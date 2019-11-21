AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм

AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon Pro W5700 с первым в мире графическим процессором на базе 7-нм техпроцесса для профессиональных рабочих станций. Она обеспечивает новый уровень производительности и предоставляет расширенные функции, которые позволяют 3D-дизайнерам, архитекторам и инженерам визуализировать, просматривать и редактировать свои проекты в режиме реального времени, значительно ускоряя процессы разработки и согласования проектов.

Видеокарта для рабочих станций AMD Radeon Pro W5700 отличается высокопроизводительной энергоэффективной архитектурой AMD RDNA и современной памятью GDDR6 для работы с большими моделями и массивами данных. Она является первой видеокартой для рабочих станций, которая поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Новинка идеально подходит для профессионалов, которые выходят за рамки традиционного 3D-дизайна, создавая фотореалистичные визуализации своих концепций и прототипы проектов в виртуальной среде.

«Современные профессионалы нуждаются в высокопроизводительном профессиональном графическом процессоре, чтобы иметь больше возможностей для воплощения концепций своих продуктов и более быстрого согласования процессов работы, — сказал Скотт Херкельман, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Radeon Technologies Group компании AMD. — Мы разработали видеокарту AMD Radeon™ Pro W5700, чтобы обеспечить значительный прирост производительности в самых популярных приложениях для проектирования и производства. Архитекторы, дизайнеры и инженеры теперь имеют достаточные мощности для работы в режиме реального времени и в виртуальной реальности, что позволяет улучшить и ускорить процессы разработки дизайн-проектов».

Среди ключевых характеристик видеокарты AMD Radeon Pro W5700 можно выделить следующие.

Высокопроизводительная архитектура AMD RDNA с обновлённым движком обработки геометрии и вычислительными блоками, обеспечивающими на 25% более высокую производительность на такт и на 41% более высокую среднюю производительность на ватт, чем архитектура предыдущего поколения GCN.

Исключительная энергоэффективность. Программное обеспечение AMD Radeon Pro для интеллектуальной оптимизации корпоративного энергопотребления в сочетании с энергоэффективной архитектурой AMD RDNA и 7-нм техпроцессом позволяет видеокарте Radeon Pro W5700 повышать эффективность системы на 18% по сравнению с конкурентными решениями.

Ускорение совместной работы процессора и видеокарты обеспечивает лидирующую производительность при выполнении нескольких рабочих нагрузок, даже если выполняются такие сложные сценарии, как моделирование при рендеринге в фоновом режиме. При этом обеспечивается в 5,6 раза более высокая производительность рабочего процесса при использовании приложений с нагрузкой на процессор по сравнению с конкурентными решениями (в бенчмарке SPECviewperf 13).

Профессиональное программное обеспечение. ПО AMD Radeon Pro для предприятий обеспечивает профессиональное качество, постоянное улучшение производительности и надёжную защиту. Также оно поддерживает наилучшие из имеющихся функций, включая AMD Remote Workstation, которая позволяет профессионалам работать практически из любой точки мира при сохранении баланса производительности и функциональности благодаря графическому процессору для рабочей станции.

Инновационные функции программного обеспечения VR. Функция AMD Radeon ReLive для VR позволяет профессионалам, использующим видеокарты AMD Radeon Pro W5700, визуализировать свои проекты с помощью приложений с поддержкой VR, а также использовать автономные гарнитуры VR, такие как HTC VIVE Focus Plus.

Высокоскоростной интерфейс PCIe 4.0. AMD Radeon Pro W5700 − первая видеокарта для рабочих станций ПК, поддерживающая интерфейс PCIe 4.0 и обеспечивающая удвоенную пропускную способность в сравнении с PCIe 3.0 для достижения бесперебойной работы в приложениях, которые интенсивно используют графический процессор.

Профессиональная сертификация приложений. ПО оптимизировано и сертифицировано для ведущих приложений в области проектирования, производства и создания архитектурных решений, инжиниринга и строительства. Благодаря этому обеспечивается та стабильность и надежность работы, которая требуется профессионалам.

AMD Radeon Pro W5700 — первая видеокарта для рабочих станций, у которой есть разъём USB-C. Она поддерживает мониторы на основе USB-C и видеошлемы (HMD).

Видеокарта AMD Radeon Pro W5700 доступна с сегодняшнего дня по цене $799 у таких европейских ритейлеров, как Elmtec, Schneider и Tarox.