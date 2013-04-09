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Treyarch

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.04.2013 Call of Duty: Black Ops II - Uprising этим летом 1
13.11.2012 Call of Duty: Black Ops II в продаже 1
09.11.2012 Call of Duty: Black Ops II – онлайн без ограничений 1
25.10.2012 Комплектация РС-версии Call of Duty: Black Ops II 1
04.09.2012 Системные требования Call Of Duty: Black Ops 2 1
15.08.2012 Call of Duty: Black Ops 2. Скриншоты 1
08.08.2012 Call Of Duty: Black Ops 2. Видео 1
19.07.2012 Call Of Duty: Black Ops 2. Видеодневник 1
11.07.2012 Call Of Duty: Black Ops 2. Видео 1
03.05.2012 Call of Duty: Black Ops II в России 1
02.05.2012 Call Of Duty: Black Ops 2 анонсирована 1
18.01.2011 Call of Duty: Black Ops - First Strike. Видео 1
20.12.2010 Call of Duty: Black Ops - First Strike в феврале 1
13.12.2010 Победители Video Game Awards 2010 1
26.11.2010 Успех игры Call of Duty: Black Ops оборачивается мировым скандалом 1
19.11.2010 Игра Call of Duty: Black Ops побила еще один рекорд своей предшественницы 1
12.11.2010 Рекорды Call of Duty: Black Ops 1
09.11.2010 Call of Duty: Black Ops в продаже 1
20.10.2010 Call of Duty: Black Ops. Системные требования 1
12.10.2010 Call of Duty: Black Ops. Видео 1
08.10.2010 Комплект предзаказа Call of Duty: Black Ops 1
06.10.2010 Call of Duty: Black Ops в 3D 1
02.10.2010 Call of Duty: Black Ops. Видео 1
14.09.2010 Call of Duty: Black Ops в России 1
10.08.2010 Call of Duty: Black Ops. Видео 1
05.07.2010 Call of Duty: Black Ops. Скриншоты 1
19.05.2010 Call of Duty: Black Ops. Видео 1
14.05.2010 Call of Duty в космосе? 1
01.05.2010 Call of Duty: Black Ops. Видео 1
30.04.2010 Call of Duty: Black Ops в ноябре 1
23.04.2010 Конвейер Call of Duty 1
03.03.2010 Infinity Ward обезглавлена 1
03.03.2010 Infinity Ward обезглавлена 1
09.01.2010 Infinity Ward займется ММО? 1
16.06.2009 Call of Duty: World at War в цифрах 1
01.11.2008 Call of Duty: World at War. Видео 1
27.10.2008 Зомби Второй мировой 1
08.10.2008 James Bond: Quantum of Solace. Скриншоты 1

Публикаций - 60, упоминаний - 60

Treyarch и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft - Activision Blizzard 511 53
Infinity Ward 86 8
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 7
Новый диск 963 7
Sledgehammer Games 54 6
Microsoft Corporation 25775 3
EA - Electronic Arts 1317 3
AMD Graphics Product Group - ATI 973 3
Nvidia Corp 4002 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Blizzard Entertainment 343 2
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 44 1
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 24 1
X Corp - Twitter 2938 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12811 1
Sony 6739 1
Valve Software 254 1
Nintendo 823 1
Epic Games 172 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Ubisoft Montreal 46 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
THQ 299 1
EA - BioWare 205 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 1
Visceral Games 52 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 26
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 5
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 4
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 4
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 197 1
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 148 1
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 240 1
Jewel Case - Jewel-упаковка - Джевел упаковка 38 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 53
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 21
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 21
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
Nvidia GeForce GT 337 3
AMD Phenom 127 2
Microsoft Points 74 2
AMD Radeon 295 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
EA - Tiburon Entertainment - EA Tiburon Zubo - EA Tiburon Mercenaries - EA Tiburon Skate It 3 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment - EverQuest - Legends of Norrath - Легенды Норрата - онлайн-игра 84 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft DirectX 723 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 1
God of War - компьютерная игра 49 1
Red Dead Redemption - компьютерная игра 67 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 1
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 1
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 1
Nvidia 3D Vision - Nvidia 3D Stereo Driver 34 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
AMD Radeon HD 282 1
Forster Marc - Форстер Марк 5 5
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Курыленко Ольга 2 2
West Jason - Уэст Джейсон 14 2
West Jason - Вест Джейсон 10 2
Dench Judith - Дэнч Джуди 13 2
Craig Daniel - Крейг Дэниел 14 2
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 1
Kotick Bobby - Котик Бобби 20 1
Schofield Glen - Шофилд Глен 7 1
Madsen Michael - Мэдсен Майкл 4 1
Condrey Michael - Кондри Майкл 3 1
Griffith Mike - Гриффит Майк 3 1
Palminteri Chazz - Пальминтери Чазз 4 1
Max Ray Butler - Макс Рэй Батлер 9 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Куба - Республика 417 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Америка Южная 884 4
Украина 7928 3
Америка - Американский регион 2206 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Швеция - Королевство 3782 1
Индия - Bharat 5870 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Грузия 1332 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Таджикистан - Республика 953 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Туркмения - Туркменистан 456 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 24
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
СССР и США - Холодная война 213 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 7
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 80 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Инди - independent 70 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Английский язык 7030 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
ИгроМир 125 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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