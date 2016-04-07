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LittleBigPlanet

LittleBigPlanet

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.04.2016 Sony пошла войной на российские торрент-трекеры 2
18.04.2014 ТОП-5 лучших игр для портативной приставки Sony PlayStation Vita 1
05.02.2013 The Last Of Us. Скриншоты и предзаказ 1
04.10.2012 God of War на "Игромире" 2
08.09.2012 Годовая подписка на PS Plus со скидкой 25% 1
14.06.2012 Турнир Mortal Kombat на PS Vita 1
21.10.2011 Sony выпустит на российский рынок приставку PlayStation Vita в феврале 2012 года 1
27.01.2011 Sony показала новую портативную PlayStation с 4-ядерным процессором. ФОТО 1
12.08.2010 Sony Ericsson готовит новый тип мобильных телефонов 1
28.02.2008 LittleBigPlanet: Скриншоты 1
21.02.2008 Голосовой чат в LittleBigPlanet 1
21.09.2007 TGS'07.LittleBig Planet: Видео 1
05.09.2007 Sony на TGS 1
28.08.2007 LittleBig Planet: Видео 2
19.07.2007 Лучшие игры Е3 2007 по версии Gamespy 1
13.07.2007 LittleBig Planet: Видео 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

LittleBigPlanet и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 10
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 5
Apple Inc 13156 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 3
Nintendo 823 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Умник 37 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 1
Bandai Namco Entertainment - D3 Inc - D3 Publisher - Culture Publishers 10 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Microsoft Corporation 25775 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Valve Software 254 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Tencent 190 1
Google LLC 12690 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Capcom 290 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
EA Sports 71 1
Meta Platforms 180 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
Walt Disney Company 647 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Sony Music Entertainment 161 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Белый Ветер 365 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 3
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 119 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 322 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 1
Joystick - Джойстик 1149 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 5
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 5
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 4
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 3
Sony Playstation Store - PS Store 81 3
Psygnosis - WipEout 11 2
Google Android 15244 2
The Last of Us - компьютерная игра 27 2
God of War - компьютерная игра 49 2
Sony Playstation Network - PSN 204 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 2
Sony PlayStation Move 25 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - White Knight 17 1
Koei Tecmo - Dynasty Warriors 15 1
Sony Interactive Entertainment - LocoRoco 4 1
Epic Games - Unreal Tournament 66 1
Square Enix - Final Fantasy 65 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iOS 8583 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Apple macOS 2419 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Fallout 170 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Pokemon Go 81 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Red Dead Redemption - компьютерная игра 67 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Rutor - BitTorrent-трекер 22 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 1
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 1
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 70 1
Rowling Joanne - Роулинг Джоан 18 1
Kojima Hideo - Кодзима Хидео 14 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Трусов Николай 2 1
Santaolalla Gustavo - Сантаолалья Густаво 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Япония 13807 5
Европа 24964 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Франция - Французская Республика 8177 1
США - Калифорния 4829 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Япония - Токио 1020 1
Австралазия - Австралийский материк, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Гвинея и прилегающие острова севернее и восточнее Австралии в Тихом океане 22 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Айсберг - Eisberg 200 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 127 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
ИгроМир 125 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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