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Take-Two Interactive Rockstar Games BMG Interactive

Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive

СОБЫТИЯ

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06.11.2013 Microsoft и Apple объявили новую патентную войну Android

в том, что их открытая мобильная операционная система Android нарушает семь патентов, принадлежащих Rockstar. Аналогичные иски получили компании Asus, Pantech, LG и ZTE. Компания Rockwell Conso
01.11.2013 Apple и Microsoft потребовали лишить Google главного источника дохода

Консорциум Rockstar, образованный компаниями Apple, Microsoft, Ericsson, BlackBerry, Sony и EMC, подал и
15.05.2013 Rockstar не собирается на Е3

Компания Rockstar Games не планирует своё участие в каком-либо виде на грядущем мероприятии Е3 2013, которое пройдёт c 11 по 13 июня в Лос-Анджелесе. Впрочем, данный факт уже стал традицией и не вызывае
15.11.2012 Grand Theft Auto V в России

Компания "1С-СотфКлаб", официальный партнер Rockstar Games, выступит российским дистрибьютором экшена Grand Theft Auto V от Rockstar G
13.12.2010 Победители Video Game Awards 2010

deo Game Award 2010 выглядит следующим образом: Игра года (GAME OF THE YEAR) - Red Dead Redemption (Rockstar Games / Rockstar San Diego) Студия года (STUDIO OF THE YEAR) - BioWare Лучшая игра д
11.06.2010 Rockstar: Red Dead Redemption для РС не будет

Компания Rockstar Games объявила о том, что не планирует выпуск Red Dead: Redemption для РС."У нас нет
01.06.2010 Rockstar не планирует анонсов на Е3

Компания Rockstar Games, вопреки всем слухам, объявила о том, что не планирует каких-то анонсов на пре
22.12.2009 Red Dead Redemption в России

российским дистрибьютором нового проекта компании Rockstar Games Red Dead Redemption (разработчик — Rockstar San Diego).Релиз этой игры для платформ Xbox 360 и PlayStation 3 намечен на весну 20
17.09.2009 Проекты Rockstar Games в России

Фирма «1С» представит в России и странах СНГ популярные проекты Rockstar Games для PC, многие из которых по праву вошли в золотой фонд интерактивных развлече
05.02.2009 Rockstar анонсирует игру Red Dead Redemption

Компания Rockstar Games официально объявила о разработке консольного вестерна Red Dead Redemption, который, по сути, является сиквелом игры Red Dead Revolver. Релиз проекта состоится осенью 2009 года на
19.01.2009 Rockstar: Новая часть GTA не в этом году

шлой неделе. Как сообщил представитель разработчиков сайту Kotaku, никакой новой части не разрабатывается, а слухи о появлении в игре Токио являются не более, чем слухами.В настоящее время все усилия Rockstar сосредоточены на первом эпизоде DLC для Xbox 360 - версии The Lost and Damned и версии игры для Nintendo DS - GTA Chinatown, релиз которых запланирован на 17 февраля и 20 марта соответ
05.11.2008 Grand Theft Auto IV на "ИгроМире"

ии PC-версию бестселлера Grand Theft Auto IV - последней на сегодняшний день игры в культовой серии Rockstar Games.Посетителям выставки "ИгроМир 2008" выпадет уникальный шанс одними из первых у
27.08.2008 Rockstar делает Max Payne 3?

Как сообщают сразу несколько западных интернет-изданий, компания Rockstar работает над экшеном Max Payne 3. Напомним, что две предыдущие части культового боевика, давшего начало многим фичам, использующимся ныне разработчиками, сделала финская команда Remedy
07.08.2008 Grand Theft Auto IV. Анонс РС-версии

Случилось то, в чем мало кто сомневался. Компания Rockstar Games подтвердила версию экшена Grand Theft Auto IV для персональных компьютеров. Се
28.03.2008 Rockstar Social Club скоро откроет двери

Компания Rockstar анонсировала Social Club — специальный портал для геймеров, который будет служить во
23.08.2007 Rockstar Games presents Table Tennis: Видео

зможности её контроллера. На Games Convention '07 наконец-то стали известны подробности игрового процесса. Ознакомиться с ними вы можете, скачав видеоролик с нашего сервера: GC 2007 Cam Gameplay, GC 2007 Cam Gameplay HD.Rockstar Table Tennis — реалистичный симулятор настольного тенниса. Это первая игра на движке R.A.G.E, используемом также в GTA IV. Упор на реализм не мешает простоте ос
31.07.2007 Rockstar сделает эксклюзив для PlayStation 3

Американское подразделение Sony Computer Entertainment объявило о создании студией Rockstar Games нового игрового бренда, эксклюзивно для PlayStation 3.Никаких подробностей соо
20.07.2007 Rockstar представляет Table Tennis для Wii

Спортивный арсенал Wii пополнится новой игрой. На этот раз повезет любителям настольного тенниса: Rockstar анонсировала выпуск соответствующего симулятора. Неизветсно, будет ли Table Tennis выполнена в реалистичном стиле, как версия для Xbox 360, либо нас снова ожидают мультяшные Mii, но ра
10.08.2006 Bully: игра о школьных драках от Rockstar

Компания Rockstar, разработчик скандальной игры-бестселлера «Grand Theft Auto», представит в октябре новую игру «Bully» («Обидчик»), посвященную насилию в школе. Главный герой – 15-летний школьник Джимм
22.11.2005 Rockstar Games расширяется

Компания Rockstar Games сегодня сообщила о намерении открыть новое подразделение. Уже выбрано новое ме

Публикаций - 268, упоминаний - 354

Take-Two Interactive и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 75
Microsoft Corporation 25775 31
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 24
Sony 6739 23
9594 15
Apple Inc 13154 13
EA - Electronic Arts 1317 13
Nintendo 823 13
Microsoft - Activision Blizzard 511 10
Samsung Electronics 11064 8
Google LLC 12688 8
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 8
Team Bondi 9 7
LG Electronics 3735 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
HTC Corporation 1512 6
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