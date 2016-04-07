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LittleBigPlanet
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.04.2016
|Sony пошла войной на российские торрент-трекеры 2
|18.04.2014
|ТОП-5 лучших игр для портативной приставки Sony PlayStation Vita 1
|05.02.2013
|The Last Of Us. Скриншоты и предзаказ 1
|04.10.2012
|God of War на "Игромире" 2
|08.09.2012
|Годовая подписка на PS Plus со скидкой 25% 1
|14.06.2012
|Турнир Mortal Kombat на PS Vita 1
|21.10.2011
|Sony выпустит на российский рынок приставку PlayStation Vita в феврале 2012 года 1
|27.01.2011
|Sony показала новую портативную PlayStation с 4-ядерным процессором. ФОТО 1
|12.08.2010
|Sony Ericsson готовит новый тип мобильных телефонов 1
|28.02.2008
|LittleBigPlanet: Скриншоты 1
|21.02.2008
|Голосовой чат в LittleBigPlanet 1
|21.09.2007
|TGS'07.LittleBig Planet: Видео 1
|05.09.2007
|Sony на TGS 1
|28.08.2007
|LittleBig Planet: Видео 2
|19.07.2007
|Лучшие игры Е3 2007 по версии Gamespy 1
|13.07.2007
|LittleBig Planet: Видео 1
Публикаций - 17, упоминаний - 20
LittleBigPlanet и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
|Rowling Joanne - Роулинг Джоан 18 1
|Kojima Hideo - Кодзима Хидео 14 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
|Трусов Николай 2 1
|Santaolalla Gustavo - Сантаолалья Густаво 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.