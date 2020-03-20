В России ввели ограничения на продажи iPhone. Их можно обойти

Apple разрешила продавать в России не больше двух смартфонов iPhone в одни руки в стремлении избежать их дефицита на фоне срыва производства и поставок из-за коронавируса. Ограничения введены в ряде стран мира, в том числе в КНР и США, и распространяются на несколько видов техники Apple.

Смартфоны «по талонам»

Компания Apple ввела ограничения на продажи смартфонов iPhone в ряде стран мира. США и Россия оказались в их числе вместе с Китаем, Гонконгом, Сингапуром и Тайванем.

При оформлении покупки любой из актуальных моделей iPhone через официальный сайт Apple заказать можно не более двух экземпляров в одни руки. Первым внимание на это обратил канал CNBC, и редакция CNews удостоверилась в наличии ограничений.

В США аналогичная ситуация складывается и вокруг планшетов iPad Pro, анонсированных в марте 2020 г. Как сообщал CNews, вышло две новых модели (11 и 12,9 дюйма) по восемь модификаций для каждой. В России эти компьютеры пока недоступны для заказа.

В России смартфоны iPhone могут оказаться в дефиците

В некоторых странах, в том числе и России, нельзя приобрести больше пяти обновленных неттопов Mac Mini, а в Азии наблюдается ограничение на MacBook Air 2020, вышедший вместе с новыми iPad. В то же время покупатели могут заказать себе хоть 10 MacBook Pro 16, релиз которого состоялся в ноябре 2019 г.

Не больше двух экземпляров iPhone в одни руки

У Apple есть опыт искусственного ограничения продаж своей техники. По данным Reuters, компания впервые пошла на такие меры еще в 2007 г., когда вышел ее самый первый смартфон – iPhone 2G. На тот момент это не было связано ни с каким вирусом – Apple опасалась, что люди начнут массово скупать мобильники для последующей перепродажи по более высокой цене.

Причины ограничения и способ обхода

Не позволяя покупателям запастись iPhone впрок, Apple стремится сдержать спрос на ее устройства, чтобы избежать возникновения дефицита. Напомним, что еще в январе 2020 г. Apple столкнулась с трудностями на этапе производства гаджетов в связи с закрытием заводов в Китае на почве распространения коронавируса.

Обойти ограничения Apple оказалось несложно

Технически, существует возможность обойти вновь введенные ограничения. Apple запрещает покупать более двух экземпляров одного смартфона, но разрешает заказывать сразу несколько моделей. Другими словами, можно приобрести два iPhone XR, пару iPhone 8 и т. д. – CNews убедился в этом. Также пока нет запрета на оформление множества заказов со всеми доступными смартфонами на разных членов семьи или на других родственников, а также на друзей или знакомых.

Другие ограничения Apple

Реагируя на ситуацию с распространением коронавируса, который на 20 марта 2020 г. унес жизни свыше 10 тыс. человек по всему миру, Apple вводит дополнительные ограничения в своей работе. Так, в феврале 2020 г. она закрыла все без исключения свои розничные магазины в Китае.

В первой половине марта 2020 точки продаж Apple в КНР вернулись в строй, но уже 14 марта 2020 г. компания распорядилась о закрытии своих магазинов по всему миру, кроме Китая. Ограничения в их работе введены до 27 марта 2020 г. включительно. Россию этот запрет не затронул, поскольку в у Apple нет ни одного фирменного розничного магазина в России. Свою технику она реализует через официальных партнеров и фирменный онлайн-магазин.

Из-за коронавируса Apple была вынуждена перенести премьеру своего бюджетного смартфона iPhone SE2, также известного как iPhone 9. Как сообщал аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple планировала представить его в марте 2020 г., но теперь его показ сможет пройти не раньше мая 2020 г. Связано это, опять же, с нестабильной работой китайских фабрик.

Все эти трудности могут отразиться на выручке компании как минимум за I квартал 2020 г. 17 февраля 2020 г. Apple уведомила инвесторов о возможном спаде показателей на фоне снижения продаж из-за стремительного распространения вируса.