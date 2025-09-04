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Ming-Chi Kuo Минг-Чи Куо

СОБЫТИЯ


04.09.2025 Apple собралась уничтожить Google на рынке поиска с помощью нейросетей. Прошлые попытки провалились 1
30.06.2025 Apple готовит «MacBook для бедных» – дешевый ноутбук без революционных М-процессоров 2
23.12.2024 Apple срисовала у «Яндекса» идею для очередной инновации. Своих мыслей больше нет 2
24.09.2024 Назревает катастрофа. Intel утянет на дно своего покупателя и оставит мир без процессоров для смартфонов и ПК 2
02.10.2023 Беспроводная зарядка в машинах BMW «ломает» чипы в новом iPhone 15 2
25.08.2023 В России появились современные смарт-ТВ с «квантовыми точками» и miniLED – любимыми технологиями Samsung и Apple 2
21.12.2022 Дешевых iPhone больше не будет. Apple убивает сверхпопулярную модель 2
19.10.2022 Продажи iPhone 14 Plus провалены, Apple снимает смартфон с производства 2
23.09.2022 Новые iPhone 14 никто не покупает. Производство почти остановлено 2
11.02.2022 Apple «проговорилась» о новой ОС для своих многолетних секретных разработок 1
21.01.2022 Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta 2
17.11.2021 Политика властей не даст россиянам использовать важнейшую особенность создаваемых iPhone 14 2
18.10.2021 Apple до неузнаваемости изменит дизайн MacBook, взяв за основу фирменную внешность iPhone 2
10.09.2021 Apple приготовила неприятный сюрприз фанатам iPhone 2
11.08.2021 Apple готовит масштабное обновление самого дешевого MacBook. Что в нем интересного 2
24.06.2021 Готовятся к выходу два дешевых iPhone. Что известно о будущих смартфонах Apple? 3
03.12.2020 Apple выпустит два MacBook с совершенно новым дизайном 2
03.09.2020 Утечки чертежей предрекают iPad 8-го поколения с USB Type-C и Face ID 1
01.09.2020 Apple вернет в продажу свой самый скандальный ноутбук 2
24.07.2020 Samsung по примеру Apple готовит ноутбук на процессорах от мобильника 2
15.05.2020 Apple скопирует самое провальное устройство Google 2
24.04.2020 Рассекречена цена новых iPhone 12 3
23.03.2020 У новейшего MacBook Air производительность хуже, чем у старого iPad 2
20.03.2020 В России ввели ограничения на продажи iPhone. Их можно обойти 2
17.03.2020 Apple проболталась о будущих iPad Pro. Какими они будут? 3
25.02.2020 Apple откажется от процессоров Intel в системах Mac 4
19.02.2020 Сорван выпуск дешевого iPhone 9 2
30.01.2020 Apple выпустит новый iPad, MacBook и множество радикально новых гаджетов 3
28.01.2020 В Китае остановлены заводы Apple и Samsung. Производство новых iPhone под угрозой 2
22.01.2020 Вот-вот начнется производство дешевого iPhone, который спасет Apple от больших неприятностей 2
13.01.2020 Самые ожидаемые смартфоны 2020 года 1
23.12.2019 В Сеть утекли параметры следующего iPhone. Возвращение к истокам или кризис идей? Видео 2
03.12.2019 Политика выхода iPhone изменится впервые за 12 лет 2
31.10.2019 Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет 2
04.10.2019 Apple выпустит сверхдешевый iPhone 3
18.07.2019 Ненависть к iPhone достигла исторического максимума 2
09.07.2019 Apple выпустит дешевый iPhone в 2020 г. Каким он будет 2
02.04.2019 Apple готовит к выпуску очень маленький iPhone 3

Публикаций - 93, упоминаний - 146

Ming-Chi Kuo и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 91
Samsung Electronics 11065 21
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 21
Intel Corporation 12811 17
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 14
Google LLC 12690 8
X Corp - Twitter 2938 7
LG Electronics 3735 7
Huawei 4677 6
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Qualcomm Technologies 1974 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Microsoft Corporation 25775 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 4
AT&T Inc 1726 3
TF International Securities Group 3 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Sony 6739 3
HTC Corporation 1512 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Sharp Corporation 1062 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Leica Camera 282 2
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 2
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 2
JDI - Japan Display Inc 27 2
Nvidia Corp 4002 2
Oculus VR 79 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
BBK OnePlus 298 2
Lenovo Group 2447 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
HP Inc. 5883 2
MediaTek - Ralink 595 2
Lenovo Motorola 3566 1
Deutsche Telekom 954 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
KGI Securities 50 39
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Valeo 9 2
BorgWarner 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Volvo Cars 262 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
LoveFrom - дизайнерская студия 8 1
Olixar 3 1
Corporation Trust Company 2 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Rosenblatt Securities 2 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
BMW Group 482 1
Kickstarter 136 1
Visa International 1993 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 70
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 49
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 42
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 31
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 27
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 27
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 15
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 13
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 12
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 11
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 10
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 9
Наушники - Headphones 4479 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 9
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 9
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 9
Lightning 240 8
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Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
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Аксессуары 4282 7
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5G - пятое поколение мобильной связи 2566 6
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 6
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Apple iPad 4012 36
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Apple iPad Pro 320 20
Apple iOS 8583 20
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Apple MacBook Pro 559 17
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 16
Apple Face ID 258 14
Apple iPhone 12 243 14
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Apple iPhone 13 193 7
Apple iPhone 9 20 7
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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