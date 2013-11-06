Получите все материалы CNews по ключевому слову
Take-Two Interactive Rockstar Games BMG Interactive
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.11.2013
|
Microsoft и Apple объявили новую патентную войну Android
в том, что их открытая мобильная операционная система Android нарушает семь патентов, принадлежащих Rockstar. Аналогичные иски получили компании Asus, Pantech, LG и ZTE. Компания Rockwell Conso
|01.11.2013
|
Apple и Microsoft потребовали лишить Google главного источника дохода
Консорциум Rockstar, образованный компаниями Apple, Microsoft, Ericsson, BlackBerry, Sony и EMC, подал и
|15.05.2013
|
Rockstar не собирается на Е3
Компания Rockstar Games не планирует своё участие в каком-либо виде на грядущем мероприятии Е3 2013, которое пройдёт c 11 по 13 июня в Лос-Анджелесе. Впрочем, данный факт уже стал традицией и не вызывае
|15.11.2012
|
Grand Theft Auto V в России
Компания "1С-СотфКлаб", официальный партнер Rockstar Games, выступит российским дистрибьютором экшена Grand Theft Auto V от Rockstar G
|13.12.2010
|
Победители Video Game Awards 2010
deo Game Award 2010 выглядит следующим образом: Игра года (GAME OF THE YEAR) - Red Dead Redemption (Rockstar Games / Rockstar San Diego) Студия года (STUDIO OF THE YEAR) - BioWare Лучшая игра д
|11.06.2010
|
Rockstar: Red Dead Redemption для РС не будет
Компания Rockstar Games объявила о том, что не планирует выпуск Red Dead: Redemption для РС."У нас нет
|01.06.2010
|
Rockstar не планирует анонсов на Е3
Компания Rockstar Games, вопреки всем слухам, объявила о том, что не планирует каких-то анонсов на пре
|22.12.2009
|
Red Dead Redemption в России
российским дистрибьютором нового проекта компании Rockstar Games Red Dead Redemption (разработчик — Rockstar San Diego).Релиз этой игры для платформ Xbox 360 и PlayStation 3 намечен на весну 20
|17.09.2009
|
Проекты Rockstar Games в России
Фирма «1С» представит в России и странах СНГ популярные проекты Rockstar Games для PC, многие из которых по праву вошли в золотой фонд интерактивных развлече
|05.02.2009
|
Rockstar анонсирует игру Red Dead Redemption
Компания Rockstar Games официально объявила о разработке консольного вестерна Red Dead Redemption, который, по сути, является сиквелом игры Red Dead Revolver. Релиз проекта состоится осенью 2009 года на
|19.01.2009
|
Rockstar: Новая часть GTA не в этом году
шлой неделе. Как сообщил представитель разработчиков сайту Kotaku, никакой новой части не разрабатывается, а слухи о появлении в игре Токио являются не более, чем слухами.В настоящее время все усилия Rockstar сосредоточены на первом эпизоде DLC для Xbox 360 - версии The Lost and Damned и версии игры для Nintendo DS - GTA Chinatown, релиз которых запланирован на 17 февраля и 20 марта соответ
|05.11.2008
|
Grand Theft Auto IV на "ИгроМире"
ии PC-версию бестселлера Grand Theft Auto IV - последней на сегодняшний день игры в культовой серии Rockstar Games.Посетителям выставки "ИгроМир 2008" выпадет уникальный шанс одними из первых у
|27.08.2008
|
Rockstar делает Max Payne 3?
Как сообщают сразу несколько западных интернет-изданий, компания Rockstar работает над экшеном Max Payne 3. Напомним, что две предыдущие части культового боевика, давшего начало многим фичам, использующимся ныне разработчиками, сделала финская команда Remedy
|07.08.2008
|
Grand Theft Auto IV. Анонс РС-версии
Случилось то, в чем мало кто сомневался. Компания Rockstar Games подтвердила версию экшена Grand Theft Auto IV для персональных компьютеров. Се
|28.03.2008
|
Rockstar Social Club скоро откроет двери
Компания Rockstar анонсировала Social Club — специальный портал для геймеров, который будет служить во
|23.08.2007
|
Rockstar Games presents Table Tennis: Видео
зможности её контроллера. На Games Convention '07 наконец-то стали известны подробности игрового процесса. Ознакомиться с ними вы можете, скачав видеоролик с нашего сервера: GC 2007 Cam Gameplay, GC 2007 Cam Gameplay HD.Rockstar Table Tennis — реалистичный симулятор настольного тенниса. Это первая игра на движке R.A.G.E, используемом также в GTA IV. Упор на реализм не мешает простоте ос
|31.07.2007
|
Rockstar сделает эксклюзив для PlayStation 3
Американское подразделение Sony Computer Entertainment объявило о создании студией Rockstar Games нового игрового бренда, эксклюзивно для PlayStation 3.Никаких подробностей соо
|20.07.2007
|
Rockstar представляет Table Tennis для Wii
Спортивный арсенал Wii пополнится новой игрой. На этот раз повезет любителям настольного тенниса: Rockstar анонсировала выпуск соответствующего симулятора. Неизветсно, будет ли Table Tennis выполнена в реалистичном стиле, как версия для Xbox 360, либо нас снова ожидают мультяшные Mii, но ра
|10.08.2006
|
Bully: игра о школьных драках от Rockstar
Компания Rockstar, разработчик скандальной игры-бестселлера «Grand Theft Auto», представит в октябре новую игру «Bully» («Обидчик»), посвященную насилию в школе. Главный герой – 15-летний школьник Джимм
|22.11.2005
|
Rockstar Games расширяется
Компания Rockstar Games сегодня сообщила о намерении открыть новое подразделение. Уже выбрано новое ме
Take-Two Interactive и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
|PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
|НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.