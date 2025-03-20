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Ubisoft Assassin's Creed Компьютерная игра (action-adventure)

Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure)

СОБЫТИЯ

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20.03.2025 Assassin’s Creed Shadows появится в продаже в «М.Видео-Эльдорадо» одновременно со всем миром

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает, что новая игра Assassin’s Creed Shadows появится в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» одновременно со всем миром. Стоимость дисковых изданий для Playstation и Xbox составит 8999 руб. Поклонники серии A
11.11.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» открывают продажи игр и аксессуаров для PlayStation 5

Sony: Demon’s Souls, «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес» и «Сэкбой: Большое приключение», а также Assassin's Creed: Valhalla. Аксессуары для PlayStaion 5 и расширенное издание Mortal Kombat 1
03.12.2013 Уверенный старт PlayStation 4

в, включая как блокбастер Call of Duty: Ghosts от Activision, "Assassin’s Creed IV: Черный флаг" от Ubisoft Entertainment, NBA 2K14 от 2K, Battlefield 4, FIFA 14, Madden NFL 25 и Need for Speed
07.11.2013 Дата выхода Assassin's Creed 4 для РС

изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
23.10.2013 Assassin`s Creed 4. Видео
09.10.2013 Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты

изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
02.10.2013 Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты

изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
01.10.2013 Assassin`s Creed 4. Видео
25.09.2013 Assassin`s Creed 4 для РС на 2 недели позже
20.09.2013 Assassin`s Creed 4. Мультиплеер
13.09.2013 Assassin`s Creed 4. Создавая открытый мир
07.09.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Местность и возможности
28.08.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Атака форта

изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
22.08.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Видео

изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
21.08.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Live-Action

изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
12.08.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Buccaneer Edition

изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
31.07.2013 Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты

изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
24.07.2013 Assassin's Creed 4: Черный флаг. Видео

днях пирата и ассасина на его пути к славе и скрытым сокровищам в этом демо открытого мира.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
23.07.2013 Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты

изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
17.07.2013 Assassin's Creed 4: Черный флаг. Видео

изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
16.07.2013 Assassin's Creed 2 - бесплатно
10.07.2013 Assassin's Creed 4: Черный флаг. Морские исследования
18.06.2013 РС-версия Assassin's Creed 4 позже консольных
15.06.2013 Конвейер Assassin’s Creed

азал журналистам портала Kotaku, что в разработке в настоящее время находится сразу три части серии Assassin’s Creed. Причем, каждая из игр разрабатывается разными студиями. Руководство Ubisoft
11.06.2013 Е3 2013: Assassin's Creed 4: Black Flag
16.05.2013 Assassin's Creed 4: Black Flag. Видео
19.04.2013 Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" скоро в России

Компания "Акелла" сообщает, что с 26 апреля в магазинах цифровой дистрибуции и с 29 апреля в рознице появится в продаже специальное издание Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" - которое включает в себя все пять игровых дополнений (DLC), входящих в Season Pass:Игровое дополнение "Скрытые секреты" Дополнительные одиночные зада
26.03.2013 Assassin's Creed 4: Black Flag. Видео
22.12.2012 Антология Assassin’s Creed в проаже

влялся представителем важной кровной линии ассасинов.Итальянское возрождение в Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood - The Da Vinci Edition и Assassin's Creed: Revelations - Th
23.11.2012 Assassin’s Creed III в продаже
17.11.2012 Российская премьера Assassin’s Creed III

. Красная Пресня, д.23Б, стр.1, состоится торжественный старт продаж РС-версии долгожданного экшена Assassin’s Creed III от компании Ubisoft.В этот день все гости магазина смогут принять участи
08.11.2012 Assassin’s Creed Anthology в конце ноября

Компания Ubisoft анонсировала специальное издание Assassin’s Creed Anthology, в которое войдут все части Assassin’s Creed со всеми допол
31.10.2012 Первые оценки Assassin’s Creed III

Множество игровых изданий опубликовали первые оценки игры Assassin’s Creed III от компании Ubisoft, консольный релиз которой состоялся вчера, 30 октябр
21.10.2012 Assassin’s Creed III. Скриншоты
08.10.2012 Assassin’s Creed III. Скриншоты
27.09.2012 Assassin’s Creed III. Скриншоты
27.09.2012 Assassin's Creed 3 и Far Cry 3 на "Игромире"
26.09.2012 Assassin's Creed 3. Системные требования
25.09.2012 Assassin’s Creed III. Скриншоты
07.09.2012 Assassin's Creed 3 - Издание Join or Die

ый эксклюзивный игровой контент.Видео можно скачать с нашего сервера (25,7 МБ) или посмотреть здесь.Assassin’s Creed III приглашает игроков увидеть изнанку Американской революции глазами нового

Публикаций - 263, упоминаний - 401

Ubisoft и организации, системы, технологии, персоны:

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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 7
Гражданская война 170 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
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