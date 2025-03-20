Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure)

Assassin’s Creed Shadows появится в продаже в «М.Видео-Эльдорадо» одновременно со всем миром «М.Видео-Эльдорадо» сообщает, что новая игра Assassin’s Creed Shadows появится в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» одновременно со всем миром. Стоимость дисковых изданий для Playstation и Xbox составит 8999 руб. Поклонники серии A

«М.Видео» и «Эльдорадо» открывают продажи игр и аксессуаров для PlayStation 5 Sony: Demon’s Souls, «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес» и «Сэкбой: Большое приключение», а также Assassin's Creed: Valhalla. Аксессуары для PlayStaion 5 и расширенное издание Mortal Kombat 1

Уверенный старт PlayStation 4 в, включая как блокбастер Call of Duty: Ghosts от Activision, "Assassin’s Creed IV: Черный флаг" от Ubisoft Entertainment, NBA 2K14 от 2K, Battlefield 4, FIFA 14, Madden NFL 25 и Need for Speed

Дата выхода Assassin's Creed 4 для РС изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро

Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро

Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро

Assassin`s Creed 4 Black Flag. Атака форта изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро

Assassin`s Creed 4 Black Flag. Видео изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро

Assassin`s Creed 4 Black Flag. Live-Action изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро

Assassin`s Creed 4 Black Flag. Buccaneer Edition изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро

Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро

Assassin's Creed 4: Черный флаг. Видео днях пирата и ассасина на его пути к славе и скрытым сокровищам в этом демо открытого мира.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро

Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро

Assassin's Creed 4: Черный флаг. Видео изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро

Конвейер Assassin’s Creed азал журналистам портала Kotaku, что в разработке в настоящее время находится сразу три части серии Assassin’s Creed. Причем, каждая из игр разрабатывается разными студиями. Руководство Ubisoft

Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" скоро в России Компания "Акелла" сообщает, что с 26 апреля в магазинах цифровой дистрибуции и с 29 апреля в рознице появится в продаже специальное издание Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" - которое включает в себя все пять игровых дополнений (DLC), входящих в Season Pass:Игровое дополнение "Скрытые секреты" Дополнительные одиночные зада

Антология Assassin’s Creed в проаже влялся представителем важной кровной линии ассасинов.Итальянское возрождение в Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood - The Da Vinci Edition и Assassin's Creed: Revelations - Th

Российская премьера Assassin’s Creed III . Красная Пресня, д.23Б, стр.1, состоится торжественный старт продаж РС-версии долгожданного экшена Assassin’s Creed III от компании Ubisoft.В этот день все гости магазина смогут принять участи

Assassin’s Creed Anthology в конце ноября Компания Ubisoft анонсировала специальное издание Assassin’s Creed Anthology, в которое войдут все части Assassin’s Creed со всеми допол

Первые оценки Assassin’s Creed III Множество игровых изданий опубликовали первые оценки игры Assassin’s Creed III от компании Ubisoft, консольный релиз которой состоялся вчера, 30 октябр