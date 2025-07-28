Россияне экономят на технике. Идет переход на дешевые ноутбуки малоизвестных компаний, чтобы не переплачивать за бренд

В России растет популярность недорогих ноутбуков, в том числе от малоизвестных брендов. Россияне стали приобретать их заметно активнее, что обвалило среднюю стоимость мобильных ПК в стране и усилило конкуренцию в массовом сегменте.

Зачем дороже, когда можно дешевле

В России по итогам первых двух кварталов 2025 г. (1 января – 30 июня) зафиксировано значительное снижение средней стоимости ноутбука. Всего за год она упала на внушительные 8%, составив 58,5 тыс. руб. против 63,4 тыс. руб. в первой половине 2024 г., сообщили CNews представители отечественного ритейлера «М.Видео-Эльдорадо».

Происходящее на рынке мобильных ПК эксперты компании увязали с изменением интересов россиян. Они стали чаще покупать более доступные ноутбуки, а производители, увидев повышенный спрос на такие модели, начали активнее конкурировать между собой за покупателей, что тоже повлияло на среднюю стоимость мобильных ПК в России.

В общей сложности за отчетный период в стране был реализовано около 1,6 млн ноутбуков. Россияне потратили на них 96,1 млн руб. На вопрос редакции CNews о показателях продаж первой половине 2024 г. представители «М.Видео-Эльдорадо» отвечать отказались.

Кто главный

В начале 2022 г. из России начали бежать крупнейшие производители ноутбуков – Acer, Apple, Asus, Lenovo, Samsung и многие другие. Между тем, многие из этих брендов до сих пор находятся в топе продаж в натуральном выражении, как, впрочем, и в денежном. Причина тому – параллельный импорт, работающий с мая 2022 г., позволяющий легально и в больших объемах завозить в Россию иностранную технику во избежание дефицита на рынке. CNews писал, что власти изъявляют желание как минимум урезать масштабы такого импорта в обозримом будущем.

М.Видео-Эльдорадо Ассортимент ноутбуков в России широк благодаря Китаю и параллельному импорту

Крупнейший игрок на российском рынке ноутбуков по итогам первой половины 2025 г. – это тайваньская компания Asus, занявшая 16-процентную его долю. По словам специалистов «М.Видео-Эльдорадо», это стало следствием того, что Asus представлена во всех ключевых сегментах рынка – от совсем бюджетных моделей, до топовых игровых.

На втором месте – китайская компания Huawei с долей 12%. наибольшим спросом в России пользуются ее модели среднего ценового диапазона.

На третьем месте в рейтинге «М.Видео-Эльдорадо» – ноутбуки «без бренда» (unbranded), занявшие 8% российского рынка мобильных ПК. На вопрос CNews, какие ноутбуки относятся к «небрендированным», представители «М.Видео-Эльдорадо» ответили: «Unbranded-ноутбуки –это устройства, представленные на рынке под универсальными или малоизвестными названиями. В эту категорию также попадают гаджеты, не имеющие официальной поддержки или стабильной дистрибуции».

Четвертое и пятое место по объемам продаж ноутбуков в России занимают Lenovo (КНР) и Apple (США) с долями 7% и 6% соответственно. Lenovo делает основные продажи в сегменте до 60 тыс. руб. и держится на рынке «благодаря узнаваемости», отметили представители ритейлера.

Apple со своей стороны работает в премиум-сегменте, так как у нее на данный момент в принципе нет недорогих ноутбуков. Впрочем, скоро это может измениться – летом 2025 г. CNews писал, что компания, вероятно, работает над бюджетным MacBook с процессором от iPhone 16 Pro Max.

Без денег никуда

Если рассматривать продажи ноутбуков в России с точки зрения денег, то картина будет совершенно иной. На первом месте вовсе не Apple, как можно было бы предположить, а Asus с долей в размере 19%. Причина – высокие объемы продаж и активный спрос на игровые ноутбуки серий ROG и TUF, которые зачастую стоят дороже различных MacBook.

Второе место делят между собой компании Apple и Huawei – у них обеих по 12% рынка. Apple продемонстрировала высокую долю в выручке благодаря премиальному позиционированию, а Huawei сделала хорошую кассу за счет своего успеха в среднем ценовом сегменте.

Четвертое место – у тайваньской компании MSI – 7%. В топ-5 по количеству проданных ноутбуков она не вошла. На пятом месте в финансовом рейтинге – Lenovo (6%).

Недорого и компактно

Руководитель категории «Ноутбуки» в «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев сообщил CNews, что в настоящее время на российском рынке мобильных ПК есть несколько устойчивых тенденций. Первой он упомянул стабильно высокий интерес россиян к доступным ноутбукам. «Покупатели чаще ориентируются на соотношение цены и характеристик, выбирая ноутбуки в диапазоне до 60 тыс. руб. Это отражает общее стремление к более взвешенному и рациональному подходу к технике», – сказал он.

Вторая тенденция – это рост популярности китайских брендов. Третья – стабильный спрос на игровые и премиальные ноутбуки, несмотря на их высокую стоимость.

Отдельно Кирилл Исаев отметил, что россияне постепенно устают от крупногабаритных мобильных ПК. «Мы фиксируем рост спроса на компактные и легкие модели – это особенно заметно в городах с высокой долей продаж», – сказал он CNews.