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Ubisoft Assassin's Creed Компьютерная игра (action-adventure)
СОБЫТИЯ
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|20.03.2025
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Assassin’s Creed Shadows появится в продаже в «М.Видео-Эльдорадо» одновременно со всем миром
«М.Видео-Эльдорадо» сообщает, что новая игра Assassin’s Creed Shadows появится в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» одновременно со всем миром. Стоимость дисковых изданий для Playstation и Xbox составит 8999 руб. Поклонники серии A
|11.11.2020
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«М.Видео» и «Эльдорадо» открывают продажи игр и аксессуаров для PlayStation 5
Sony: Demon’s Souls, «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес» и «Сэкбой: Большое приключение», а также Assassin's Creed: Valhalla. Аксессуары для PlayStaion 5 и расширенное издание Mortal Kombat 1
|03.12.2013
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Уверенный старт PlayStation 4
в, включая как блокбастер Call of Duty: Ghosts от Activision, "Assassin’s Creed IV: Черный флаг" от Ubisoft Entertainment, NBA 2K14 от 2K, Battlefield 4, FIFA 14, Madden NFL 25 и Need for Speed
|07.11.2013
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Дата выхода Assassin's Creed 4 для РС
изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
|23.10.2013
|Assassin`s Creed 4. Видео
|09.10.2013
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Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты
изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
|02.10.2013
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Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты
изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
|01.10.2013
|Assassin`s Creed 4. Видео
|25.09.2013
|Assassin`s Creed 4 для РС на 2 недели позже
|20.09.2013
|Assassin`s Creed 4. Мультиплеер
|13.09.2013
|Assassin`s Creed 4. Создавая открытый мир
|07.09.2013
|Assassin`s Creed 4 Black Flag. Местность и возможности
|28.08.2013
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Assassin`s Creed 4 Black Flag. Атака форта
изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
|22.08.2013
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Assassin`s Creed 4 Black Flag. Видео
изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
|21.08.2013
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Assassin`s Creed 4 Black Flag. Live-Action
изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
|12.08.2013
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Assassin`s Creed 4 Black Flag. Buccaneer Edition
изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
|31.07.2013
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Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты
изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
|24.07.2013
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Assassin's Creed 4: Черный флаг. Видео
днях пирата и ассасина на его пути к славе и скрытым сокровищам в этом демо открытого мира.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
|23.07.2013
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Assassin's Creed 4: Черный флаг. Скриншоты
изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
|17.07.2013
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Assassin's Creed 4: Черный флаг. Видео
изни пиратов 18 века. Бросьте вызов морям, сразитесь с врагами и исследуйте Карибское море.Действие Assassin`s Creed 4: Black Flag разворачивается в 1715 году. Пираты управляют Карибскими остро
|16.07.2013
|Assassin's Creed 2 - бесплатно
|10.07.2013
|Assassin's Creed 4: Черный флаг. Морские исследования
|18.06.2013
|РС-версия Assassin's Creed 4 позже консольных
|15.06.2013
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Конвейер Assassin’s Creed
азал журналистам портала Kotaku, что в разработке в настоящее время находится сразу три части серии Assassin’s Creed. Причем, каждая из игр разрабатывается разными студиями. Руководство Ubisoft
|11.06.2013
|Е3 2013: Assassin's Creed 4: Black Flag
|16.05.2013
|Assassin's Creed 4: Black Flag. Видео
|19.04.2013
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Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" скоро в России
Компания "Акелла" сообщает, что с 26 апреля в магазинах цифровой дистрибуции и с 29 апреля в рознице появится в продаже специальное издание Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" - которое включает в себя все пять игровых дополнений (DLC), входящих в Season Pass:Игровое дополнение "Скрытые секреты" Дополнительные одиночные зада
|26.03.2013
|Assassin's Creed 4: Black Flag. Видео
|22.12.2012
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Антология Assassin’s Creed в проаже
влялся представителем важной кровной линии ассасинов.Итальянское возрождение в Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood - The Da Vinci Edition и Assassin's Creed: Revelations - Th
|23.11.2012
|Assassin’s Creed III в продаже
|17.11.2012
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Российская премьера Assassin’s Creed III
. Красная Пресня, д.23Б, стр.1, состоится торжественный старт продаж РС-версии долгожданного экшена Assassin’s Creed III от компании Ubisoft.В этот день все гости магазина смогут принять участи
|08.11.2012
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Assassin’s Creed Anthology в конце ноября
Компания Ubisoft анонсировала специальное издание Assassin’s Creed Anthology, в которое войдут все части Assassin’s Creed со всеми допол
|31.10.2012
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Первые оценки Assassin’s Creed III
Множество игровых изданий опубликовали первые оценки игры Assassin’s Creed III от компании Ubisoft, консольный релиз которой состоялся вчера, 30 октябр
|21.10.2012
|Assassin’s Creed III. Скриншоты
|08.10.2012
|Assassin’s Creed III. Скриншоты
|27.09.2012
|Assassin’s Creed III. Скриншоты
|27.09.2012
|Assassin's Creed 3 и Far Cry 3 на "Игромире"
|26.09.2012
|Assassin's Creed 3. Системные требования
|25.09.2012
|Assassin’s Creed III. Скриншоты
|07.09.2012
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Assassin's Creed 3 - Издание Join or Die
ый эксклюзивный игровой контент.Видео можно скачать с нашего сервера (25,7 МБ) или посмотреть здесь.Assassin’s Creed III приглашает игроков увидеть изнанку Американской революции глазами нового
Ubisoft и организации, системы, технологии, персоны:
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