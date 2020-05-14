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AMD Radeon Pro серия видеокарт
СОБЫТИЯ
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|14.05.2020
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AMD представила видеокарту Radeon Pro VII
AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon Pro VII для рабочих станций. Данное решение предназначено для профессионального ис
|11.02.2020
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AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500
AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, предлагающую производительность и передовые технологии для профессионалов в
|21.11.2019
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AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм
AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon Pro W5700 с первым в мире графическим процессором на базе 7-нм техпроцесса для про
|13.05.2019
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AMD выпустила обновление корпоративного ПО Radeon Pro Software for Enterprise
n Pro Software for Enterprise она позволяет в полной мере использовать преимущества новых возможностей, в том числе и сервис AMD Remote Workstation. С помощью удаленного доступа к рабочей станции AMD Radeon Pro WX 4100 он обеспечивает доступ к ускоренной работе графического процессора из любой точки практически без снижения производительности. Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2 обеспе
|02.05.2019
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AMD бесплатно раздаст топовые видеокарты и мощные процессоры тем, кто решит математическую задачу
юбилейные 12-нанометровые процессоры Ryzen 7 2700X Gold Edition и топовые 7-нанометровые видеокарты Radeon VII Gold Edition, выпущенные в честь ее 50-летия (компания основана в 1969 г.). Получи
|30.08.2018
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AMD представила видеокарту Radeon Pro V340 для виртуализации ЦОД
в ЦОД, включая САПР, приложения для дизайна, сервисы рабочих столов (DaaS) и рендеринг. Видеокарта AMD Radeon Pro V340 представляет собой решение с двумя GPU на базе архитектуры AMD Vega, опти
|07.06.2017
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AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac
HD в форм-факторе моноблока. Доступные в обновленных iMac с диагональю 21,5 и 27 дюймов, видеокарты Radeon Pro 500-серии обеспечивают опыт работы на ПК, открывая доступ к играм, эффектам VR на
|05.06.2017
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AMD представила новые профессиональные видеокарты начального уровня
AMD представила две новые профессиональные видеокарты Radeon Pro WX 2100 и WX 3100, которые предлагают лучшую производительность среди решений нача
|26.04.2017
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AMD представила видеокарту Radeon Pro Duo
рофессионалов: построенный на архитектуре Polaris адаптер Radeon Pro Duo. Основанная на технологиях Radeon Pro WX 7100, видеокарта Radeon Pro Duo была создана для достижения превосходных резуль
|09.11.2016
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AMD начала поставки видеокарт Radeon Pro WX
ожникам всех типов предлагать миру свое видение «искусства невозможного».Низкопрофильная видеокарта Radeon Pro WX 4100 ожидается в продаже с 10 ноября по цене 399$. Radeon Pro WX 4100 пр
|14.10.2016
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AMD и Alibaba Cloud предоставили облачные сервисы на базе AMD Radeon Pro
жду компаниями c целью развития научных исследований и совместной работы по использованию видеокарт AMD Radeon Pro для оснащения глобальных ЦОД Alibaba Cloud. В рамках партнерства Alibaba Cloud
|09.10.2002
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ATI Technologies начала программу сертификации графических плат
ация - это большой шаг, который конкуренты фирмы не сделали до сих пор. Следующие изделия на основе Radeon 9000 Pro от партнеров ATI уже прошли сертификацию: Radeon 9000 Pro от Connect 3
|04.10.2002
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ATI выпустила графический "комбайн" All-In-Wonder Radeon 9700 Pro
ATI Technologies обнародовала новую мультимедийную графическую плату All-In-Wonder (AIW) Radeon 9700 Pro, основанную на самом новом графическом чипе этой компании. Плата оборудована
|24.09.2002
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Превзойдет ли Trident XP4 T2 по быстродействию Radeon 9000 Pro?
может сравниться по скорости с этими "графическими" рекордсменами. Тем не менее источник утверждает, что версия Trident XP4 T2, которая будет стоить $79 за штуку, "легко превзойдет по быстродействию" Radeon 9000 Pro и весьма достойно способна конкурировать с TI 4200. Так ли это, будет известно лишь через пару недель, когда появятся результаты тестов первых плат. Источник: по материалам сайт
|20.08.2002
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Появились первые результаты тестирования видеокарты Radeon 9700 PRO
В Сети появились первые данные о производительности Radeon 9700 PRO: В 3D mark 2001 SE с патчем 330, который позволяет работать под DirectX 9,
|19.08.2002
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Появилась новая информация о начале поставок графических плат ATI RADEON 9700 PRO
Вместе с официальным объявлением ATI устанавливает дату начала массовой поставки новых видеоплат RADEON 9700 PRO. Этой датой является 19 августа. Согласно некоторым источникам, ATI начнет вовремя продавать ATI RADEON 9700 PRO только в азиатском регионе и только в ограниченных количе
|19.07.2002
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ATI анонсировала графические процессоры Radeon 9000 и Radeon 9000 Pro
ies, развивая стратегию доступности широкому рынку последних технологических достижений, представила два новых графических процессора, построенных специально для массового пользователя, Radeon 9000 и Radeon 9000 Pro. Основые характеристики новых чипов следующие: четырехконвейерная визуализация изображения. 4 параллельных конвейера позволяют обрабатывать самые сложные приложения; поддержка п
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