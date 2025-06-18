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Индексная книга (каталог) CNews*
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Schreier Jason Шрайер Джейсон


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation 2
20.09.2022 Пользователь Telegram украл и выложил в Сеть исходные коды GTA V и GTA 6 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Schreier Jason и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6577 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 257 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1503 1
Valve Software 214 1
Telegram Group 2250 1
Uber 333 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7528 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 204 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7704 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7057 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 363 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4061 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 54 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 219 1
Google YouTube - Видеохостинг 2821 1
Зайцев Михаил 285 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 124 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 854 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4788 1
BleepingComputer - Издание 374 1
Bloomberg 1326 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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