда на страну обрушилась пандемия коронавируса.

«Американец», «кореец» или «китаец»

Российский рынок планшетов поделили между собой три страны – Китай, Южная Корея и США. Последняя представлена только лишь компанией Apple, которая хоть и бежала из России в марте 2022 г., но до сих пор присутствует на рынке страны благодаря параллельному импорту.

То же касается и Южной Кореи, представленной в данном случае компанией Samsung. Она покинула страну почти одновременно с Apple, но теперь предпринимает попытки вернуться.

Если рассматривать рынок планшетов России с точки зрения объемов продаж, то Apple занимает пятое место с долей 6%, а Samsung – третье с 12%. На первом месте Huawei с 14,5%, на втором – Xiaomi с 14%. Четвертое место сообща удерживают малоизвестные китайские бренды – их суммарная доля составляет 11%.

Надо отметить, что за год предпочтения россиян в плане бренда планшетного компьютера почти не поменялись. В первой половине 2024 г. рынок был поделен так: Xiaomi (14%), Huawei (12%), Samsung (10%), Apple (7,5) и малоизвестные китайские бренды (7%).

В сравнении видно, что россияне стали активнее покупать планшеты небольших китайских компаний. А вот iPad стал интересовать из значительно меньше.

Что по деньгам

В плане выручки с продаж планшетов игроки на российском рынке все те же, но распределены они немного иначе. В первой половине 2025 г. на первом месте была Huawei с долей 17%, на втором – Apple с 16,5%, на третьем – Samsung с 16%. За ними следуют Xiaomi (15%) и малоизвестные бренды из КНР (4%)

Показатели первой половины 2024 г.: Apple (22%), Xiaomi (17%), Samsung (15%), Huawei (13%) и малоизвестные китайские бренды (4%).

По данным МТС, в первой половине 2025 г. самым популярным брендом планшетов в России был Huawei. За последний год он «существенно нарастил свою долю, сместив с первой строчки Xiaomi по продажам в натуральном выражении и Apple по продажам в денежном выражении», отметили в компании.

Ноутбук в сердечке

Толчок к популяризации планшетных компьютеров дал основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs), в 2010 г. показавший всему миру первое поколение iPad. Он также высказал мысль, что в будущем планшеты заменят ноутбуки, и с тех пор Apple идет к этой цели, выпуская iPad с процессорами от ноутбуков и аппаратные клавиатуры к ним. В от только в таком комплекте планшеты становятся тяжелее и толще ноутбуков, не располагая при этом полноценной настольной ОС.

Резкий рост спроса на планшеты в России мог бы указывать на то, что россияне стали выбирать их вместо ноутбуков, но пока это не так. В конце июля 2025 г. CNews со ссылкой на «М.Видео-Эльдорадо» писал, что в первой половине 2025 г. в России было продано 1,6 млн ноутбуков в сумме на 96,1 млрд руб. представители ритейлера отказались предоставлять статистику за первое полугодие 2024 г., поэтому динамику рынка проследить невозможно.

Как и в случае с планшетами, россияне стали чаще приобретать более доступные ноутбуки. Это привело к падению их средней стоимости на 8% год к году с 63,4 тыс. руб. до 58,5 тыс. руб. Самые популярные бренды по объемам продаж – Asus (16%), Huawei (12%), Lenovo (7%) и Apple (6%). Малоизвестные бренды заняли 8%.

В денежном выражении на первом месте Asus с долей в размере 19%, на втором – Apple и Huawei с 12%, затем идут MSI (7%) и Lenovo (6%).



