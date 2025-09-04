Индексная книга (каталог) CNews*
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Ming-Chi Kuo Минг-Чи Куо
СОБЫТИЯ
Публикаций - 93, упоминаний - 146
Ming-Chi Kuo и организации, системы, технологии, персоны:
|AppleInsider 400 14
|MacRumors 148 13
|DigiTimes - Издание 1331 10
|9to5Mac 70 8
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
|Bloomberg 1627 6
|Times 661 4
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
|PhoneArena 75 3
|OnLeaks 20 3
|The Verge - Издание 619 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
|NYT - The New York Times 1100 2
|WCCFTech - Издание 110 2
|The Information 83 2
|The China Times 11 2
|IDropNews 4 2
|Forbes - Форбс 1002 2
|ZDnet 663 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|GizChina - Издание 84 1
|SlashGear 134 1
|Korea Herald 47 1
|Ars Technica 450 1
|Известия ИД 770 1
|LetsGoDigital 10 1
|Ubergizmo 8 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
|Android Authority 62 1
|Neowin 217 1
|GizmoChina 171 1
|Nowhereelse.fr 19 1
|Commercial Times 110 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|Economic Daily News 32 1
|Daring Fireball 12 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|IDC - International Data Corporation 4975 5
|TrendForce 187 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|ABI Research 236 1
|Forrester Research 834 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.