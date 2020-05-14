AMD представила видеокарту Radeon Pro VII AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon Pro VII для рабочих станций. Данное решение предназначено для профессионального ис

AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500 AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, предлагающую производительность и передовые технологии для профессионалов в

AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon Pro W5700 с первым в мире графическим процессором на базе 7-нм техпроцесса для про

AMD выпустила обновление корпоративного ПО Radeon Pro Software for Enterprise n Pro Software for Enterprise она позволяет в полной мере использовать преимущества новых возможностей, в том числе и сервис AMD Remote Workstation. С помощью удаленного доступа к рабочей станции AMD Radeon Pro WX 4100 он обеспечивает доступ к ускоренной работе графического процессора из любой точки практически без снижения производительности. Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2 обеспе

AMD бесплатно раздаст топовые видеокарты и мощные процессоры тем, кто решит математическую задачу юбилейные 12-нанометровые процессоры Ryzen 7 2700X Gold Edition и топовые 7-нанометровые видеокарты Radeon VII Gold Edition, выпущенные в честь ее 50-летия (компания основана в 1969 г.). Получи

AMD представила видеокарту Radeon Pro V340 для виртуализации ЦОД в ЦОД, включая САПР, приложения для дизайна, сервисы рабочих столов (DaaS) и рендеринг. Видеокарта AMD Radeon Pro V340 представляет собой решение с двумя GPU на базе архитектуры AMD Vega, опти

AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac HD в форм-факторе моноблока. Доступные в обновленных iMac с диагональю 21,5 и 27 дюймов, видеокарты Radeon Pro 500-серии обеспечивают опыт работы на ПК, открывая доступ к играм, эффектам VR на

AMD представила новые профессиональные видеокарты начального уровня AMD представила две новые профессиональные видеокарты Radeon Pro WX 2100 и WX 3100, которые предлагают лучшую производительность среди решений нача

AMD представила видеокарту Radeon Pro Duo рофессионалов: построенный на архитектуре Polaris адаптер Radeon Pro Duo. Основанная на технологиях Radeon Pro WX 7100, видеокарта Radeon Pro Duo была создана для достижения превосходных резуль

AMD начала поставки видеокарт Radeon Pro WX ожникам всех типов предлагать миру свое видение «искусства невозможного».Низкопрофильная видеокарта Radeon Pro WX 4100 ожидается в продаже с 10 ноября по цене 399$. Radeon Pro WX 4100 пр

AMD и Alibaba Cloud предоставили облачные сервисы на базе AMD Radeon Pro жду компаниями c целью развития научных исследований и совместной работы по использованию видеокарт AMD Radeon Pro для оснащения глобальных ЦОД Alibaba Cloud. В рамках партнерства Alibaba Cloud

ATI Technologies начала программу сертификации графических плат ация - это большой шаг, который конкуренты фирмы не сделали до сих пор. Следующие изделия на основе Radeon 9000 Pro от партнеров ATI уже прошли сертификацию: Radeon 9000 Pro от Connect 3

ATI выпустила графический "комбайн" All-In-Wonder Radeon 9700 Pro ATI Technologies обнародовала новую мультимедийную графическую плату All-In-Wonder (AIW) Radeon 9700 Pro, основанную на самом новом графическом чипе этой компании. Плата оборудована

Превзойдет ли Trident XP4 T2 по быстродействию Radeon 9000 Pro? может сравниться по скорости с этими "графическими" рекордсменами. Тем не менее источник утверждает, что версия Trident XP4 T2, которая будет стоить $79 за штуку, "легко превзойдет по быстродействию" Radeon 9000 Pro и весьма достойно способна конкурировать с TI 4200. Так ли это, будет известно лишь через пару недель, когда появятся результаты тестов первых плат. Источник: по материалам сайт

Появились первые результаты тестирования видеокарты Radeon 9700 PRO В Сети появились первые данные о производительности Radeon 9700 PRO: В 3D mark 2001 SE с патчем 330, который позволяет работать под DirectX 9,

Появилась новая информация о начале поставок графических плат ATI RADEON 9700 PRO Вместе с официальным объявлением ATI устанавливает дату начала массовой поставки новых видеоплат RADEON 9700 PRO. Этой датой является 19 августа. Согласно некоторым источникам, ATI начнет вовремя продавать ATI RADEON 9700 PRO только в азиатском регионе и только в ограниченных количе