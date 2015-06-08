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Sony Interactive Entertainment Naughty Dog Uncharted
СОБЫТИЯ
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|08.06.2015
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Игротрилогию о Дрейке переиздадут в FullHD
Серия прекрасных приключенческих аркад Uncharted, покорившая владельцев приставок PlayStation 3, возвращается в виде переиздания для
|14.06.2012
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Турнир Mortal Kombat на PS Vita
дночасье станет обладателем консоли PlayStation 3, стартового набора PlayStation Move, а также игр "Uncharted 3: Иллюзии Дрейка", LittleBigPlanet 2 и "Праздник спорта".Боец, разместившийся на в
|13.12.2011
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The Last Of Us в разработке
Студия Naughty Dog, известная по серии игр Uncharted для PlayStation 3, на VGA 2011 анонсировала свой новый проект The Last Of Us - прик
|28.10.2011
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Подробности релиза "Uncharted 3: Иллюзии Дрейка"
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что официальный российский релиз игры "Uncharted 3: Иллюзии Дрейка" для PlayStation 3 состоится одновременно с европейской премьерой
|12.10.2011
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Uncharted 3: Drake's Deception на "золоте"
Компания Sony и студия Naughty Dog объявляют о "золотом" статусе проекта Uncharted 3: Drake's Deception. Мировой релиз игры состоится 1 ноября эксклюзивно для Pla
|28.09.2011
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Специальные издания "Uncharted 3: Иллюзии Дрейка"
стала известна окончательная комплектация специальных изданий главного PS3-эксклюзива этого года — "Uncharted 3: Иллюзии Дрейка" (разработчик — Naughty Dog; зарубежный издатель — Sony Computer
|19.06.2011
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"Uncharted 3: Иллюзии Дрейка". Предзаказ
ет об открытии предварительного заказа на одну из самых ожидаемых игр года – приключенческий экшен «Uncharted 3: Иллюзии Дрейка» (оригинальное название – Uncharted 3: Drake’s Deception;
|12.10.2009
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Российский релиз Uncharted 2: Among Thieves
14 октября в широкую продажу поступит экшен Uncharted 2: Among Thieves, признанный одним из лучших проектов для PlayStation 3, а также лу
|23.06.2009
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Победители E3 Game Critics Awards
nt Expo. В этом году претенденты состязались в 15-ти номинациях. Итак, лучшими стали:Best of Show - Uncharted 2: Among Thieves(Naughty Dog/Sony Computer Entertainment America for PlayStation 3)
|25.10.2007
|Uncharted: Drake's Fortune ушла на "золото"
|09.10.2007
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Красивый видеоролик Uncharted: Drake's Fortune
и пугает отсутствием теней, плохим освещением и, о ужас! другими текстурами гор, воды и даже стены! Uncharted: Drake’s Fortune — первая глава новой серии игр для PLAYSTATION 3. Захватывающий сю
|19.09.2007
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Uncharted: Drake's Fortune. Видео
Казалось бы, Uncharted: Drake's Fortune - тропическая игра. Зеленый леса, желтый песочек.. Ан нет, нов
|10.09.2007
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Uncharted: Drake's Fortune. Скриншоты
Новые симпатичные концепт-арты и скриншоты из Uncharted: Drake's Fortune стали сегодня достоянием общественности. Приключенческий боеви
|04.09.2007
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Uncharted: Drake’s Fortune. Скриншоты
перь мощности PS3 необъятны, удобны и вообще самые лучшие. Что ж, скриншоты действительно красивые. Uncharted: Drake’s Fortune — первая глава новой серии игр для PLAYSTATION 3. Захватывающий сю
Sony Interactive Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 3
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
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