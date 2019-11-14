Apple впервые за 5 лет выпустила ноутбук с нормальной клавиатурой. Видео

Apple выпустила ноутбук MacBook Pro 16 с 16-дюймовым дисплеем и надежной клавиатурой ножничного типа. От фирменного механизма «бабочка» Apple отказалась ввиду большого количества нареканий пользователей, связанных с его работой. В России MacBook Pro 16 стоит столько же, сколько Apple просила за 15-дюймовую модель.



Начинка мощнее, цена без изменений

Компания Apple продемонстрировала новейший ноутбук MacBook Pro 16, первый в ее модельном ряду с диагональю 16 дюймов. Как сообщал CNews, он пришел на смену 15-дюймовой модели. Презентация ноутбука прошла в режиме онлайн, как и премьера наушников AirPods Pro.

Главным нововведением в MacBook Pro 16 стали дисплей и клавиатура – им Apple уделила наибольшее внимание. Экран стал больше, а клавиатура теперь совершенно новая – Apple избавилась от фирменного механизма «бабочка», показавшего свою нежизнеспособность, в пользу более надежного ножничного механизма.

С точки зрения технических характеристик отличий от ушедшего на покой MacBook Pro 15 практически нет – процессоры Intel десятого поколения здесь не используются, но, с другой стороны, видеокарту установили из серии AMD Radeon Pro.

MacBook Pro 16

Точные сроки начала продаж своего нового ноутбука Apple не сообщила, однако на момент публикации материала он был доступен для предварительного заказа на ее официальном сайте. Для всех рынков, включая российский предусмотрено две конфигурации: базовая, оцененная в России в 200 тыс. руб. 6‑ядерный процессор Intel Core i7 девятого поколения с тактовой частотой до 4,5 ГГц в турбо-режиме, графику AMD Radeon Pro 5300M с 4 ГБ памяти новейшего стандарта GDDR6, а также SSD-накопитель на 512 ГБ и быструю оперативную память DDR4-2666 на 16 гигабайтов.

Презентация MacBook Pro 16 без клавиатуры-бабочки

В топовой версии установлены 1-терабайтный SSD, 8‑ядерный Intel Core i9 девятого поколения (частота до 4,8 ГГц) и видеокарта AMD Radeon Pro 5500M с 4 ГБ памяти GDDR6. Объем и частота оперативной памяти не изменились. В такой конфигурации MacBook Pro 16 стоит 233 тыс. руб. Ноутбук предложен в темно-сером (Space gray) и серебристом оттенках корпуса.

Стоимость Apple MacBook Pro в России

Модель Комплектация Характеристики Цена в России, тыс.руб. MacBook Pro 16 Базовая Core i7, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ, Radeon Pro 5300M 200 MacBook Pro 16 Максимальная Core i9, 16 ГБ ОЗУ, SSD 1 ТБ, Radeon Pro 5500M 233

Источник: Apple и Cnews Analytics

В итоге, новый MacBook Pro 16 стоит ровно столько же, сколько Apple просила за MacBook Pro 15 буквально за день до анонса 16-дюймовой модели. Тем не менее, российская его цена заметно завышена по сравнению с американской: в базе он стоит $2400 (154,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 ноября 2019 г.), в топовой комплектации – $2800 (180,2 тыс. руб.). При этом различий между американской и российской версиями ноутбука нет.

Надежная клавиатура

Очень важным нововведением в MacBook Pro 16 стала клавиатура, получившая ножничный механизм. Фактически, это первый ноутбук Apple без «бабочки» – ее фирменного механизма, который компания продвигала с 2015 г., когда выпустила MacBook 12.

Apple позиционировала «бабочку» как улучшенную модификацию «ножниц», более удобную и надежную. Тем не менее у широких масс пользователей возникли проблемы с залипанием клавиш, которую Apple на момент публикации материала так и не смогла побороть.

Из новшеств в клавиатуре MacBook Pro 16 не только механизм, но и расположение некоторых кнопок. Подсветка - в комплекте

Из-за особенностей конструкции «бабочки» механизм клавиатуры забивался пылью, что приводило к залипанию клавиш, и пользователям приходилось либо самостоятельно прочищать ее, используя сжатый воздух, что не всегда помогало, либо регулярно посещать сервисный центр.

Apple пыталась решить проблему с залипанием в течение пяти лет – за это время она выпустила четыре поколения «бабочки», каждое со своими доработками, которые, ситуацию хоть и улучшали, но не решали полностью. Закономерным итогом сталb полный отказ от этого механизма и переход на проверенные временем и оказавшиеся более надежными «ножницы».

Новая клавиатура получила название Magic Keyboard и ход кнопок всего в 1 миллиметр. Также слегка увеличилось расстояние между клавишами, плюс Apple пообещала повышенную отзывчивость клавиатуры и тихий ход кнопок.

Apple заострила внимание на наличие физической кнопки Escape и клавишах со стрелками в виде перевернутой буквы «Т». Это делает клавиатуру Apple похожей на ту, что используется во многих современных Windows-ноутбуках. Несмотря на крупные габариты лэптопа, блока цифровых клавиш (numpad) на его клавиатуре нет, в результате чего по бокам от нее осталось много свободного места.

Над клавиатурой MacBook Pro 16 есть панель Touch Bar, также присутствует сканер отпечатков пальцев Touch ID, работающий в паре с чип защиты Apple T2 и модулем Secure Enclave.

Продвинутый экран

По заявлениям Apple, экран в MacBook Pro 16 стал самым большим дисплеем Retina для ноутбуков. Помимо увеличенной диагонали, он располагает и повышенным до 3072х1920 пикселей разрешением, что в итоге дает плотность 226 точек на дюйм и общее количество пикселей в размере 6 млн.

Apple увеличила дисплей MacBook Pro 16, попутно уменьшив толщину его рамок

Дисплей базируется на матрице IPS с подсветкой на узкополосных свептодиодах, и максимальная яркость здесь составляет 500 нит. В наличии поддержка технологии True Tone для передачи более реалистичных оттенков и широкий охват цветового пространства DCI-P3 (процентное соотношение Apple не уточняет).

По заверениям Apple, экран каждого MacBook Pro 16 калибруется индивидуально на этапе производства.

Прочие особенности

Во всех комплектациях MacBook Pro 16 присутствуют три порта USB-C, совмещенных с Intel Thunderbolt 3, и один вход под проводную гарнитуру – другие проводные интерфейсы в нем не предусмотрены. Ноутбук получил переработанную систему охлаждения на основе двух вентиляторов с улучшенной формой лопастей и увеличенного количества теплообменных пластин.

Система питания представлена литий-полимерной батареей емкостью 100 Втч, самой емкой среди всех MacBook за всю историю, по заверениям Apple. АКБ обеспечивает ноутбуку до 11 часов автономной работы при интернет-серфинге и или просмотре видео, а в режиме ожидания он может проработать до 30 дней.

В дополнение к перечисленному Apple пересмотрела акустическую систему – в MacBook Pro 16 установлено шесть динамиков для объемного звучания. Среди них есть два низкочастотных динамика с подавлением резонанса, плюс имеется массив из трех микрофонов студийного качества.

В составе MacBook Pro 16 есть модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Ноутбук весит 2 кг при габаритах 358х246х16 мм. Комплект поставки включает исключительно блок питания мощностью 96 Вт и двухметровый кабель USB-C. Все прочие аксессуары придется приобретать дополнительно.