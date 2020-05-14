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AMD Radeon Pro серия видеокарт

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14.05.2020 AMD представила видеокарту Radeon Pro VII

AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon Pro VII для рабочих станций. Данное решение предназначено для профессионального ис
11.02.2020 AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500

AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, предлагающую производительность и передовые технологии для профессионалов в
21.11.2019 AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм

AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon Pro W5700 с первым в мире графическим процессором на базе 7-нм техпроцесса для про
13.05.2019 AMD выпустила обновление корпоративного ПО Radeon Pro Software for Enterprise

n Pro Software for Enterprise она позволяет в полной мере использовать преимущества новых возможностей, в том числе и сервис AMD Remote Workstation. С помощью удаленного доступа к рабочей станции AMD Radeon Pro WX 4100 он обеспечивает доступ к ускоренной работе графического процессора из любой точки практически без снижения производительности. Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2 обеспе
02.05.2019 AMD бесплатно раздаст топовые видеокарты и мощные процессоры тем, кто решит математическую задачу

юбилейные 12-нанометровые процессоры Ryzen 7 2700X Gold Edition и топовые 7-нанометровые видеокарты Radeon VII Gold Edition, выпущенные в честь ее 50-летия (компания основана в 1969 г.). Получи
30.08.2018 AMD представила видеокарту Radeon Pro V340 для виртуализации ЦОД

в ЦОД, включая САПР, приложения для дизайна, сервисы рабочих столов (DaaS) и рендеринг. Видеокарта AMD Radeon Pro V340 представляет собой решение с двумя GPU на базе архитектуры AMD Vega, опти
07.06.2017 AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac

HD в форм-факторе моноблока. Доступные в обновленных iMac с диагональю 21,5 и 27 дюймов, видеокарты Radeon Pro 500-серии обеспечивают опыт работы на ПК, открывая доступ к играм, эффектам VR на

05.06.2017 AMD представила новые профессиональные видеокарты начального уровня

AMD представила две новые профессиональные видеокарты Radeon Pro WX 2100 и WX 3100, которые предлагают лучшую производительность среди решений нача
26.04.2017 AMD представила видеокарту Radeon Pro Duo

рофессионалов: построенный на архитектуре Polaris адаптер Radeon Pro Duo. Основанная на технологиях Radeon Pro WX 7100, видеокарта Radeon Pro Duo была создана для достижения превосходных резуль
09.11.2016 AMD начала поставки видеокарт Radeon Pro WX

ожникам всех типов предлагать миру свое видение «искусства невозможного».Низкопрофильная видеокарта Radeon Pro WX 4100 ожидается в продаже с 10 ноября по цене 399$. Radeon Pro WX 4100 пр
14.10.2016 AMD и Alibaba Cloud предоставили облачные сервисы на базе AMD Radeon Pro

жду компаниями c целью развития научных исследований и совместной работы по использованию видеокарт AMD Radeon Pro для оснащения глобальных ЦОД Alibaba Cloud. В рамках партнерства Alibaba Cloud
09.10.2002 ATI Technologies начала программу сертификации графических плат

ация - это большой шаг, который конкуренты фирмы не сделали до сих пор. Следующие изделия на основе Radeon 9000 Pro от партнеров ATI уже прошли сертификацию: Radeon 9000 Pro от Connect 3
04.10.2002 ATI выпустила графический "комбайн" All-In-Wonder Radeon 9700 Pro

ATI Technologies обнародовала новую мультимедийную графическую плату All-In-Wonder (AIW) Radeon 9700 Pro, основанную на самом новом графическом чипе этой компании. Плата оборудована

24.09.2002 Превзойдет ли Trident XP4 T2 по быстродействию Radeon 9000 Pro?

