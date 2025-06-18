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Schreier Jason Шрайер Джейсон
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation 2
|20.09.2022
|Пользователь Telegram украл и выложил в Сеть исходные коды GTA V и GTA 6 2
Schreier Jason и организации, системы, технологии, персоны:
|Sony 6577 1
|Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 257 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1503 1
|Valve Software 214 1
|Telegram Group 2250 1
|Зайцев Михаил 285 1
|BleepingComputer - Издание 374 1
|Bloomberg 1326 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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