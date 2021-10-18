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Ming-Chi Kuo
Минг-Чи Куо


18.10.2021 Apple до неузнаваемости изменит дизайн MacBook, взяв за основу фирменную внешность iPhone 2
10.09.2021 Apple приготовила неприятный сюрприз фанатам iPhone 2
11.08.2021 Apple готовит масштабное обновление самого дешевого MacBook. Что в нем интересного 3
24.06.2021 Готовятся к выходу два дешевых iPhone. Что известно о будущих смартфонах Apple? 4
03.12.2020 Apple выпустит два MacBook с совершенно новым дизайном 2
01.09.2020 Apple вернет в продажу свой самый скандальный ноутбук 3
24.07.2020 Samsung по примеру Apple готовит ноутбук на процессорах от мобильника 2
15.05.2020 Apple скопирует самое провальное устройство Google 3
24.04.2020 Рассекречена цена новых iPhone 12 3
23.03.2020 У новейшего MacBook Air производительность хуже, чем у старого iPad 2
20.03.2020 В России ввели ограничения на продажи iPhone. Их можно обойти 2
17.03.2020 Apple проболталась о будущих iPad Pro. Какими они будут? 3
25.02.2020 Apple откажется от процессоров Intel в системах Mac 5
19.02.2020 Сорван выпуск дешевого iPhone 9 2
30.01.2020 Apple выпустит новый iPad, MacBook и множество радикально новых гаджетов 3
28.01.2020 В Китае остановлены заводы Apple и Samsung. Производство новых iPhone под угрозой 2
22.01.2020 Вот-вот начнется производство дешевого iPhone, который спасет Apple от больших неприятностей 3
13.01.2020 Самые ожидаемые смартфоны 2020 года 1
23.12.2019 В Сеть утекли параметры следующего iPhone. Возвращение к истокам или кризис идей? Видео 3
03.12.2019 Политика выхода iPhone изменится впервые за 12 лет 2
31.10.2019 Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет 2
04.10.2019 Apple выпустит сверхдешевый iPhone 7
18.07.2019 Ненависть к iPhone достигла исторического максимума 2
09.07.2019 Apple выпустит дешевый iPhone в 2020 г. Каким он будет 2
02.04.2019 Apple готовит к выпуску очень маленький iPhone 3
18.02.2019 Apple готовит к выпуску гигантский MacBook и новое поколение Mac Pro 2
12.07.2018 Apple выпустит новые iPad, MacBook и Mac mini, который не обновляла 4 года. Какими они будут? 2
06.06.2018 Все слухи о новых Apple iPhone 1
16.05.2018 Самые ожидаемые смарт-часы 2018 года 1
19.03.2018 В Cеть утекли изображения будущего дешевого iPhone 2
18.12.2017 Самые ожидаемые смартфоны 2018 года 1
06.12.2017 Apple готовит к выпуску гигантский iPhone 2
07.11.2017 Рассекречены первые подробности об iPhone 2018 года 2
16.10.2017 Первая партия iPhone X оказалась смехотворно маленькой 1
11.09.2017 Характеристики новых iPhone стали известны за сутки до анонса 2
08.09.2017 Срыв поставок. Новый iPhone окажется в дефиците сразу после анонса 2
01.03.2017 Эксперты: iPhone 8 - это сборный клон разных флагманов Samsung 1
09.01.2017 Apple выпустит к весне три новых планшета iPad 2
19.12.2016 У iPhone 8 будет изогнутый дисплей 3
24.11.2016 Названа цена будущего iPhone 8 4

Публикаций - 76, упоминаний - 135

Ming-Chi Kuo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7713 47
Samsung Electronics 5686 16
Intel Corporation 4186 10
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 8
Xiaomi 904 4
AMD - Advanced Micro Devices 1676 3
Google LLC 7158 3
Huawei 2731 3
Qualcomm Technologies 1003 2
TF International Securities Group 2 2
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 229 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
Nokia Corporation 2442 2
Microsoft Corporation 11110 2
Lenovo Group 1638 2
Facebook 3766 2
LG Electronics 1855 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
GPS Avion LLC 2 1
BankMyCell 2 1
Nvidia Corp 2028 1
Cisco Systems 2044 1
Umidigi 8 1
HP Inc. 2920 1
NTT DoCoMo 161 1
Ulefone Mobile 10 1
Sprint Corporation 155 1
Vivo 125 1
Deutsche Telekom 219 1
AT&T Inc 558 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Sony 2387 1
MediaTek 315 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 1
Ericsson 861 1
Twitter 2204 1
ZTE Corporation 550 1
KGI Securities 47 18
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 2
Valeo 7 2
BorgWarner 2 2
Visa International 1346 1
Volvo Cars 155 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
LoveFrom - дизайнерская студия 4 1
Corporation Trust Company 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 8
Lightning 131 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
ARM64 - Архитектура процессора 1019 5
Apple AirPower 14 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 5
mini-LED 11 4
ARM - Advanced RISC Machine 225 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 2
ToF camera - Time-of-flight камера 54 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
6K - Телевидение сверхвысокой чёткости 5 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
Моноблок 19 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
PowerShare - функция беспроводной зарядки 7 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
Электроника 63 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Flash 476 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
USB Type-C - USB-C 901 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
Smartphone - Смартфон 773 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 40
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 21
Apple iPhone 8 157 19
Apple iPad Pro 226 17
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 17
Apple iPad 3263 14
Apple iOS 5742 14
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 12
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 12
Apple iPhone 6 547 12
Apple iPhone 7 246 12
Apple Face ID 118 11
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 11
Apple iPhone 5 710 10
Google Android 10751 10
Apple iPad mini 375 9
Apple iPhone 11 152 8
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 8
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 7
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 6
Apple iPhone 12 113 6
Apple Mac mini 133 5
Apple Mac 1460 5
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 5
Apple AirPods - Наушники 70 5
Apple iMac - Серия моноблоков 224 4
Samsung Galaxy Note 558 4
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 4
Apple AirTag 11 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 3
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 3
Samsung Galaxy 345 3
Huawei Mate - серия смартфонов 183 3
MyDrivers 31 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Apple Touch ID 207 2
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 2
Apple iPhone XI 10 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 9
Steve Jobs - Стив Джобс 708 2
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 2
Gruber John - Грубер Джон 15 2
Blass Evan - Бласс Эван 32 1
Демидов Иван 1 1
Власова Ксения 1 1
Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
Lee Chung-Hoon - Ли Чон Хун 2 1
Troughton-Smith Steve - Трогтон-Смит Стив 1 1
Snell Jason - Снелл Джейсон 2 1
Dimon Jamie - Даймон Джейми 6 1
Brende Borge - Бренде Берге 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 15
Индия - Республика 2175 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 3
Китай - Ухань 32 2
Азия - Азиатский регион 1519 1
Сингапур - Республика 808 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Испания - Королевство 1256 1
Испания - Барселона 536 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Япония 2792 1
США - Делавэр 53 1
Китай - Сучжоу (Цзянсу) 8 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
MacRumors 114 5
Bloomberg 785 2
DigiTimes - Издание 506 2
NYT - The New York Times 509 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Wikipedia - Википедия 277 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
WCCFTech - Издание 32 1
ZDnet 381 1
Nikkei - Издание 114 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
PhoneArena 68 1
The Information 39 1
Ubergizmo 6 1
AppleInsider 366 1
The China Times 1 1
9to5 Mac 55 1
TrendForce 48 1
Piper Jaffray 65 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
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