может сравниться по скорости с этими "графическими" рекордсменами. Тем не менее источник утверждает, что версия Trident XP4 T2, которая будет стоить $79 за штуку, "легко превзойдет по быстродействию" Radeon 9000 Pro и весьма достойно способна конкурировать с TI 4200. Так ли это, будет известно лишь через пару недель, когда появятся результаты тестов первых плат. Источник: по материалам сайт
20.08.2002 Появились первые результаты тестирования видеокарты Radeon 9700 PRO

В Сети появились первые данные о производительности Radeon 9700 PRO: В 3D mark 2001 SE с патчем 330, который позволяет работать под DirectX 9,

19.08.2002 Появилась новая информация о начале поставок графических плат ATI RADEON 9700 PRO

Вместе с официальным объявлением ATI устанавливает дату начала массовой поставки новых видеоплат RADEON 9700 PRO. Этой датой является 19 августа. Согласно некоторым источникам, ATI начнет вовремя продавать ATI RADEON 9700 PRO только в азиатском регионе и только в ограниченных количе
19.07.2002 ATI анонсировала графические процессоры Radeon 9000 и Radeon 9000 Pro

ies, развивая стратегию доступности широкому рынку последних технологических достижений, представила два новых графических процессора, построенных специально для массового пользователя, Radeon 9000 и Radeon 9000 Pro. Основые характеристики новых чипов следующие: четырехконвейерная визуализация изображения. 4 параллельных конвейера позволяют обрабатывать самые сложные приложения; поддержка п

Публикаций - 93, упоминаний - 151

AMD Radeon Pro и организации, системы, технологии, персоны:

AMD Graphics Product Group - ATI 973 41
AMD - Advanced Micro Devices 4641 39
Nvidia Corp 4002 30
Intel Corporation 12811 19
Apple Inc 13154 18
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 16
Microsoft Corporation 25775 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Dell EMC 5180 6
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 6
HP Inc. 5883 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Lenovo Group 2446 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 4
Fujitsu 2105 3
Blender 52 3
Crytek 146 2
EA - BioWare 205 2
Формоза - Formoza 179 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 2
PowerColor 13 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
Adobe Systems 1597 2
EA - Electronic Arts 1317 2
Pirit - Пирит 88 2
Bang&Olufsen - B&O 148 2
Thermaltake 17 1
Wonder 23 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Rover - RoverComputers 423 1
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 1
Treyarch 60 1
R-Style Computers 53 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Dell Alienware Corp 149 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
EPIC Telecom Invest 212 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 50
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 48
DDR - Double data rate 3083 26
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 17
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 11
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 10
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 9
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 8
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 8
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 8
Микрофон - Microphone 2808 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 7
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 254 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 46
AMD Radeon 295 37
Microsoft DirectX 723 27
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 26
Apple MacBook Pro 559 17
Microsoft Windows 16882 16
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 16
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 14
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 14
Intel Core - Семейство процессоров 1251 11
Microsoft Windows XP 2431 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 10
Microsoft Windows 10 1938 9
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 9
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 9
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 9
AMD Radeon Pro Software for Enterprise 9 9
Apple macOS 2419 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Linux OS 11533 7
Intel Core i - Cерия процессоров 534 7
Nvidia GeForce Ti - Nvidia GeForce Titanium 36 6
Nvidia GeForce GTX 525 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 6
Autodesk Maya 70 6
Nvidia Quadro GPU 279 6
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 6
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 6
Nvidia GeForce GT 337 5
AMD - ATI HD - ATI Avivo HD - ATI Smartshader HD - ATI TV Wonder HD 48 5
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 5
Apple Touch ID 298 5
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 5
Dassault Systemes - SolidWorks 133 5
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 5
Apple iMac - Серия моноблоков 468 5
Nvidia GeForce FX 72 4
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 41 4
Brkic Ogi - Бркич Оги 7 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Lisa Su - Лиза Су 59 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 2
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 2
Pette Bob - Пэтт Боб 10 2
Hsu Calvin - Хсу Кэлвин 2 1
Ширшов Павел 76 1
Tikoo Rahul - Тику Рахул 5 1
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 1
Егоров Егор 1 1
Гендрих Сергей 29 1
Bergman Rick - Бергман Рик 13 1
Landto Ruediger - Ландто Рюдегер 10 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Добровольский Николай 14 1
Горшков Евгений 2 1
Brown Dave - Браун Дэйв 11 1
Lee Dave - Ли Дейв 2 1
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 1
Tobul Tom - Тобул Том 1 1
Chou Jay - Чоу Джей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Европа 24964 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Канада 5081 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Япония 13807 2
Америка - Американский регион 2206 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
США - Нью-Мексико 249 1
Тихий океан - Южно-Китайское море 29 1
США - Нью-Мексико - Альбукерке 35 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5869 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Венгрия 855 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
США - Калифорния 4829 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Европа Западная 1496 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 65 1
Китай - Шанхай 833 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
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