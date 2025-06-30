Apple готовит «MacBook для бедных» – дешевый ноутбук без революционных М-процессоров

В линейке ноутбуков Apple может появиться доступная модель без нашумевших процессоров М-серии. В нем не будет даже самого первого М1 пятилетней давности, с которой начался процесс отказа от чипов Intel. «Кремниевое сердце» для него позаимствуют из iPhone, устройства, не всегда подходящего для решения рабочих задач.

Айфон с QWERTY-клавиатурой

Компания Apple может в очень скором будущем выпустить очень доступный ноутбук семейства MacBook. Однако таковым он будет исключительно за счет отсутствия в нем процессоров М-серии – тех самых, которые выгодно отличают современные MacBook от тех, что выпускались до ноября 2020 г. и имели процессоры Intel. Они быстрее, холоднее и энергоэффективнее.

Как пишет профильный портал MacRumors, «донором» процессора для нового MacBook станет смартфон iPhone, то есть Apple не придется искать сторонних поставщиков CPU. Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), прославившийся тем, что почти никогда не ошибается в своих прогнозах относительно развития модельного ряда Apple, тоже уверен, что в скором будущем у Apple появится ноутбук с процессором от смартфона.

Возвращение к истокам

Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах летом 2020 г., впервые в истории сделав выбор в пользу собственных чипов М-серии. К моменту выхода материала в ее ассортименте были процессоры линейки М4.

В iPhone Apple перестала устанавливать процессоры сторонних производителей ровно на 10 лет раньше, с 2010 г., когда свет увидел iPhone 4 с чипом А4. До этого в предыдущих трех поколениях смартфона использовались процессоры Samsung.

К лету 2025 г. линейка А-чипов доросла до моделей А18 и А18 Pro, которые стоят в смартфонах серий iPhone 16 и 16 Pro соответственно. Осенью 2025 г. ожидается дебют А19 и А19 Pro.

По информации Минг-Чи Куо, именно нынешнее поколение iPhone Pro поделится будущим базовым MacBook своим процессоров. Иными словами, Apple намерена собрать его на чипе A18 Pro.

Что сможет ноутбук

К моменту выхода материала все прочие параметры MacBook с процессором от iPhone не раскрывались. Не были известны ни его цена, ни диагональ экрана, ни то, как Apple собирается реализовывать модули памяти.

Пока доподлинно известны лишь характеристики процессора. Если Куо окажется прав, то в чипе будущего дешевого MacBook пользователя будут ждать два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра, видеоподсистема с четырьмя ядрами, а также 16 нейроядер для обработки алгоритмов искусственного интеллекта.

Процессор умеет работать с оперативной памятью LPDDR5x и производится на заводах тайваньской компании TSMC по техпроцессу 3 нм – самому передовому на сегодняшний день.

Частота процессора составляет 2,11 ГГц в базе и 4,04 ГГц на пике нагрузки. Пока неизвестно, собирается ли Apple приделывать к нему активное охлаждение – есть вероятность, что в итоге ноутбук обойдется без него, потому что процессор не перегревается, даже находясь в более компактном корпусе смартфона. К концу июня 2025 г. массовых жалоб на повышенную температуру процессора в iPhone 16 Pro, его троттлинг (автоматический резкий сброс частот) и тем более перегрев не поступало.

Как iPhone 5C

Осенью 2013 г. Apple выпустила «молодежный» iPhone 5C, который продавался в пластиковой коробке и с таким же корпусом и был более доступной альтернативой полноценному iPhone 5S, вышедшему одновременно с ним.

Отличительной чертой 5C, помимо дешевизны, были яркие цвета корпуса. MacRumors пишет, что новый MacBook с процессором A18 Pro выйдет в желтом, розовом, синем и классическом серебристом оттенках.

Массовое производство мобильного ПК, вероятно, начнется в конце 2025 г. или в самом начале 2026 г.