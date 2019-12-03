Политика выхода iPhone изменится впервые за 12 лет

Apple может отказаться от одной ежегодной премьеры смартфонов iPhone в пользу двух, но не раньше 2021 г. Общее число новых смартфонов тоже увеличится – в 2020 г. их может оказаться четыре вместо трех, а в случае выхода iPhone SE 2 суммарное количество новинок вырастет до пяти.



Перемены в стиле Apple

Компания Apple изменит стратегию выпуска новых смартфонов iPhone и откажется от презентации всех новинок в рамках одной конференции. Такого подхода она придерживалась на протяжении почти 13 лет истории iPhone (самый первый смартфон Apple вышел в январе 2007 г.). Вместо этого она начнет проводить две премьеры, но при этом сократит количество моделей, показываемых единовременно.

Такое предположение высказали аналитики JP Morgan, тогда как сама Apple пока не выдает свои планы на ближайшее будущее. По их мнению, новая стратегия вступит в силу не раньше 2021 г. хотя и в 2020 г. модельный ряд iPhone претерпит значительные изменения. Они, считают эксперты, станут своего рода подготовкой к глобальным нововведениям в 2021 г.

Две премьеры вместо одной

Начиная с 2021 г., Apple будет устраивать по две конференции с показом новых смартфонов – одну в первой половине года и одну во второй. Точные и даже приблизительные сроки проведения этих мероприятий на момент публикации материала эксперты не озвучивали.

Тем не менее, есть вероятность, что первая премьера Apple по новой стратегии будет проходить ежегодно в марте – у компании имеется опыт по выпуску новых гаджетов в этот период. К примеру, компактный iPhone SE первого поколения увидел свет именно в марте 2016 г., а в марте 2019 г. Apple выпустила пятое поколение планшета iPad mini.

Вторую премьеру смартфонов Apple, возможно, назначит на сентябрь. Именно в этом месяце она показывает свои новые мобильники в течение последних нескольких лет.

Схожей схемы в отношении своих флагманов придерживается и компания Samsung. В I квартале она демонстрирует смартфоны линейки Galaxy S (к примеру, S9 вышли в феврале 2018 г., S10 – в феврале 2019 г.) а серия Galaxy Note обновляется в III квартале, преимущественно в августе. Для примера, Note 10 Samsung показала 7 августа 2019 г.

Что случится в 2020 году

На 2020 г. по мнению специалистов JP Morgan, Apple запланировала прирост количества новых смартфонов – если в с 2017 по 2019 гг. включительно она демонстрировала по три новых устройства, то в 2020 г. их станет четыре, два из которых будут неотличимы друг от друга по своим габаритам. Им обоим приписываются экраны на 6,1 дюйма по диагонали, но только первый смартфон окажется обычным iPhone 12 (предварительное название), тогда как второй – iPhone 12 Pro.

Смартфонов Apple в будущем станет существенно больше

Два других телефона – это iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма для ценителей компактных устройств и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max для тех, кому нужен экран побольше. Примечательно, что весь квартет «яблочных» смартфонов будет поставляться с экранами OLED – в 2020 г. Apple может полностью отказаться от использования IPS-матриц.

При этом лишь два смартфона из четырех, считает аналитик JP Morgan Самик Чаттерджи (Samik Chatterjee), получат поддержку сотовых сетей пятого поколения (Mmwave 5G). Вероятно, речь про две старшие модели, Pro и Pro Max.

Следует отметить, что, в отличие от всех современных смартфонов Apple, новые iPhone 12 и последующие модели получат фирменные модемы сотовой связи, разработанные самой Apple. В июле 2019 г. она купила модемное подразделение компании Intel как раз для того, чтобы не зависеть от сторонних поставщиков, не выплачивать им отчисления и не рисковать стать участником патентного спора, как это было с компанией Qualcomm.

Все условия сделки по выкупу этой части бизнеса Apple были выполнены в начале декабря 2019 г. Intel отметила, что этот шаг повлечет для нее многомиллиардные потери.

Пятый iPhone

И все же, в 2020 г. Apple может выпустить не четыре новых смартфона, а сразу пять. Последним представителем квинтета может стать обновленный iPhone SE, предварительно названный iPhone SE 2.

Аналитик Минг Чи Куо (Ming Chi Kuo), крайне редко ошибающийся в отношении сроков премьеры новинок Apple и их характеристик, предсказал, что презентация iPhone SE 2 состоится I квартале 2020 г. Смартфон, по его мнению, может прийти на смену продающемуся сейчас iPhone 8, так как он получит его внешность и более современное «железо» при схожей стоимости.

Эксперты ресурса 9to5Mac полагают, что на старте продаж цена смартфона в версии на 32 ГБ встроенной памяти может составить в пределах $350-$400. Диагональ экрана iPhone SE 2 может составить 4,7 дюйма, что заметно меньше самого компактного 5,4-дюймового iPhone 12, спрогнозированного аналитиками JP Morgan.