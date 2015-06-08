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Sony Interactive Entertainment Naughty Dog Uncharted

СОБЫТИЯ

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08.06.2015 Игротрилогию о Дрейке переиздадут в FullHD

Серия прекрасных приключенческих аркад Uncharted, покорившая владельцев приставок PlayStation 3, возвращается в виде переиздания для
14.06.2012 Турнир Mortal Kombat на PS Vita

дночасье станет обладателем консоли PlayStation 3, стартового набора PlayStation Move, а также игр "Uncharted 3: Иллюзии Дрейка", LittleBigPlanet 2 и "Праздник спорта".Боец, разместившийся на в
13.12.2011 The Last Of Us в разработке

Студия Naughty Dog, известная по серии игр Uncharted для PlayStation 3, на VGA 2011 анонсировала свой новый проект The Last Of Us - прик
28.10.2011 Подробности релиза "Uncharted 3: Иллюзии Дрейка"

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что официальный российский релиз игры "Uncharted 3: Иллюзии Дрейка" для PlayStation 3 состоится одновременно с европейской премьерой
12.10.2011 Uncharted 3: Drake's Deception на "золоте"

Компания Sony и студия Naughty Dog объявляют о "золотом" статусе проекта Uncharted 3: Drake's Deception. Мировой релиз игры состоится 1 ноября эксклюзивно для Pla
28.09.2011 Специальные издания "Uncharted 3­: Иллюзии Дрейка"

стала известна окончательная комплектация специальных изданий главного PS3-эксклюзива этого года — "Uncharted 3: Иллюзии Дрейка" (разработчик — Naughty Dog; зарубежный издатель — Sony Computer

19.06.2011 "Uncharted 3: Иллюзии Дрейка". Предзаказ

ет об открытии предварительного заказа на одну из самых ожидаемых игр года – приключенческий экшен «Uncharted 3: Иллюзии Дрейка» (оригинальное название – Uncharted 3: Drake’s Deception;

12.10.2009 Российский релиз Uncharted 2: Among Thieves

14 октября в широкую продажу поступит экшен Uncharted 2: Among Thieves, признанный одним из лучших проектов для PlayStation 3, а также лу
23.06.2009 Победители E3 Game Critics Awards

nt Expo. В этом году претенденты состязались в 15-ти номинациях. Итак, лучшими стали:Best of Show - Uncharted 2: Among Thieves(Naughty Dog/Sony Computer Entertainment America for PlayStation 3)
25.10.2007 Uncharted: Drake's Fortune ушла на "золото"
09.10.2007 Красивый видеоролик Uncharted: Drake's Fortune

и пугает отсутствием теней, плохим освещением и, о ужас! другими текстурами гор, воды и даже стены! Uncharted: Drake’s Fortune — первая глава новой серии игр для PLAYSTATION 3. Захватывающий сю
19.09.2007 Uncharted: Drake's Fortune. Видео

Казалось бы, Uncharted: Drake's Fortune - тропическая игра. Зеленый леса, желтый песочек.. Ан нет, нов
10.09.2007 Uncharted: Drake's Fortune. Скриншоты

Новые симпатичные концепт-арты и скриншоты из Uncharted: Drake's Fortune стали сегодня достоянием общественности. Приключенческий боеви
04.09.2007 Uncharted: Drake’s Fortune. Скриншоты

перь мощности PS3 необъятны, удобны и вообще самые лучшие. Что ж, скриншоты действительно красивые. Uncharted: Drake’s Fortune — первая глава новой серии игр для PLAYSTATION 3. Захватывающий сю

Публикаций - 68, упоминаний - 122

Sony Interactive Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6754 28
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 16
1С-СофтКлаб - SoftClub 1145 13
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 773 10
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 239 10
Microsoft Corporation 25861 7
Nintendo 828 7
X Corp - Twitter 2942 4
Apple Inc 13275 4
Meta Platforms - Facebook 4633 4
LG Electronics 3745 4
Capcom 291 4
Google LLC 12782 3
Bandai Namco Entertainment - D3 Inc - D3 Publisher - Culture Publishers 10 2
Samsung Electronics 11136 2
Wargaming 161 2
Blizzard Entertainment 343 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 2
Nvidia Corp 4079 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
EA - BioWare 205 2
EA Sports 71 2
Bandai Namco Entertainment 119 2
Insomniac Games 12 2
Iron Galaxy 1 1
Sony Interactive Entertainment - PlayStation Studios - SCE Worldwide Studios - SIE Worldwide Studios 3 1
9691 1
AMD - Advanced Micro Devices 4693 1
VK - Mail.ru Group 3615 1
AT&T Inc 1726 1
Logitech 439 1
EA - Electronic Arts 1318 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 355 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 362 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
Square Enix 214 1
EA DICE 165 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2993 9
Совкомбанк Совесть 279 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 2
Warner Bros. International Television Distribution 291 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
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Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 257 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
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Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Walt Disney Company 649 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
LEGO 260 1
Верный - торговая сеть 329 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Белый Ветер 365 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 288 1
101Hotels.com 456 1
Ереван-Плаза ТЦ 10 1
Неглинная плаза ТРЦ 2 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1065 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18493 46
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